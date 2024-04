A rák 4 korai jele, amit sokan nem ismernek: az ujjak és a tenyér változása is figyelmeztető tünet

Bár a tüdőrákot hosszú évek óta a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedések között tartják számon (többek között a mellrák mellett), sajnos máig számtalan tévhit övezi azt: ilyen például az is, hogy a tüdőrák kizárólag azoknál alakulhat ki, akik rendszeresen dohányoznak, holott például a légszennyezettség is a rizikófaktorok közé tartozik, és az egyébként egészséges életmódot folytató emberek esetében is fennáll a daganat veszélye – ráadásul nem csak az idősebb korosztály körében.

forrás: eskymaks/Getty Images A rák korai jelei a fejünkben - főleg a tüdőrák esetében - először biztosan a légzőszerveinkre koncentrálódnak, pedig ez egyáltalán nem ennyire egyszerű.

Ugyanígy tévesen feltételezik sokan azt, hogy a tüdőrák tünetei főként a légzőszerveinket érintik: bár a tartós köhögés, a légszomj és a mellkasi fájdalom valóban a gyakori intő jelek közé sorolható, azért számos kevésbé köztudott tünet is akad (ironikus módon ilyen például az is, ha valaki spontán leteszi a cigarettát, pedig korábban nem tudta), amire életbevágóan fontos, hogy odafigyeljünk.

Mert minél hamarabb felismerjük a bajt, annál nagyobb az esélyünk a gyógyulásra!

