Ez történik a szexuális vágyaddal a 40. születésnapod után: szakértő árulja el

Egy igazán szuper hírünk van a számodra, ugyanis hamarosan érkeznek az őszi JOY-Napok (november 9-12.), ami tökéletes alkalmat nyújt majd arra, hogy valóra váltsd a kívánságaidat, például, hogy egy extra romantikus estét tarts a szerelmeddel, hogy maximálisan egymásra hangolódjatok!

De ideje, hogy most már a szexről beszéljünk! Pontosabban a 40-50 év feletti szexuális életről, ugyanis ez a téma ma gyakorlatilag tabunak számít. Tulajdonképpen az van, hogy amint belép egy nő a perimenopauza, majd a menopauza időszakába, a társadalom szemében megszűnik, mint szexuális lény. Még a Szex és New York reboot is óriási kritikát kapott azért, amiért az idősebbé vált karakterek életéből szinte teljesen kivették a szexet a készítők. Oké, másképp viszonyul a szexualitáshoz egy nő 50 és 20 éves korában, de fontos lenne tudni, mi változik ilyenkor. A Pure Wow egy neves szakértővel karöltve járta körül ezt a fontos témát.

Csökkenhet a libidó

Évtizedek óta az az elképzelés él a fejekben, hogy hormonális okokból a nők 40 éves koruk után már egyre kevésbé kívánják a szexet, a változókor után pedig nulla a libidójuk. Az igaz, hogy az idő előre haladtával csökken a női libidó, kimondottan akkor, ha az illető hosszú távú kapcsolatban él. Ahogyan pedig a testben egyre kevesebb nemi hormon termelődik, a szexuális vágy lassan alábbhagy. A vágynak pedig a változókorral járó tünetek sem tesznek jót, kinek van kedve szexelni, amikor szorongástól, alvászavartól, hízástól és hüvelyszárazságtól szenved? Mindez mégsem jelenti a szexuális élet végét…

A szexuális öröm keresése még mindig szuper dolog

„A szex egy bio-pszicho-szociális folyamat, ez pedig minden életkorban igaz, mindegy, hogy 19 vagy 94 éves vagy” – kezdte a lapnak Dr. Nan Wise szexterapeuta. „A szexuális vágy apad és árad. Ha nem tudjuk, hogy ez normális, azt hihetjük, lőttek a vágynak!” – tette hozzá. Hozzátette, teljesen oké, hogy nem vágysz olyan intenzív hancúrra a pasiddal, mint 20 évesen, de ezen kívül még számos lehetőségetek van jól érezni magatokat. „Az egyik nagyon fontos dolog, amit mindenkinek meg kéne értenie, hogy amiről úgy gondoljuk igaz, az valóra válik. Ha azt hiszed, öreg és csúnya vagy, tényleg nyugdíjba küldöd a szexuális életed. A hitrendszerünk hozza létre a biológiánkat” – fűzte hozzá.

Az orgazmus jobb lehet, mint korábban

A szex mindig sokkal jobb olyankor, amikor az ember összhangban van magával, szereti azt, aki és mer beszélni a vágyairól. Az idősebb nők nagy hasznát vehetik annak, hogy már tapasztaltak, ők igazán tudhatják, mire vágynak az ágyban. Az elmúlt években több felmérés is kimutatta, egyre több idősebb pár szexel fantasztikusan jókat, élvezik az együtt töltött időt.

Ha pedig érdekel, hogy a tudomány szerint kik extra szexisek a sztárpasik közül, akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép 7 híres férfi, aki a tudomány szerint szuper szexis Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria