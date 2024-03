A csodás hangú énekesnő, Tolvai Reni 10 év után idén új albummal rukkol elő, amelynek apropóján egy különleges interjúban nyílt meg nekünk. Az elmúlt évek megpróbáltatásai, fájdalmai, örömei és új kihívásai sokat formáltak rajta és persze benne is. Ma már kiforrott nőként áll ki a színpadra, átalakulásához azonban hosszú tanulási folyamatot kellett megélnie. Ma már tudja, mi az, ami igazán számít az életében, mit vár magától és a zenéjétől is.

2024 sok szempontból más, mint az eddigi éveid, hiszen megszületett hosszú idő után egy magyar nyelvű lemezed, a ’TR’ Album.

Már tavaly elhatároztam, hogy megvalósítom azt az álmomat, hogy aktívan, dalszerzőként és szövegíróként magyar albumot készítsek, így félre is raktam minden mást, hogy kizárólag ennek a létrehozásán dolgozhassak. Szerettem volna egy sokkal bátrabb, konkrétabb, őszintébb anyagot csinálni. Ami által teljes valómban megismerhetnek az emberek.

Tehát mondhatjuk azt, hogy előre megfogalmaztad magadban azt, mit is szeretnél ezzel az albummal kiadni magadból/magadról?

Azért is adtam a TR nevet az albumnak, mert ez vagyok ÉN most. Teljesen magamat képviselem ezen a lemezen, és azt az utat, amit eddig megtettem azért, hogy végre a helyemen érezhessem magam.

15 éve, hogy az ország megismerte a neved, mára pedig önerőből, a tehetségeddel elérve vagy az egyik legnépszerűbb énekesnők egyike. De ez azért nem kevés élettapasztalatot igényelt. Most milyennek látod magad?

Céltudatosabbnak, komolyabbnak és sokkal elhivatottabbnak, mint a 20-as éveimben. Olyankor az ember figyelmét még a legkisebb érzelmi instabilitás is el tudja vonni. De ma már ezt nagyon nehéz elérni nálam. Ezer százalékosan összpontosítok a célomra és ezzel együtt magamra, ami nem azt jelenti, hogy önző lettem, hanem azt, hogy nem másoknak akarok már megfelelni.

forrás: Fp Abel

Hosszú idő után ez a 4. albumod. De miben más, mint az ezt megelőzőek?

Hihetetlen szókimondó és személyes. Olyan dolgokról énekelek, amelyeket sosem osztottam meg magamról. Sok minden volt rám hatással. Többek között a szakításom Andrással (Kállay-Saunders András - szerk.). A közös élmények, a rengeteg öröm, fájdalom, minden. Ezért is született vele egy közös szám az albumra, aminek az is óriási energiákat ad, hogy újra visszataláltunk egymáshoz. Ezt nem tettük közszemlére és nem is reklámozzuk, de magát a történetét szerettük volna dal formájába önteni. A másik fontos esemény, ami érződik az albumon pedig édesapám elvesztése.

Azt hiszem kevés olyan dolog van, ami egy apa elvesztésénél fájdalmasabb tud lenni…

Annyira váratlan és sokkoló volt. 24 óra alatt kellett felnőnöm, felnőtté válnom. Akkor 26 éves voltam, és azt sem tudtam, mit és hogyan kéne tennem. Olyan traumaként éltem meg az elvesztését, hogy se dalokat írni, se énekelni nem voltam képes. Csak sodródtam az élettel, és úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. Nem voltam képes adni magamból semmit a közönségem számára. Azt hiszem ez az időszak tanította számomra a legtöbbet, ezért is lett az album fontos inspirációs pillére.

Szerelem, elengedés… de az albumnak egy harmadik fontos része is van, ami nem más, mint a…?!

A szexualitás, a nőiesség. Mert ez is a részem. Az átalakulásom egyik fontos fázisa volt, hogy ezekről is őszintén, kitárulkozva, tabuk nélkül merjek énekelni. Ehhez hozzátartozik az, amit a Dzsindzserrel közös „Reggelig”-ben vagy a „Popsimon a méz”-ben pedzegetek, hogy egy nő is élvezheti gátlástalanul a szexet, mert ez nekünk is ugyanolyan fontos, mint a fiúknak. Ezen kívül született egy szám az LMBTQ+ barátaimnak, amely a szabadságról szól, a felvállalásról és arról, hogy senki nem mondhatja meg neked, hogy ki legyél és kivel legyél és hát a „Cash out”-ban ott van minden dühöm, hiszen nem egyszer történt meg velem az, hogy tartoznak nekem pénzzel. Ott van még a fájdalmam a cyberbullying és a rosszakaróim miatt („Bántasz”, „Fékezz”) és a végtelen szeretetem és hálám a kiskutyám, LUXI iránt. Van egy másik szenvedélyem a zenélésen kívül erről szól a „TR Beauty”.

Az album március 8-án jelenik meg, mégpedig Nőnapon.

Ha két szóval kéne az albumot leírni, akkor az a NŐI ERŐ lenne. Rólam, a nőkről, a nőiességről szólnak a rajta szereplő számok, így nem is volt kérdés, hogy ezzel a különleges nappal, amikor minket, Nőket ünnepel a világ, teljesedjen be a projektem.