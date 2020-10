Elkezdődött! Élete első teniszórájára vitte lányát Serena Williams - a kiscsaj szettjét látnod kell

Borítékolható volt, hogy szeretné, hogy lánya a nyomdokaiba lépjen - vagy legalábbis megtanuljon teniszezni. A minap a teniszező elárulta, hogy három éves kislánya túl van élete első teniszóráján - a hírt természetesen közösségi oldalán is megosztotta.

"Bejelentettem Olympiát teniszórákra - nem velem kezdi, nem én edzem, másvalaki fogja" - írta a sportfenomén, aki elmondta azt is, az edzőnő nem tudja, hogy a kislány Serena lánya, így akarja, hogy megnézzék, mire képes. Serena azt is elmondta, nem akarja nyomatni a dolgot, de ismer jó technikákat, és láti szeretné, hogy az edző is hasonlókat tud majd mutatni Olympiának.

Serena Williams új képeitől még a jéghegy is megolvad Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Álompasi:Serena Williams olaszt kívánt, férje Velencéig repítette Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Persze ha már tenisz, Serena gondoskodik arról, hogy lánya a tökéletes edzőruhában kezdje meg a tanulmányait - nem semmi az outfit, amit a kiscsaj állítólag magának választott.

Ultramenő, ugye?

Galéria / 9 kép Serena Williams esküvője – az első hivatalos fotók Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria