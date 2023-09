Elhoztuk az ősz legtrendibb arcápolási rutinját, amitől garantáltan újjászületsz

Nemcsak a ruhatáradat, hanem a skincare rutinodat is újra kell tervezned az évszakoknak megfelelően: ősszel például kiemelt figyelmet kell fordítanod a bőr természetesen védőrétegének erősítésre, mivel a hideg téli hónapok kifejezetten káros hatással vannak a skin barrierre, alaposan meggyengíthetik azt. A bőröd legkülső rétege ugyanis tulajdonképpen egyfajta pajzs, amely megóv téged a külső káros hatásokkal szemben, viszont ha gyengül a funkciója, a bőröd kiszáradhat, fakóvá válhat, piros és irritált lesz, pattanások jelenhetnek meg rajta – de akár ekcéma és pikkelysömör is.

Védd a bőröd!

A kutatások szerint bizonyos olajok segíthetnek helyreállítani a bőr védőrétegét, és megakadályozzák a nedvességvesztését: ilyen például a jojoba olaj, a kókuszolaj, a mandulaolaj és az argán olaj is. De nem szabad elfelejtkezned az ajkaid ápolásáról sem, mert a hűvös idő miatt sajnos könnyedén szárazzá és kirepedezetté válhatnak: mindig legyen nálad tápláló ajakbalzsam, lefekvés előtt pedig dobj fel egy ajakmaszkot, hogy reggelre hidratált ajkakkal ébredhess. És ami a legfontosabb: a nyári ruháidat ugyan egy időre elpakolhatod a szekrényed mélyére, a fényvédődet viszont ősszel (és télen) sem teheted félre!

Őszi arcápolási rutin lépésről lépére

Az első lépés természetesen a tisztítás: reggelente elegendő, ha csak vízbázisú arctisztítót használsz, este azonban dupláznod kell. Ilyenkor egy olajbázisú lemosóval kell kezdened, utána vetheted be a vízalapút is, mert így tudod igazán hatékonyan eltávolítani a sminked nyomait és a szennyeződéseket a pofidról nap végén és regenerálja a bőröd. Ezután jöhet a tonizálás, ami helyreállítja a bőröd természetes pH-értékét, és eltünteti az arctisztítók maradványait is – ezáltal a pofid még jobban magába tudja szívni a rutinod további lépéseiként használt termékeket. A következő dolgod a szérumok használata: őszre olyanokat kell beszerezned, melyek bőségesen tartalmaznak növényi eredetű összetevőket, ezek természetesen hidratálnak és ragyogóbbá teszik a bőrödet. (A ginzeng, a C-vitamin vagy a hialuronsav-tartalmú szérumok tökéletesek erre az évszakra.) A hideg őszi szél megviseli alaposan megviseli a bőrödet a szemed környékén is, szóval iktasd be a skincare rutinodba a szemkörnyékápoló krémet is - ezt reggel vagy este is felviheted. A következő kihagyhatatlan lépés a hidratálás (a skin barriert peptidekkel, és más aminosavakkal erősítheted) és napközben ezt még zárásképpen fényvédővel is ki kell egészítened.

forrás: ADRIENNE FELLER

Csak természetesen

A lépéseket már tudod, szóval ideje megtalálnod hozzá a legideálisabb termékeket! Az ADRIENNE FELLER kozmetikumok például prémium minőségű, kizárólag természetes összetevőkből álló szépségápolási termékek, amelyek hazai gyógynövényeket, növényi extraktumokat, magas hatóanyag tartalmú olajokat, illóolajokat és virágesszenciákat tartalmaznak - tartósítószert, színezéket, mesterséges illatanyagot, szintetikus anyagokat és kőolajszármazékot viszont egyáltalán nem! Feller Adrienne az ADRIENNE FELLER és a PANAROM márkák alapítója, termékfejlesztője, a márkákhoz kapcsolódó aromaterapeuta és szépségterapeuta képzések vezetője ugyanis azt szeretné, hogy egy krém-, olaj- vagy illatkompozíció a boldog és kiegyensúlyozott létezés támogatója legyen, és általuk fel lehessen fedezni a bőr és a lélek közötti kapcsolódást.

Adhatunk még pár tippet?

Galéria / 7 kép 7 bőrápolási trükk, amivel tökéletesen nézhetsz ki a téli hidegben is a szakértő szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria