Egy régi darab, új köntösben: Így viseld a szezon új kedvencét!

A pufi kabátok vonalán elindulva sikerült egy kényelmes, ám meleg darabot varázsolni a téli a trendek közé, amik bár kevésbé pufik, mint társaik, ettől függetlenül tökéletes darabjai lehetnek a hideg a hónapoknak.

A pufi kabátok új generációját tehát idén kétségtelenül a steppelt darabok testesítik meg, amiket bár már év elején is láthattunk a divatheteken, mégis most jutottak el oda, hogy szélesebb körben is nagyobb figyelmet kaptak. Ennek köszönhetően pedig a létező összes divatház piacra dobta saját, egyedi és unalmasnak egy pillanatig nem mondható kreációját.

forrás: gettyimages.com Burberry, Ganni és Balmain és

Kattints tovább galériánkra és mutatjuk, hogy a különféle hosszúságban megálmodott darabok mennyire érvényesülhetnek a mindennapokban!

