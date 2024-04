A nyilvánosság és az ismertség miatt többször kerülnek olyan helyzetbe, ami nem egyszerűen kellemetlen, hanem kínos és imidzsromboló. A magánéletük mindig nyitott könyv, és ha nem vigyáznak, olyan pillanatokat tudnak egyes emberek, paparazzik lekapni, amelyek egy életre megváltoztatják a róluk vagy éppen a párkapcsolatukról kialakult képet.

A következő válogatásban most azok a sztárpárok kaptak helyet, akik szörnyen kínos helyzetbe kerültek, de ha ez nem lett volna elég, még videó is készült az esetről, ami azóta is kísérti őket.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor egy sztárpár NAGYON kínos helyzetbe került, erről pedig még videó is készült Megnézem a galériát

