Napi horoszkóp május 8.: az Ikreknek hirtelen kell cselekedniük egy bizonyos helyzetben, a Vízöntők számára nagy kihívás adódik

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Elég meghatározó számodra az, ha valaki csalódást okoz, elég nehezen lépsz túl egy-egy ilyen szituáción, gyakorlatilag nem is igen tudsz egy-egy ilyen negatív tapasztalat után elvonatkoztatni tőle. Így azonban soha nem fogsz tudni semmit sem elengedni és a végsőkig ragaszkodva, saját magad hátráltatva toporogsz majd egy helyben, miközben mások a legfelhőtlenebb életet élik, minden alkalmat megragadva. A sok-sok kínálkozó lehetőség előtted is ott van, rajtad múlik csupán, hogy élsz-e velük, vagy hagyod őket elúszni az árral. Itt az ideje tehát, hogy a saját boldogságod érdekében a korábbi negatívumokat lezárd és végre nyiss egy új élet felfogás felé!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron próbálod valakivel megértetni a mondanivalódat, ám azt veszed észre, hogy nemhogy célt érnél az illetőnél, egyre inkább hátráltok. Mielőtt azonban átlépnéd a saját határaidat, érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon megéri-e a saját elveidet is feladva mindenáron a te oldaladra állítani az illetőt, avagy inkább jobb, ha mindenki megy a dolgára. Vedd észre, ha csak az idődet vesztegeted, engedd el és egyszerűen csak harag nélkül menj tovább. Fontos dolgok várnak még ugyanis rád a hét folyamán, amelyek teljesítéséhez szükséged lesz az energiáidra!

IKREK (május 21-június 21)

Bár nagyon precízen elkészítetted a szerdai nap tervrajzát, mindent centiméterről centiméterre kiszámítottál, mégsem számoltál egy bizonyos részlettel, amely teljesen felboríthat mindent. Ne ess azonban kétségbe, igyekezz időben észrevenni azt, ami nem odavaló és amennyiben szükséges, állj készen arra, hogy az előre kiszámított dolgokon változtatni kellhet ahhoz, hogy a végén ugyanazt az eredményt érhesd el, amit a legelején vártál magadról. Ne rohanj el a saját árnyékodat látva, hisz korántsem biztos, hogy odaveszett minden. Légy céltudatos, abból nem lehet baj!

