Az első MET-gálát 1948-ban rendezték meg Eleanor Lambert divatújságíró ötlete nyomán, így támogatva különféle adományokkal a Metropolitan Művészeti Múzeum új divatért felelős részelegét azaz a Costume Institute-ot. Az esemény ekkor még egy vacsorából állt, amire 50 dollárért (ez mai árfolyamon körülbelül 626 dollárt jelent) válthattak jegyet a résztvevők. Fennállásának első néhány évtizedében a gála csupán egyike volt a megannyi éves New York-i jótékonysági eseménynek, ennek megfelelően a korai években a vendégkör leginkább az elitből és divatszakmai képviselőiből állt. Talán maguk se gondolták volna, hogy a rendezvény az '90-es évekre az egyik legnívósabb vörös szőnyeges eseménnyé növi ki magát a hírességek körében.

A meghívottak listáját minden évben erősen befolyásolja Anna Wintour véleménye és döntése, ugyanis tőle függ az, hogy kik vehetnek részt a ma már exkluzív bulin és kik nem. A gálára hivatalos sztárok pedig minden évben próbálnak kitenni magukért, hogy ne csak a dress code követelményeinek feleljenek meg, de a sajtó kameráit is kellőképpen elbűvöljék. Eme jótékonysági rendezvény tehát nem kis dolog a hírességek életében, és ez az a vörös szőnyeges esemény, ahol sokszor, és sokaknál teljesen elgurul a gyógyszer. Itt semmi sem sok, a hírességeken látható kreációk pedig hol kész művészi alkotások, hol teljesen abszurdak és jelmezszerűek. De ez egy olyan játék, amibe bele kell jönni, és a ma már legnagyobb MET-eseknek tartott sztárok is többnyire az első gálájukon sokkal, de sokkal visszafogottabbak voltak. Sokkal! És erről most a saját szemeddel bizonyosodhatsz meg - az akkor és most fotókért kattints galériánkra!

Az InStyle magazin írása.