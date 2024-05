Még a kivillanó mellek és fenekek sem kaptak ennyi figyelmet! Zendaya ismét ellopta a show-t a 2024-es MET-gálán

Ahogy minden évben, idén is Zendaya volt az, aki megtestesítette a MET-gála lényegét, és kétségtelenül ő volt az est csillaga. Az „The Garden of Time" témájú gálán a színésznő nem csupán egy, hanem rögtön két figyelemfelkeltő ruhát is viselt, mindkettő tökéletesen illeszkedett az est mesés atmoszférájához.

Zendaya igazán elkápráztatta a közönséget a 2024-es MET-gálán, ahol nemcsak a stílusával, hanem azzal is, hogy két különböző ruhát viselt az esemény során. Az első ruha, amit a vörös szőnyegen viselt, egy bámulatos, virágmotívumos alkotás volt, ami tökéletesen illeszkedett az este „The Garden of Time" témájához. Ez a ruha gazdagon díszített volt, lenyűgöző részletekkel, amelyek közé tartoztak a finoman kidolgozott hímzések és a bonyolult textúrák, amelyek az idő múlását és a természet szépségét hivatottak kifejezni.

Zendaya második ruhája, amit később az est folyamán viselt, egy modern, futurisztikus darab volt, amely a divat újraértelmezését célozta meg, a „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" témához kapcsolódva. Ez a ruha egyedi, előremutató dizájnjával és merész sziluettjével tükrözte Zendaya merészségét és innovatív szemléletét a divat terén.

Mindkét ruha tökéletesen illeszkedett a MET-gála témájához, és Zendaya ismét bebizonyította, hogy ő az a típusú sztár, aki képes újra és újra újradefiniálni a vörös szőnyeg fogalmát. Nem csoda, hogy a közönség és a kritikusok egyaránt le voltak nyűgözve. Zendaya nem csak hogy trendeket teremt, de folyamatosan inspirálja a divatvilágot is, hogy merészebb és kreatívabb legyen.

Zendaya kétségtelenül megtestesítette a MET-gála szellemiségét, és a 2024-es eseményen ismét bebizonyította, hogy ő az egyik legmeghatározóbb alakja a modern divatnak, és úgy is ki tudott tűnni a sok-sok meghívott szupersztár vendég közül, hogy se a fenekét, se a melleit nem mutatta meg (persze imádjuk Emily Ratajkowski megjelenését is!).

Persze volt, hogy ő is bevállalta a villantást:

Ha kíváncsi vagy minden idők legdrágább vörös szőnyeges ruháira, akkor katt a galériára!

