Hírességek, akiknek rengeteg pénzük van, mégis hétköznapi házban élnek

A hollywoodi világsztároknak annyi pénzük van, hogy sokszor már azt sem tudják, mire költsék. Van, aki emiatt tényleg féktelen költekezésbe kezd, ennek pedig idővel megvan a következménye (róluk IDE KATTINTVA olvashatsz), és olyanok is akadnak, akik igyekeznek mértékletességre törekedni. Ettől függetlenül azért sokuknak hatalmas luxusvillájuk van, eszméletlenül sok szobával, sok esetben saját teniszpályával, mozival és természetesen medencékkel.

Érdekesség ezzel szemben, hogy az óriási vagyon ellenére is vannak sztárok, akik abszolút nem próbálnak extrém luxus körülmények között élni, és egy kisebb házikóval is megelégszenek. Sőt, egyeseknek az otthona kifejezetten visszafogottnak számít a hollywoodi körökben, ezt pedig büszkén fel is vállalják. Most megmutatjuk, kik azok a hírességek, akik teljesen átlagos helyen élnek gyermekeikkel vagy éppen egyedül.

