Így tisztíthatod ki a zuhanylefolyót gyorsan hajmosás után

Sok-sok éve a hátam közepéig ér a hajam, szóval nagyon is ismerős a lefolyóban összegyűlő hajszálkupac látványa. Ráadásul három kislányom van, így most már kiugróan magas a hosszú hajú személyek aránya a háztartásunkban. Bőven van tapasztalatom abban, milyen problémákat tud okozni a hajszálaktól eltömődött zuhanylefolyó – és szerencsére most már abban is, hogyan lehet ezeket megelőzni.

Bevallom, régebben sokszor azt csináltam, hogy a kád vagy a zuhany oldalára, aljára tapadt hajszálakat a vízsugárral a lefolyó felé tereltem, hogy aztán érzékeny búcsút vegyek tőlük, mielőtt eltűnnek a sötét lyukban. De a hajszálak csak látszólag tűnnek el, mivel HAJlamosak fennakadni a lefolyó rácsán, és ha esetleg azon túl is jutnak, akkor a lefolyócső falára rakódott egyéb szennyeződésekbe kapaszkodnak. A hajszálakba aztán remekül beletapadnak a különböző kozmetikumok (sampon, tusfürdő, balzsam, testradír stb.) maradványai és a ruhákról a testünkön maradt textilszöszök. Ez nemcsak azt jelenti, hogy hamar eldugul a lefolyó, hanem azt is, hogy szép kis baktériumtelep tud kialakulni. Szóval most már elővigyázatosabb vagyok (a férjem legnagyobb örömére), és mindig figyelek arra, hogy a zuhanylefolyó tisztítása legyen a hajmosás utolsó lépése.

Az alábbi galériában mutatom, milyen egyszerű lépésekkel tarthatod tisztán a fürdőszobai lefolyót, és előzheted meg a dugulást:

