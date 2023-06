Az elmúlt években nagyon sok megpróbáltatáson vannak túl a tanárok, akiknek fizetése és ellehetetlenítése is felháborítótta az országot. Nem is csoda, hogy mindenki egy emberként állt ki mellettük, amit tüntetésekkel és sztrájkokkal is kinyilvánítottak a nyilvánosság számára. Hiszen tanárok nélkül tudásátadás sincsen!

Ők azok, akik minden erejükkel azon vannak, hogy felkészítsék a fiatal generációkat a felnőtt életre. Ők azok, akiknek szintén fontos szerepe van a jövő alakulásában, ugyanis ha nem tudnak szívvel-lélekkel tanítani, annak a fiatalságban is nyoma marad. Az idei első #TikTok Tanár díjat Marik Laura vehette át, aki igazi élményekkel igyekszik emlékezetessé tenni a gyerekek számára a tanulást, és aki a többi jelölttel együtt még mindig hisz az oktatás erejében.

A TikTok legnépszerűbb tanárai együtt adtak interjút:

