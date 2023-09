Hibázni ugyan emberi dolog, de a következő válogatás sztárjaira ez egy kicsit sem lesz igaz. Ők azok, akiknél már többször is bebizonyosodott, hogy a bántalmazás sajnos a vérükben van. Ha van is köztük, aki megbánta tettét, a világ nem felejt, így nem meglepő, hogy ez a lista nemcsak nálunk, de minden ember emlékezetében él, még akkor is, ha ezek már hosszú évekkel ezelőtt történtek. Vigyázat, csak erős idegzetűeknek!

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép Hírhedt sztárok, akik erőszakos viselkedésük miatt lettek leírva Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Rájuk is jellemző a durva viselkedés:

Galéria / 6 kép Van, aki sokak szerint időzített bomba: sztárok, akikről az a hír járja, hogy valódi pszichopaták Megnézem a galériát