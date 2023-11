A rajongók szerint ezek a Jóbarátok legrosszabb epizódjai - egyetértesz?

A David Crane és Marta Kauffman által alkotott Jóbarátok című sorozat 1994. szeptember 22-ém startolt el az Egyesült Államokban, és bár a készítők már előre sejtették azt, hogy valami jóba vágták a fejszéjüket, azt talán ők sem gondolták volna - maximum csak titkon remélték -, hogy minden idők egyik legnépszerűbb szitkomját keltik életre.

A 236 epizódot megélt széria utolsó részét 2004. május 6-án mutatták be, és azóta közel 20 év telt el a rajongók mégse tudják megunni a Jóbarátokat, és nemcsak a filmes helyszínek és díszletek számítanak felkapott turistacélpontnak a mai napig, hanem a sorozatban elhangzott és onnan kikapott poénok és sztorik is napi szinten ott keringenek a közösségi médiában. Ám még egy ilyen méltán kedvelt humorbombákkal dolgozó televíziós szitkomnak is vannak olyan epizódjai, amiket a rajongók egész egyszerűen a mai napig sem tudtak megkedvelni.

Hogy a rajongók szerint melyek a Jóbarátok legrosszabb epizódjai? Íme a ranglista!

Galéria / 10 kép 10 epizód, amit a Jóbarátok rajongói nem szeretnek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A Jóbarátok epizódjaiban persze érdekes bakik is benne maradtak! Nézd csak!

Galéria / 8 kép Észrevetted őket? - 8 baki a Jóbarátokból, ami eddig neked se tűnt fel Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.