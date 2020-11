Tippek, hogy a kedvenc pulcsid jövőre is hordható legyen

Ha kinyúlt

Nincs is annál kiábrándítóbb, mikor a kedvenc darabod nálad két számmal nagyobbra nyúlik. Aggodalomra azonban semmi ok, a probléma orvosolható ecet segítségével. Vegyél elő két nagyobb lábost, vagy fazekat; az egyikbe hideg, a másikba meleg vizet engedj és mindegyikhez önts egy kevéske ecetet is.

A pulcsit először a meleg, majd rögtön utána a hideg vizes edényben áztasd pár percig; ezt a műveletet pedig ismételd meg még párszor. Végül folyékony mosószerrel és langyos vízzel öblítsd át óvatosan. Száradás után olyan lesz, mint régen. S hogy ez többet ne fordulhasson elő, a pulcsit fektetve szárítsd, mert így nem fogja lehúzni a súlya vizesen.

