A június újhold megváltoztatja az életed: mutatjuk, mit kell tenned

Emellett azért vannak még változások. Először is a Plútó, mint a leglassabban mozgó planéta a mi naprendszerünkben június 11-én visszalépett a Bak jegyébe. Az előző hónapok felismeréseit most a megvalósítás felé vihetjük.

Mi az, ami már nem rezeg együtt velem?

Mi az, amit már másképp szeretnék az életemben?

Mitől szabadulnék meg?

Ne csak külső dolgokra gondoljunk! Szokásaink, játszmáink, olyan lélekrészeink, amik nem szolgálnak minket, most mind megváltoztathatók, akár egy huszárvágással, akár lépésről lépésre. Lesz rá időnk és terünk bőven, ami persze nem azt jelenti, hogy halogatni érdemes.

A napokban érdemes kimondani azokat a dolgokat, amik a lelkünket nyomják. Nem hisztizve – az is egy játszma –, hanem úgy, hogy a másik lehetőleg megértse. Nem kivetítve, hanem így: „én azt érzem, hogy…” Az újhold után 4-5 nappal aztán a beszélgetés hozhat egy nagy feloldódást. A Hold ugyanis összeköti a Marsot és az egyre jobban közelítő Vénuszt. Mindezt az Oroszlán jegyben, ami ha magas szinten éljük meg, akkor feltétel nélküli szeretetet, játékosságot, kreativitást és ragyogást hozhat. Amennyiben azonban nem sikerül a magas szintet hozni, akkor az Oroszlánban járó Hold-Vénusz-Mars üvölteni fog, hisztis, haragos, sértődékeny lesz, és akarnokká alacsonyíthatja a kommunikációnkat.

De ugye tudod, hogy nem ezek a csodás planéták a felelősek mindezért?

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden bennünk van. A bolygók helyzete, mozgása egy jelrendszer, amit van, aki tud olvasni. Na igen, nálam a játékosság és a humor elég magas szinten működik, de sok-sok meló van benne, hidd el!

Szintén ezekben a napokban a Szaturnusz megáll az égen és hátráló mozgásba kezd. Az idő megáll az égen a Halak jegyében, és kapcsolódik a Jupiterrel, a szeretet bölcsességének bolygójával.

Ideje van a mély lelki megtapasztalásoknak, melyet a szeretet bölcsessége támogat, a szívére hallgató ember pedig az, aki jó úton jár. Jöhetnek nehéz érzések, amelyeket korlátozónak, bénítónak élünk meg és nem is lehet őket igazán megmagyarázni.

Figyeljünk ezekre: a Szaturnusz koncentrációt is hoz nekünk, megláthatjuk azt, ami az érzések mögött rejlik, lehúz és elzárja a szeretet szabad áramlásának útját.

Vegyük észre a dolgokat, amik a lelkünk számára fontosak, ne hagyjuk, hogy felszínes „problémák” eltereljék a figyelmünket. Ha lassítani kell, hát tegyük meg, csendesedjünk el és legyünk jelen a lelkünk számára.

Ezzel el is érkeztünk az újhold üzenetéhez, ami egyrészről a bevezetőben említett kommunikációt is jelenti, de azt is megmutatja, hogy ha kell, vonuljunk el és önmagunkkal kommunikáljunk.

Ismerjük meg, tárjuk fel a működésünket, foglalkozzunk a lelki életünkkel. Legyen most a cselekvő Nap az, aki leás a mélyre és megvilágítja a dolgokat. Elvonulás, pihenés, meditáció, de akár nyaralás is segíthet abban, hogy minőségi időt tudjunk tölteni saját magunkkal. Merjük felvállalni, hogy szükségünk van a pihenésre, az egyedüllétre, és - ahogy én hívom sokszor -, a „plafonbámulás” is nagyon fontos lehet. Nem biztos, hogy mindenki, de azért a legtöbbünk szeret magában lenni, ezáltal a belső biztonságunk, az önmagunkba vetett hitünk erősödik, ami nagyon fontos belső erőforrás a mindennapokban.

A legjobb, ha egy olyan áramlásba érkezünk, ahol csak vagyunk. Ez a VAGYOK érzés azt jelenti, hogy nincsenek előjelek arra, hogy valami jó vagy rossz, inkább csak a létezésünkre, a saját rezgésünkre rezonáló vagy nem rezonáló dolgok léteznek. Tudatosítsuk, hogy a választás mindig a miénk, a döntés, a szabad akarat az emberi lét csodája.

Mi a fantasztikus abban, hogy embernek születtél? Sorold fel!

Találsz olyat a felsoroltak közül, amiben szabotálod magad?

Tudnál ezen változtatni?

Megteszed az első lépést?





Az önismereti út egy életen át tartó folyamat. Ezek a kérdések pedig többször is felvetődhetnek menet közben: Vajon miért születtem erre a világra? Jó helyen vagyok? Merre tovább? Mit kellene most tennem?

