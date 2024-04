Zendaya elhozta a tavasz legnagyobb frizura trendjét: ezért beszél mindenki róla

Zendaya igazi természetes szépség, akinek nagyon jól áll az eredeti hajszíne, de most sikerült bebizonyítania azt is, hogy akár annak szöges ellentétét is képes stílusan viselni. Legújabb filmje, a Challengers premierjére ugyanis gondolt egy merészet és szőke frizurára váltott, amire senki sem számított. Először csak melír formájában jelent meg a világos árnyalat, majd egyre szőkébb és szőkébb lett, így a promó minden helyszínén képes volt megújulni (a különleges szettjeiről nem is beszélve). Ráadásul ez nem minden, teljes frufrut is bevállalt, amit legutóbb egy copffal egészített ki.

Valószínűleg csak paróka a frufrus rész, de ez mit sem von le abból, mennyire jól áll a színésznőnek ez a hajszín és ez a stílus. Ráadásul a szakértők szerint ez a frizura lesz a nyár legnagyobb trendje. Nemcsak a frufru az, amiben különleges, hiszen két oldalt hosszabb tincsek keretezik az arcot, ezáltal megnyújtva azt, hanem a copf is hozzátesz a megjelenéshez. Egy igazi retró hajviselet, amihez a besütött loknik adják meg az ’50-es és ’60-as évek hangulatát.

Ehhez a frizurához választotta a turné legmenőbb outfitjét is, amellyel még Carrie Bradshaw-t is sikerült megidéznie. A Vivienne Westwood szett egy miniszoknyából és mellényből állt, a különlegessége pedig a tüll része volt.

Ha lemásolnád Zendaya frizuráját, akkor mindenképpen szerezz be egy nagyon tartós hajlakkot, hogy fixáld a hajadat a tökéletes végeredmény érdekében.

Mi biztosan a Schwarzkopf Taft Power hajlakkját használnánk a helyedben

