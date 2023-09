8+1 tipp a világ különböző részeiről, hogy a lehető legboldogabb legyen az életed

Görögország: Filotimo

A görögök receptje a boldogságra a filotimo, ami nagyjából büszkeséget, önbecsülést és becsületességet. De hiba lenne a boldogságot csak ebben a három tényezőben keresni: valójában ez egy lefordíthatatlan szó, amit maguk a görögök is nehezen tudnak megfogalmazni, inkább csak érzik, tudják maguktól a valódi jelentést. A kifejezés inkább azt takarja, hogy tiszteld magad, tisztelj másokat és legyél képes büszkének lenni magadra. Ne azért tegyél meg dolgokat, mert hasznod származik belőle, hanem mert jó érzés jót cselekedni, és ezt érzed helyesnek.



Tipp: Minden nap legyen 2-3 pozitív gondolatod. Ezt jegyezd meg vagy ami még jobb, vesd papírra, írj naplót! Legyél barátságos és udvarias! És még ha a barátaid azt is mondják, hogy minden rendben, akkor is kérdezd meg őket, miben tudsz segíteni nekik. Találkozz velük és kínáld meg őket valamilyen finomsággal. Meglátod, „befektetésed” sokszorosan megtérül.

Dél-Korea: Pali-pali

A filozófia Dél-Koreából ered és azt jelenti, hogy „gyorsabban, gyorsabban”. Néhány nemzet számára a boldogság a nyugalmat jelenti, de nem a koreaiaknak, akik mindig sietnek és nem szeretnek várni. Ezért is annyira népszerűek náluk a villámrandik és az olyan speciális nyelvtanfolyamok, amik hetek alatt elsajátítható tudással kecsegtetnek. Ugyanez igaz az online rendelésekre és az ételfutárokra. A McDonald’s például csak azért épített ki saját kiszállítási rendszert, hogy helyt tudjon állni a sebességmániás országban.



Tipp: a legfőbb szabály, hogy ne hagyj ki egyetlen lehetőséget sem és hogy élj velük a lehető leggyorsabban. Hogy tartani tudd a tempót egy ennyire pörgős életben, a következők lesznek segítségedre: előre tervezd meg időbeosztásodat, hogy ne forgácsolódjanak el értékes óráid. Ne tölts sok időt főzéssel, de mindig egyél finom és jó minőségű ételeket. Énekelj gyakrabban vagy ha eddig nem tetted, kezdd el! Énekelj a zuhany alatt, munkába menet, az autóban utazva, karaokézz! Soha ne hagyd abba a tanulást és hozd ki belőle és ezáltal magadból is a legtöbbet.

Dánia: Lykke

A lykke (ejtsd: lúka) filozófiája Dániából származik és boldogságot jelent. Ha pedig valakiknek, akkor a dánoknak igazán hihetünk ezzel kapcsolatban, hiszen minden évben előkelő helyen végeznek a világ legboldogabb nemzeteinek toplistáján. 2013 és 2017 között pedig világelsők voltak. De mi is ez a lykke? Dióhéjban összefoglalva a recept követői magából az életből merítenek a mindennapi öröm és boldogság eléréséhez. Olyan dolgok fontosak a számukra, mint a szeretteikkel együtt töltött idő, a szomszédaikkal való kapcsolattartás, és az erős közösségi szellem. Lényeges az empátia, és hogy az egyén helyett az egész társadalmat helyezik előtérbe, pl. nem bánják a magasabb adókat, mert ezáltal az egyetem ingyenes a fiatalok számára. Nem restek tenni a társaikért, mert tudják, hogy ugyanezt visszakapják, ha nekik lesz szükségük a segítségre.