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén heves vitába keveredsz valakivel annak okán, hogy igazságtalannak tartasz egy bizonyos szituációt. Mielőtt azonban ennél is jobban magukkal ragadnának az indulatok, próbálj lehiggadni és intelligens, civilizált emberek módjára elmondani el a te álláspontodat, hiszen jó eséllyel sokkal hatékonyabb leszel és hamarabb meg tudod értetni a lényeget a másik féllel. Hidd el, százszor emberibb módon is lekommunikálhatod a benned lévő ellenérzéseket, ezzel együtt pedig a népszerűségi indexed sem zuhan akkorát!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén olyan projekt vár rád,, amely nemcsak a nehézségi fokát tekintve tűnik az átlagosnál nagyobb kihívásnak, ezek felül a témában még hozzá nem értőnek is számítasz. Kétségbe esés helyett igyekezz azonban higgadtan kezelni a helyzetet, próbálj egy rendszert kialakítani, amelyben prioritási sorrendben elhelyezed az egyes lépéseket és ennek alapján haladj előre. Ne kapkodj, hiszen azzal csak még nagyobb esélyt adsz arra, hogy összeakadjanak a lábaid és nagyot ess, akkor pedig kezdhetsz mindent elölről. Tekints egy olyan mérföldkőként a dologra, amelynek teljesítése nyomán roppant elégedett leszel önmagaddal! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén igen-igen szenzitív hangulatodban talál meg valaki, aki ugyan nem akar megbántani, te mégis túlreagálod a dolgokat és gyakorlatilag vulkánként törnek ki belőled az érzelmek. Próbáld azonban egy kissé más szemszögből megközelíteni a helyzetet, nem a világ fordult ellened, csak épp nem vagy top formában, ami az aktuális lelkiállapotod illeti. Ha jobbnak látod, inkább bújj el egy kicsit a világ elől, pont azért, hogy ne ütközz bele olyan helyzetekbe, ahol akaratodon kívül megbánthatsz embereket!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepén túlzott magabiztosságod sodorhat bajba, hiszen határozott meggyőződéssel hiszed, hogy gyakorlatilag csukott szemmel is teljesítheted egy bizonyos feladatot, melyet a főnökeid bíznak rád. Elég súlyos árat fizethetsz azonban a könnyelműségért, melyért ráadásul még komoly felelősséget is kell vállalnod. Ha már így alakult, igyekezz mindenkitől elnézést kérni és egy életre megtanulni, hogy vannak helyzetek, amikor nem csupán a saját bőröd van vásáron és amelyeknek elég nagy a tétje. Próbáld tehát a hibát korrigálni és megmutatni a környezetednek, hogy igenis megbízható ember vagy, aki képes tonnás súlyok alatt is jól teljesíteni, amennyiben a köz érdekeiről van szó!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén igen kellemetlen szituációban találod magad, a füledbe jut ugyanis az a negatív kritika, amit mások fogalmaznak meg veled kapcsolatban. Mivel nem vagy azonban az a típusú ember, aki ezeket az információkat csendesen elrágcsálja, majd lenyeli, épp ezért azonnal hangot is adhatsz a nemtetszésednek. Arra érdemes ügyelned azonban, hogy a szavaidat ne a pillanatnyi düh határozza meg, mindenképp számolj tehát el háromig, mielőtt megformálod és a szádon kiengeded őket. Semmiképp ne hagyd annyiban a dolgot, hisz ha ezt most elengeded, akkor végleg elveszítheted a renomédat mások előtt!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindenképp szeretnél egy olyan ügy részleteinek utána járni, amely hosszú ideje nem hagy nyugodni, folyamatosan ott motoszkál a fejedben és úgy érzed, hogy addig nem is fogsz tudni továbblépni, amíg nem kerül pont a dolog végére. Arra azonban mindenképp érdemes felkészülnöd, hogy nem feltétlenül van rózsaszín világ az ajtó mögött, ahová szeretnél benyitni, csak és kizárólag ennek tudatában érdemes tehát belevágnod a dologba. Ha valaminek ki kell derülnie, az előbb-utóbb ki is fog, nem kell erőltetni, hisz olyan rejtély nem volt még a történelemben, amely titokban maradt volna!

BAK (december 22-január 20)

Valaki mindenáron szeretné a mondanivalóját beléd sulykolni a hét közepén, te azonban abszolút ellenállsz, nem szeretnél ugyanis elfogyasztani valamit, aminek már a szaga is émelyítő számodra. Ennek okán mihamarabb igyekezz tehát megértetni az illetővel, hogy neked is vannak határaid és hogy miért nem érdemes átlépni azokat. Nem kell arrogánsnak lenned annak érdekében, hogy átmenjen a mondanivalód, mindenképp érdemes azonban határozottan fellépned. Értesd meg vele, hogy nem arról van szó, hogy nem fogod fel, amit mond, sokkal inkább nem illik bele az értékrendedbe!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén szokatlanul nagy kihívás adódik, amelyet mindenképp érdemes megragadnod, amennyiben hosszútávú sikereket szeretnél elérni. Arra azonban érdemes felkészülnöd, hogy nem lesz egyszerű menet, ahol csak úgy besétálsz a célvonalba, számos akadállyal kell majd ugyanis megküzdened, neked viszont a nehézség adja az adrenalinlöketet. Épp ezért minden eshetőségre felkészülve mihamarabb indulj el az úton, hisz nincs vesztegetni való időd, amennyiben ugyanis most nem ragadod meg, abban az esetben később nem biztos, hogy ugyanígy lesz rá alkalmad. Most még minden körülmény megfelelő arra, hogy mind magadnak, mind pedig másoknak is bebizonyítsd, mire is vagy képes! Vigyázz, kész, rajt!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül fontos számodra a környezeted visszaigazolása minden tekintetben, szeretnél mindig mindenkit elégedettnek látni, ennek elérése érdekében bármire hajlandó lennél. Ez mind roppant elismerésre méltó, a nagy igyekezetben azonban teljesen megfeledkeztél önmagadról és arról, hogy neked mi a fontos. A felismerés már fél siker, mérlegeld tehát, hogy vajon megéri-e egyfolytában másoknak megfelelni, avagy leteszed ezt a fajta terhet a válladról és a saját boldogságodra koncentrálsz. Igen nagy téveszme ugyanis, hogy csak akkor lehetsz boldog, ha másokat is annak látsz. Járd a saját utad, amely a te boldogságodhoz van kikövezve!