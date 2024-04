A testbeszéd-szakértő szerint Hailey és Justin Bieber hamarosan válni fognak

Hailey és az utóbbi időszakban azért került a középpontba, mert felröppent a pletyka, miszerint nincs minden rendben közöttük. Bár néhanapján megjelennek a nyilvánosság előtt, szakértők szerint a testbeszédük arról árulkodik, hogy a felszín alatt távol állnak a tökéletes kapcsolat képétől. Sőt, valójában simán lehet, hogy már a válást fontolgatják, pedig idén szeptemberben már a 6. házassági évfordulójukat ünnepelnék.

Testbeszéd-szakértők most a Bright Side magazinnak nyilatkoztak azzal kapcsolatban, mit látnak a páron a nyilvános megjelenések alkalmával. Mint mondják, Hailey sokkal érettebben viselkedik, és ez valószínűleg a róla szóló folyamatos pletykáknak köszönhető, ugyanis igyekszik elkerülni minden olyan szituációt, ami gerjesztené a rosszindulatot irányába. Justin ezzel szemben sokkal gyerekesebb, arról nem is beszélve, hogy a szakértők szerint testbeszéde arra utal, hogy az énekes valami titkolni próbál. Ami még megfigyelhető, az a szemkontaktus hiánya, amit a párról készült felvételek is bizonyítanak.

Miután felröppentek a válással kapcsolatos pletykák, Hailey több fotót és videót is közzétett férjéről, amivel próbálta bizonyítani Justin iránt érzett szerelmét. Az énekes ugyanis márciusban lett 30 éves és ezt feleségével és egy nagy bulival ünnepelte meg. De ez sem volt elég a követőknek, egy részük kételkedni kezdett azzal kapcsolatban, hogy vajon a közvetített érzéseik mennyire valódiak. Justin ugyanis még a jegygyűrűjét sem viselte...

Nem minden házasság tart örökké:

