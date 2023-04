Nagy valószínűséggel nem az esetek száma növekedett, hanem jobban előtérbe kerültek. Végre elkezdtünk jobban odafigyelni ezekre a helyzetekre. Az odafigyelés azonban sokszor kevés. Mert ezek a ragadozók nemtől függetlenül olyan csapdába ejtik az áldozataikat, amiből sokszor csak évtizedek múlva lehet érzelmileg szabadulni. És ez cseppet sem könnyű folyamat. Mik a legfőbb jelek, amiből rögtön kiszúrhatod a pszichopata udvarlókat, és mik a Te gyenge pontjaid, ami miatt potenciális áldozat lehetsz?

Azt hiszed, hogy szeret, pedig nem

Kezdetben azt hiszed, hogy minden tökéletesen szép, végre rátaláltál az igazi szerelemre. Mindig figyelmeztető jelzés, ha az az érzésed, hogy „túl szép, hogy igaz legyen”. Mert egy pszichopata esetén ez a mondás igazzá is válik idővel. Mert a pszichopata a kapcsolat kezdetén csak megfigyel. Pontosan tudja, mire van szükséged, és ezt adja 1000 %-on. Közben megtudod tőle, hogy vele mennyire kitolt az élet, milyen rossz volt az előző kapcsolata, vagy a gyerekkora, de Te végre az Igazi vagy, aki megmentheted őt minden korábbi szörnyűségtől. Amint belegabalyodtál a hálójába, és elköteleződtél mellette, elindul az érzelmi manipuláció, a sértődések, hibáztatások, háromszögelések sorozata. Te pedig azon kezdesz agyalni, mit csináltál rosszul, ami miatt hirtelen minden elromlott. Próbálod jóvátenni a „hibáidat”, és elkezdesz attól tartani, hogy elvesztheted őt, a tökéletes, igazi szerelmed. Csakhogy közben nem látod a valódi énjét. Csak azt, amit magából mutat: egy felvett szerepet, aminek a célja, hogy megszerezze a figyelmed.

Fogalmad sincs, miért csinálja ezt

Ha nem vetted észre a kezdeti szerelembombázás, és az azt követő sértődés, háromszögelés jeleiben a valódi személyiségét, akkor a helyzet tovább bonyolódik. Nemcsak érzelmileg merít le, hanem az önbizalmad is módszeresen lerombolja. Amikor ébredezel, és kérdőre vonod, vagy szembesíted bizonyos dolgokkal, akkor számonkér, támad. Apróbb hibáidba kapaszkodik, felnagyítja őket, és ezzel arra sarkal, hogy ne vele foglalkozz, hanem dolgozz a saját gyengeségeiden azért, hogy ő jobban érezze magát melletted. De csak annyira dolgozz magadon, hogy közben ne erősödj meg túlságosan, mert akkor kikerülhetsz a befolyása alól. Ezért minden egyes elért változásod, vagy fejlődésed is lekicsinyel, semmibe vesz, vagy észre sem vesz. És mindig az a végkifejlet, hogy „még mindig nem tartasz ott, ahol szerinte neked tartanod kellene, hogy a kapcsolatotok tökéletes legyen végre”.

Folyamatosan mérgezi a kapcsolatotokat, és a lelked. Mellette úgy érzed, hogy elfogy az energiád, lelkesedésed, lendületed. Már nem foglalkozol azokkal a dolgokkal, amik korábban annyira érdekeltek. Kezdesz nem önmagad lenni. Részéről viszont valójában minden az irányításról szól. Arról, hogy minden energiádat elnyelje. Olyan, mint egy fekete lyuk.

A sérült gyermek megtalálása, és dédelgetése

Érző lélekként egy pszichopatában is képes vagy megtalálni a sérült gyermeki énjét. Aki valóban sérült, de nem is olyan nehéz megtalálni, mert rá is játszik, és szeret az áldozat szerepében tetszelegni. Megengedi, hogy lásd a sérüléseit, te pedig örülsz, mert valamit megmutat magából. Pedig ezt is azzal a céllal teszi, hogy magához kössön, és meg akard őt menteni. A valódi megmentéshez azonban kellene ő is. Azonban ők azok az emberek, akik a legkevésbé sem akarnak változni, még a terápiákon sem. Gyakori, hogy a terapeutákat is megvezetik, vagy haladnak valamennyit, aztán a legváratlanabb pillanatban visszaállnak a kezdőpontra. Olyanok, mint a kaméleon. Néha a szerelmes arcukat mutatják – ahogy telik az idő, egyre kevesebbszer - , máskor a hibáztató, mérgező énjüket, néha pedig a gyenge, sérült gyermeket. De nekik nincs igazi arcuk. Mindig azt használják, amivel a legnagyobb hatást érhetik el egy-egy szituációban. A valódi, igazi arcukat még ők maguk sem ismerik, és nullával egyenlő az esély, hogy a hozzá közel állók megismerjék.

Néhány rémtörténet, ami veled is megtörténhet

Pszichopata férfi – kapcsolatfüggő nő

A férfi a kezdetektől fogva megcsalja a párját, számolatlanul űzi a nőket, magas pozícióban van, és ezt ki is használja. Ezek a megcsalások csak annyit jelentenek neki: „Mintha meginnál egy kávét.” Párját viszont tudatosan gyengíti: „Te csak maradj otthon, mert fontos a család”. Mikor a nő válni szeretne - 30 év után - a férfi düh, és féltékenyégi rohamokat rendez. A nő pedig függőségből és félelemből bennmarad a kapcsolatban, és tovább sorvad.

