A magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése a nemzeti irodalom tolmácsolása és a magyar nyelv ápolása terén nyújtott kimagasló tevékenységért kaphatja meg a Nemzet Színésze címet az a művész, akit a cím viselői maguk közé választanak. A címet egyszerre legfeljebb tizenketten viselhetik, és ha közülük valaki elhalálozik, a cím többi birtokosa dönti el, ki kerülhet a megüresedett helyre. A testületnek az elmúlt időszakban sajnálatos módon évente volt feladata: 2020-ban Andorai Péter, 2021-ben Törőcsik Mari, 2022-ben pedig Haumann Péter helyére kellett új tagot választani. A Nemzet Színésze címet jelenleg Király Levente, Bodrogi Gyula, Tordy Géza, Molnár Piroska, Cserhalmi György, Szacsvay László, Almási Éva, Csomós Mari, Jordán Tamás, Lehoczky Zsuzsa és Balázsovits Lajos viseli, ők döntöttek most az új tag személyéről.

Máthé Erzsi életének 95. évében, néhány nappal a május 16-i születésnapja előtt hunyt el. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. A Nemzet Színészének most megválasztott a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1978-ban a szolnoki Szigligeti Színházhoz szerződött. 1981-ben tagja volt a Nemzeti Színháznak (jelenlegi nevén a Pesti Magyar Színháznak). Ezt követően alapító tagja volt a Katona József Színháznak, majd az Új Színházban és a Bárka Színházban játszott. 2002 óta a Nemzeti Színház tagja. pályafutása során számtalan színházi és filmszerepben nyújtott feledhetetlen alakítást. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, valamint munkásságát 1983-ban Jászai Mari-díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal, 2022-ben a Magyar Filmakadémia életműdíjával is kitüntették.