Tipp: menj át szomszédodhoz és ajándékozd meg valamilyen finomsággal! Tegyél pozitív megjegyzéseket családtagjaidra, barátaidra és osztozz velük a nekik szerzett örömben! Az utcán mosolyogj rá egy vadidegen emberre! Ha elégedetlen vagy a munkáddal, ne félj váltani. Ne vásárolj felesleges dolgokat csak azért, mert másoknak is van! Ne pazarold el az életedet azzal, hogy nem létező elvárásoknak vagy saját magad elé állított felesleges szabályoknak próbálsz megfelelni! Mindennap próbálj meg valamit változtatni az életeden, mert a kis dolgok sorozata visszatekintve hatalmas lépésnek fog tűnni!

Japán: Icsigo icsie

A japán kifejezés kétféleképpen is lefordítható: „a találkozás egyszeri” és „ebben a pillanatban lehetőség rejlik”. A filozófia lényege, hogy minden „találkozás”, azaz élmény egyedi és megismételhetetlen. Azaz ha nem élvezzük ki, örökre elveszik az adott pillanat. Ezt szem előtt tartva meg kell tanulnunk lelassítani, figyelmünket és energiánkat a valóban értékes pillanatokra összpontosítani. Amikor gyerekeinkkel, szeretteinkkel lehetünk együtt vagy jól érezzük magunkat. Életünk így teljesebbé és boldogabbá válhat anélkül, hogy feleslegesen a múlton rágódnánk vagy a jövőtől rettegnénk. Megtanulunk a jelennek élni és értékelni minden egyes pillanatot.



Tipp: ne halogasd a különleges pillanatokat, az élet most vagy soha döntések sorozata! Mindent élj meg úgy, mintha csak egyszer történne meg az életben! Így a szeretteiddel történő mindennapi találkozások is egyedivé és fontossá válnak. Élj a jelenben, mert nem tudod megváltoztatni a múltat és megjósolni a jövőt! Kezdj bele egy teljesen új dologba, hogy új módokon is kiteljesedj! Meditálj és szakadj ki a mókuskerékből! Fejleszd érzékeidet, hogy érzékenyebb és empatikusabb lehess másokkal! Figyeld meg az összefüggéseket és fedezd fel az élet csodáit! Ne várd a megfelelő körülményeket, tegyél minden pillanatot ünnepivé! Gyakorold a pozitív pillanatok kiélvezését! Ha nem érzed jól magad, merj változni és változtatni, újulj meg!

Japán/Dél-Korea: Shinrin-yoku

A filozófia neve japánul „erdei fürdőzéseket” jelent és tulajdonképpen erről is szól. Lényege, hogy a természeten keresztül rátalálhatsz saját belső békédre. Ez az egyedi módszer Japán mellett Dél-Koreában is nagy népszerűségnek örvend. Segítségével legyőzhető a stressz és a depresszió. Tudományos vizsgálatokkal igazolták, hogy az erdei fürdőzéses terápia csökkenti az agressziót és a vérben található stresszhormonok szintjét. De ha ez önmagában nem lenne elég, növeli a produktivitást és erősíti az immunrendszert.

Tipp: nagyon egyszerű, kerekedj fel és menj ki az erdőbe. Nem kell megvárnod a nyarat, hiszen a shinrin-yoku nem a test, hanem a lélek erdei fürdőzését jelenti. Keress egy csendes zugot, zárd ki a mindennapokat és fogadd be a természetet! Hunyd le szemed és érezd át a nyugalmat és a harmóniát! Használd mind az öt érzékszervedet: lélegezz, nézz körül, érints meg egy fát, „ízleld meg” a levegőt és érezd a téged körülvevő természetet! Csináld, amihez a leginkább kedved van: rajzolj, sétálj, meditálj vagy végezz légzőgyakorlatokat!

Finnország: Kalsarikanni

A nehezen lefordítható szó honnan is származhatna, ha nem Finnországból, a szauna és Kimi Raikkönen hazájából. A Kalsarikanni jelentése nem más, mint „otthon alsóneműben alkoholt inni és egy percre sem kilépni a lakásból”. A nem éppen tipikus vagy pont, hogy nagyon is tipikus skandináv filozófia nem anyagi javak megszerzésében keresi a boldogságot, hanem a mindennapi életben.