Pszichopata nő – kapcsolatfüggő férfi

Nő, párkapcsolat 2 gyerek, folyamatos „ekézés”, hogy a pasi mi mindenben nem jó. A férfi kéri, hogy menjenek el együtt párterápiára, a nőnek senki sem elég jó, mindenhonnan kioldalaz egy-két alkalom után. Közben a férfi igyekszik, dolgozik magán, rájön, hogy a párja tudatosan kasztrálta őt, a kezdeti fájdalomból düh lesz, majd önsajnálat, és félelem, hogy mi lesz velük így. 24 év házasság után a saját magán végzett munka révén eléggé erős ahhoz, hogy kimondja, hogy ezt így nem akarja folytatni. A nő őt hibáztatja, és a gyerekeket eszközként megpróbálja maga mellé állítani. Szerencsére sikertelenül.

Pszichopata férfi

Fiatal férfi. Azt mondja, hogy ő mindig megvizsgálja, hogy a kiszemelt nő mennyire engedelmes. Csak akkor kezd bele az udvarlásba, ha a saját szavaival élve: „idomítható, nevelhető”. „Ha ellenkezik, arcoskodik, otthagyom”- mondja. A trófeáit számolja: 100 fölött vannak.

Mielőtt menekülőre fogod, tedd rendbe magad!

Mert ha menekülni kezdesz egy ilyen kapcsolatból: nem mindegy, hogy merre, és mikor teszed. Egy pszichopata bűvköréből 1 év együtt töltött idő után sem könnyű szabadulni, nemhogy 20-30 év után! De mik azok a hajlamosító tényezők, ami miatt potenciális áldozata lehetsz egy pszichopatának?

Zűrös családi háttér

Például ha gyerekként nem kaptál feltétel nélküli szeretetet. Úgy érezted, valamit mindig tenned kell, hogy a szüleidtől kellő figyelmet vagy szeretet kapj. Rosszabb esetben a szüleid mérgező szülők voltak, akik nem arra törekedtek, hogy erősítsenek, hanem gyengítettek téged. Az is lehetséges, hogy valamelyik (mindkettő) szülőd maga is pszichopata. Ez a háttér önmagában elegendő ahhoz, hogy ez a légkör váljon a komfortzónáddá. Ismerős terepen az ember tudja, hogy mire számíthat, és mire nem.

Kötelességtudat

Hívhatjuk megfelelési kényszernek, vagy maximalizmusnak is. Arra tanítottak, hogy ha egyszer döntöttél, ne változtass. Ne elmenekülj, hanem megoldd a problémákat. Akárkinek akármilyen szintű problémáját. De lehetőleg másét és a lehető legjobban. Még ma is van, akit arra tanítottak gyerekkorában, hogy: „amelyik virágot szakítottad, azt szagolod”. Egy normál párkapcsolatban teljesen helyénvaló, hogy ha valami nem működik, akkor azt megpróbáljuk megjavítani. A pszichopatákkal való kapcsolat azonban nem ilyen. Mert előbb-utóbb rá kell jönni, hogy akármit tesz, változtat magán az áldozat, a másik jottányit sem mozdul. Hiába minden várakozás, remény, változás.

Megmentő

Az emberi viselkedésminták archetípusokba sorolhatók. Egy emberben több archetípus van jelen egyszerre. Ezek egyike a nőknél a „Kedves nővér”, a férfiaknál a „Megmentő lovag”. A név kötelez. Ők, akár a saját kárukon is, de megpróbálják a pszichopatában lakó sérült gyereket megmenteni. Ez viszont életben tartja, hogy a pszichopata állandó energiaforrást kap a párjától. Így a történet addig folytatódik, amíg a pszichopata rá nem un az áldozatára.

Korábbi kudarcok

Kudarcok mindenkit érnek. Ebben az esetben a feldolgozatlan kudarcok számítanak. Vagyis: minél nagyobb a csalódás miatti szeretethiányod, annál inkább ki vagy téve egy klasszikus szerelembombázásnak, és már be is kaptad a horgot egy pszichopata oldalán.

Kapcsolatfüggő személyiség

Egyedül élni számodra ismeretlen fogalom. Mindig szükséged volt arra, hogy valaki melletted legyen. Még annak árán is, ha ez a valaki nem tisztelt téged, vagy időnként eldobott egy-két „szeretetmorzsának” értelmezhető dolgot, hogy ki ne nyisd a szemed. Idealizálod a párkapcsolatod, és ha valaki felhívja a figyelmed a valóságra, képes vagy inkább vele megszakítani a kapcsolatot, nehogy összetörje azt az álomvilágot, amiben élsz.

Egy mondatban

Úgy védheted ki a pszichopaták támadásait, hogy tudatosan dolgozol magadon. Ha kell terápiára jársz, feldolgozod a sérüléseid, növeled az önbizalmad. Egy egészséges önbizalommal rendelkező emberrel szemben a pszichopaták esélytelenek. Keresnek mást, aki már nem te leszel!

