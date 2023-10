Kardashian-átok: 5 híres pasi, akinek tönkrement az élete, miután szakított valamelyik nővérrel

A hölgyek ugyanis Zs-ből A-listás sztárokká nőtték ki magukat, akik nem egyszerűen menők, de befolyásosak és igazi példaképek lettek mások számára. A megosztó és egyesek szerint kifejezetten toxikus nővérek a plasztika, a szépészeti beavatkozások és a saját reality-műsoruk kapcsán érték el mindezt.

Ma már mindannyian saját márkával büszkélkedhetnek, és egyre híresebb férfiakat sikerül meghódítaniuk. Gondoljunk csak Kanye Westtel majd Pete Davidsonnal való kapcsolatára, Kendall Jenner rövid románcára Harry Styles-szal vagy éppen Kylie döbbenetes új viszonyára Timothée Chalamettel.

Sajnos azonban a tapasztalatok, és persze az internet szerint is, aki összejön egy Kardashian nővérrel és vége lesz a kapcsolatnak, annak ez a karrierjén is csorbát ejt. Persze volt, akinek csak a becsületén esett folt, de olyan is akad, akinek egy egész világ fordított hátat.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 5 kép Kardashian átok: 5 híres pasi, akiknek tönkrement az élete miután szakítottak valamelyik nővérrel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg, mekkora átalakuláson ment keresztül kim:

Galéria / 20 kép Akkor és most: Így alakult át Kim Kardashian alakja az évek során Megnézem a galériát