A nyári szandálkavalkád után nem mindig könnyű átállni a zárt cipők oldalára, ám ha ennyire szuper darabokat tartogat a következő szezon, az bizony segíthet enyhíteni a búcsúval járó kikerülhetetlen szívfájdalmat.

A hírességeknél már abszolút megszokott az, hogy szeretnek jóval előttünk járni, ebből kifolyólag pedig ők már egy ideje kísérletezgetnek is a következő szezon trendjeivel, ami között találni olyat kincset, amit akár már te is elkezdhetsz belekombinálni az augusztusba. A loaferek például annyira kedveltek mostanság, hogy félig meddig bele is csúsztak a nyári trendekbe, kitolva ezzel kicsit a szandálok egyeduralmát. De ki nézi ezt annyira szigorúan, ha egy ennyire elegáns, kényelmes és összességében elég sok kreativitást elbíró darabról van szó?!

Így hordja Hailey Bieber...

És Kendall Jenner!

Na meg a Netflix sztárja, Yasmin Finney is is előszeretettel kapja fel ha úgy tartja a kedve!

Mivel láthatóan a nyári lengébb szabások közt is nagyon jól boldogulnak a loaferek, így felesleges is lenne megvárni a nekik szánt szezont, hiszen már most is elég szép választék várakozik ránk a boltok polcain! Nézd csak!

Az InStyle magazin írása.