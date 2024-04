Selena Gomez visszahozta a 2000-es évek frizura trendjét: ez a frufru lesz a tavasz legnagyobb dobása

A Y2K trendek virágkorát éljük az utóbbi években. Szinte egymás után tértek vissza a 2000-es évek kisebb és nagyobb trendjei, idén nemcsak a csípőnadrág, de a diszkó frizura is felbukkant. Most pedig újabb trend ütötte fel a fejét, amit természetesen egy híresség prezentált a világnak.

szerelme, Benny Blanco 36. születésnapját ünnepelte egy sztárokkal teli partival, amire különleges frizurával érkezett. Oldalfrufrut villantott, ami leginkább a ’90-es és 2000-es években hódított utoljára. A bulin részt vett Nicola Peltz-Beckham is, és míg Nicola tetőtől talpig feketében, addig Selena piros szettben partizott.

Már hosszú évek óta nem láttuk az oldalválasztékot, ha frizuráktól volt szó, de az utóbbi időben több híresség is bevállalta, köztük Jennifer Aniston is például. Selena mindezt újabb szintre emelte az oldalfrufruval, ami fantasztikusan állt neki. A fotókon a frufru eltakarta az egyik szemét, amivel drámai hatást ért el.

től nem áll távol ez a frizura, a 2000-es években folyton oldalfrufruval láthattuk, nemcsak a vörös szőnyegen, de a Varázslók a Waverly helyből című sorozatban is így szerepelt. Ma már jellemzően a klasszikus frufrut, a kontyot vagy a dús, leengedett bob frizurát részesíti előnyben, de most bebizonyította, hogy néha érdemes visszatérni a retró trendekhez is. Az oldalfrufru jó választás lehet, ha szeretnéd feldobni a frizurádat, hiszen ez hosszú és rövid fazonokkal is jól mutat. A frufrut általában azoknak ajánlják a szakemberek, akiknek magas a homloka, de az oldalfrufru ebből a szempontból is kivételes, ugyanis mindenkinek jól áll amellett, hogy nőies és laza.

