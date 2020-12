Jobb, ha télen is hanyagolod a vastag pizsamákat

Bár fotókon tényleg imádnivalóak a vastag, puha, mintás, plüss anyagú pizsamák, jobb, ha ezeket inkább csak az otthoni Harry Potter maratonra veszed fel, vagy épp egy forrócsokizós Insta-képre, az ágyba pedig inkább vékony anyagú, ujjatlan hálóruhát kapsz fel.

A fluffy anyagú pizsik negatívan hatnak az alvásodra, sőt, akár a kinézetedben is kárt tehet, ha rendszeresen ezekben alszol.

Túl meleg az anyag

Mivel a bolyhos, kályha meleg pizsik felviszik a testhődet, nem tudsz annyira pihentetően aludni, mint hidegebb, ideális testhővel. Fontos, hogy hagyd lélegezni a bőrödet, és lehűlni, így a mélyalvásod minősége pihentetőbb lesz.

Pattanásaid lehetnek az anyagtól

Nem magától a plüss pizsamától lesznek pattanásaid, hanem az izzadástól, amit ezek a cuki pizsamák éjjel, a takaró alatt okoznak. Sajnos a forró ruházat irritálja a bőrt, annyira, hogy akár az izzadástól eltömődhetnek a pórusaid, sőt, ha nem minden nap mosod ki a pizsit, akkor jó néhány baktériumot is a bőrödre juttathatsz az előző napi izzadt ruha által.

Bőrfertőzéshez is vezethet

A baktériumok sötét, nedves helyeken fejlődnek ki a leginkább, ezért egy vastag pizsama alatti nedves bőrfelület, amin 8 órán át is garázdálkodhatnak, amíg te alszol, túl jó hely nekik. A rövid, szellős szettekben erre esélyük sincs.

Napközben is hatással lehet a tested hőmérsékletére

Ha éjjel össze-vissza ingadozik a tested hőmérséklete a vastag anyag miatt, nappal is rád jöhet az izzadás. Sőt, a metabolizmusodat is teljesen fel tudja borítani, ha túl meleg ruhában alszol, így a fogyás is nehezebben mehet.

Ugye, ezek után átszoksz a vékony pizsikre?