Tipp: amikor este hazaérsz, öltözz át! Vedd fel a legkényelmesebb ruhádat, mondjuk egy puha melegítőt vagy pizsamát és egy jó meleg zoknit! Nyiss ki egy palack bort vagy likőrt, de ne vidd túlzásba, másnap ne a másnapé legyen a főszerep! Az ital mellé fogyassz ízletes snackeket, például csipszet, csokoládét vagy bonbont. Néha bűnözni is lehet és a Kalsarikanni a dolgok élvezetéről szól. Kapcsolj be kellemes háttérzenét és nézz cuki állatos videókat! Ez most rólad szól és ideje lazítanod! Élvezd a pillanatot és feledkezz meg problémáidról!

Skócia: Coorie

A coorie a skót nyelvben összegömbölyödést és magadhoz ölelést jelent. A meglehetősen zord időjárással „megáldott” Skóciában érthető, hogy a boldogságot az otthonossághoz és barátságossághoz társítják. De ugyanennyire fontos számukra a természettel történő egyesülés, az állatokkal való kommunikáció és törődés, illetve a nemzeti, kulturális és családi örökséghez való kötődés. Ezért bírnak számukra kiemelt jelentőséggel a tradíciók, a rituálék és a hazaszeretet.



Tipp: menj ki a házikedvenceddel a természetbe! Élvezd a gyönyörű látványt és ne hagyd, hogy a kellemetlen dolgok, mint például a hideg vagy a szúnyogok kizökkentsenek! Áll meg és figyeld a természet hangjait! Hallgasd meg kedvenc zenéidet és csak arra figyelj! Este ülj be barátaiddal valahova és vitassatok meg érdekes dolgokat, töltsetek együtt minőségi időt! Tiszteld a történelmedet és soha ne feledkezz meg őseidről!

Lengyelország: Jakoś to będzie

Az egzotikus keleti és az anyagi jólétet alapvetésként kezelő északi filozófiák mellett érdemes megnézni a hozzánk hasonló környezetben élő lengyelek iránymutatását. A kifejezés úgy fordítható, hogy „majd csak lesz valahogy”. Az elsőre negatívnak és passzívnak tűnő hozzáállás valójában ennél sokkal több. Nem arról szól, hogy ne vállaljunk felelősséget vagy ne próbáljuk megoldani problémáinkat. Sokkal inkább arról, hogy a lengyelek viharos történelmük hatására megtanulták elfogadni, hogy bizonyos dolgokon nem változtathatnak, illetve hogy néha nem teljesen irányítják saját életüket. Márpedig ha ez így van, akkor felesleges a megváltoztathatatlan megváltoztatásán erőlködni, azon idegeskedni. A Jakoś to będzie filozófia lényege, hogy amibe nincs beleszólásod, azon ne aggodalmaskodj feleslegesen, inkább koncentrálj azon dolgok megváltoztatására, amelyek jobbá tehetik az életedet.



Tipp: Fogadd el a rajtad kívülálló tényezőket, de soha ne legyél tétlen! Keresd meg, hogy min tudsz változtatni! Ne gondold túl a dolgokat! Ne gondolj mindig a legrosszabbra! Folyamatosan változz és fejlődj!

+1 A szomorúság hiánya

Bár nem nemzeti boldogság recept, de nem mehetünk el szó nélkül a Dalai Láma, a buddhista vallás spirituális vezetőjének meghatározó boldogság receptje mellett, mert nagyon is jó tanácsokkal lát el. „Mi értelme szomorúnak lenni, ha lehet javítani a dolgokon? És mi értelme szomorúnak lenni, ha úgysem lehet javítani a dolgokon?” Azaz ne legyél szomorú, mert nem old meg semmit.



Tipp: Minden nap egy új esélyt kapsz, ezért kezelj minden napot úgy, mintha születésnapod lenne. Ne hagyd, hogy elkalandozzon figyelmed. Tanulj meg koncentrálni, hogy megélhesd a pillanatot. Legyél jószívű és segíts másokon! Csak akkor érheted el a boldogságot, ha boldog emberek vesznek körül.

