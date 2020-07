Annyiszor láttad már gyerekkorod kedvenc rajzfilmjeit, hogy nem csak a dalokat tudod betéve, de szinte azt is, mikor mit fognak mondani a szereplők? Ha már pusztán a kastélyok láttán meg tudod mondani, melyik meséről van szó, akkor ezt a kvízt is imádni fogod! Az alábbi játékos tesztet ugyanis csak azok tudják 10/10 pontosra megcsinálni, akik a legapróbb részletekre is szeretnek felfigyelni a filmekben és mesékben.

Ugyanis ezúttal a rajzfilmek jeleneteit fekete-fehérré varázsoltuk, neked pedig egy-egy tárgy színét kell megtippelned. Azonban légy szemfüles, mert sok esetben van, hogy ami magától értetődőnek tűnik, trükkösebb, mint hinnéd!

Lássuk tehát, sikerül-e megszerezned a maximális pontszámot a játékban.

