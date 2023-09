Ugyanaz a szerelem, új energiákkal – bemutatjuk az új Renault Cliót!

Négy évvel azután, hogy megjelent az ötödik generációs Clio, ideje volt az újításnak, hogy a kocsi még modernebb legyen és jobban reflektálja a megújult márkaarculatot. A hosszú ideje nagy népszerűségnek örvendő kisautóból 1990-es megjelenése óta több mint 16 millió darabot adtak el, így nem csoda, hogy ennyire odafigyel közönség kedvencére a francia cég. Na, de lássuk, mit is tud az új Renault Clio!

A kívülről is azonnal látható változások egészen új arcot formáltak a Renault szeretett kisautójának. A megújult hűtőrács, lökhárító és a teljesen újrarajzolt LED fényszórók ugyanis együtt friss, modern és sportos külsőt kölcsönöznek a Cliónak. A dizájnt és a letisztult vonalvezetést ráadásul a Clio esetében most először egy esprit Alpine változat is kiegészíti, ami sötétkék színével, sportüléseivel és könnyűfém felnijeivel a sportos kisautóra vágyók kedvence lesz.

Íme a megújult Renault Clio

Modern külsőhöz high-tech belső jár. A megújult Renault Clióban 20 vezetéstámogató rendszer, felszereltségtől függően akár 10 hüvelykes kijelző, valamint Apple CarPlay- és Android Auto-szolgáltatásokkal is kompatibilis, 9,3 hüvelykes érintőképernyő segíti a sofőrt az igazán kényelmes és egyedi vezetési élmény elérésében.

És a legizgalmasabbat hagytuk utoljára: a Renault Clio 2023 őszétől várhatóan E-Tech full hybrid változatban is elérhető lesz! A 145 lóerős hibrid motor képes a városban akár 80%-ban teljesen elektromos módban közlekedni, illetve hatótávja akár 900 km-t is elérheti, hiszen a Clio akkumulátora lassításnál és fékezésnél is tölti magát. Ezzel nemcsak takarékos és csendes, hanem a környezetre is jó hatással van.