Van, aki alig fürdik, más csak hetente háromszor mos fogat! 10 sztár rendkívül furcsa szokással

Mindannyiunknak vannak furcsa szokásaink, de ezek általában kis apró becsípődések, amiket mások észre sem vesznek. A színészek viszont ebből a sorból is kilógnak! Egy színésznő, aki csak heti háromszor mos fogat, és a világ egyik legszexibb színésze, aki nem szokott fürdeni? Ez valóban kicsit meglepőnek hangzik, de a sztárok világában a furcsa szokások és fóbiák széles skáláját láthatjuk. Mindezt azért, mert úgy gondolják, hogy ez az egészséges! Vajon igazuk van? Ebben nem vagyunk biztosak, abban viszont igen, hogy ezek a legextrábbak közé tartoznak! Arról nem is beszélve, hogy a híres sportolók többsége is a babonás sztárok közé tartozik, ezt viszont már jobban meg tudjuk érteni.

Bizony, a sztároknak furcsa szokásaik és fóbiáik vannak! Most összegyűjtöttük a legdurvábbakat! Kattints a galériára, és megmutatjuk, mik is ezek!

Galéria / 10 kép 10 sztár rendkívül furcsa szokással Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.