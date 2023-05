Állatmenhelyeknek rendez gyűjtést a Spar

A Spar Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány közös állateledel-gyűjtést rendeznek az Interspar hipermarketekben, ahol száraztápot, konzervet, kutyaszalámit, alumínium tasakos nedves eledelt, jutalomfalatot, állatfelszereléseket és tisztító szereket gyűjtenek a menhelyeken élő kutyák, macskák ellátásához 2023. május 13-án, szombaton és 14-én, vasárnap 10 és 16 óra között országszerte, valamennyi Interspar áruházban.

forrás: spar.hu

"Az idei évben különösen fontosnak érezzük ezt az akciót, hiszen a nehezebb gazdasági helyzetben a menhelyek fenntartása és az állatok ellátásához szükséges élelem és tisztítószer beszerzése is nagyobb nehézséget okoz, de most is számítunk vásárlóink hagyományosan erős jótékonysági aktivitására, szolidaritására és együttérzésére” – mondta Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője.

A „Mancs a bajban!” nevű akcióban tavaly több mint 10 ezer kilogramm kutya száraz táp, és közel 2 ezer kilogramm macska száraz táp, valamint 11 ezer konzerv és alutasakos eledel gyűlt össze. Az idei akció részletei itt találhatók.