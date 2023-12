„Inkább a kocsimban ebédelek, minthogy a munkatársaimmal töltsem ezt az időt is” – itt a TikTok legújabb kiakadása

Az ebédidő fogalma minden munkahelyen eltér: van, ahol hozzászámolják a 8 órához, máshol elveszik belőle – bármi is legyen az igazság, az biztos, hogy ezzel a 20-30 perces szünettel a munkavállaló rendelkezhet. Ha van ideje, elmehet egy közeli menzára ebédelni, együtt tölteti az időt a munkatársaival, vagy akár a kocsijában is étkezhet, ha épp ahhoz van kedve. Utóbbi pedig nem is annyira elrugaszkodott példa, egy tiktokker ugyanis épp a napokban akadt ki azon, hogy nincs más választása „elbújni” a munkatársai elől ebédidőben, minthogy a kocsijában gyorsan megeszi az ebédjét.

Jade (@itsjadebabyy) a TikTokon osztotta meg mindenkivel, hogy telnek számára az ebédszünetek - ide kattintva találod a videóját.

forrás: Getty Images/Cavan Images Jade hatalmas vitát indított a TikTokon, de úgy tűnik, sokan egyetértenek vele, miszerint egyedül ebédelni a legjobb munkaidő alatt.

„Nem tudom, hogy mindez mit mond el rólam, mint munkavállalóról, de inkább ülök egyedül a kocsimban ebédszünetben, minthogy a munkatársaimmal kelljen ennem. Még akkor is, ha szakad az eső vagy hóvihar van. Sosem fogsz látni engem a munkahelyemen ebédidőben” – fogalmazta meg a véleményét Jade.

Természetesen ez egy olyan téma, amiről mindenkinek meg van a véleménye, így azonnal felkapták a videót és több mint ezer komment is érkezett alá, amiben mindenki kifejti, hogy mit gondol a témáról. „Én! Szükségem van arra, hogy visszatöltsem az akksimat, nem lehet egész nap emberek között” – írta valaki, egy másik pedig hozzátette, hogy az ebédszünet nemcsak a kajálásról szól, hanem arról is, hogy egy kicsit kiszakadj az irodai környezetből, otthagyd a munkatársaidat és ne velük töltsd a szüneted. Olyan is akad, aki nem hagyja el a munkahelye területét, de gondoskodik róla, hogy egyedül tölthesse ezt az időt: „Kissé introvertált vagyok. Ezért megkeresem azt az egyszemélyes asztalt, ami mindenkitől távol esik.”

„Én sétálni megyek ebédszünetben, a főnököm pedig mindig próbálja kitalálni, hogy miért nem beszélgetek a többiekkel inkább... ez munka, nem család” – tette hozzá valaki. Te mit gondolsz a témáról? Ne felejtsd el megírni Facebookon kommentben!

Forrás