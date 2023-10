Újabb mérföldkőhöz ért a Panarom - Megnyílt az ország első célzottan aromaterápiával foglalkozó mintaboltja

A kizárólag minőségi alapanyagokat tartalmazó, 100%-ban természetes illóolajaik, és az ezekből készült, életminőséget javító természetes készítményeik az elmúlt két évtizedben nemzetközi elismertségre tettek szert.

forrás: Panarom

A Panarom története október 18-án újabb mérföldkőhöz ért, a Mammut I. földszintjén megnyitott üzlet ugyanis a márka, és egyben az ország első, személyesen is felkereshető, célzottan aromaterápiával foglalkozó mintaboltja. Az érdeklődőket a helyszínen több mint 200 olyan természetes mono illóolaj és illóolajkeverék várja, amely egyszerre frissíti fel a lelket és támogatja a szervezetet a legkülönbözőbb élethelyzetekben. A Panarom a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett az aromaterápiás oktatásba. A frissen megnyitott üzletben ehhez híven szakképzett aromaterapeuták fogadják a látogatókat, akik segítenek eligazodni az illóolajok, illatok és gyógyító hatások között.

A természet és a gyógynövények iránti tiszteletemet és rajongásomat az őseimtől kaptam örökségül. Üknagyapám gyógyító ember volt, aki egy vakcina feltalálásáért az Orvos előnevet kapta, királyi és császári elismerésként. Dédnagyanyám ismerte a füvek minden titkát és azokat az egészség mellett a szépség szolgálatába is helyezte. Nagyapám olajütő malmában különleges olajok születtek, melyeknek híre messzire szállt. Akár a levegővétel, olyan magától értetődő számomra a segítés és gyógyítás, mert ez az őseim rám hagyott öröksége. Mint ahogy az is, hogy ebben a gyógynövények és az illóolajok lettek a társaim. A nők és a családok életét jobbá tenni, ez mozgat és lelkesít. Ennek a szellemében hívtam életre a Panarom márkát, melynek alapját a kompromisszumok nélküli magas minőség képezi.

– mondta el Feller Adrienne nyitóbeszédében.

Röviden az aromaterápiáról

Az illóolajok láthatatlan erejükkel nemcsak a természetet képesek otthonunkba varázsolni, hanem finom, parányi molekulájuk révén a legkönnyebben tudnak kapcsolódni az idegrendszerünkkel, hogy aztán pozitív biokémiai változást hozzanak létre. Az aromás növények esszenciái, vagyis az illóolajok, óriási segítséget nyújtanak a hétköznapi életben, az egészség megőrzésében éppúgy, mint a betegségek gyógyításában és a lelki feszültségek feloldásában. Az illóolajok működése tudományosan is jól körülírható folyamat, mérhető eredményekkel és pontosan meghatározható terápiás hatással. Ahhoz azonban, hogy kiváló illóolaj szülessen, gondos termesztés és hozzáértő kinyerési folyamat szükséges, mert csak így nyerhető ki a legfinomabb és legtökéletesebb illóolaj.

Milyen élethelyzetben tud segítséget nyújtani az aromaterápia?

A természetes, terápiás tisztaságú illóolajok komplex hatásukkal számtalan élethelyzetben képesek enyhíteni a testi és a lelki panaszokon. Jótékony hatásukra jellemző, hogy bár egy-egy problémára célzottan is megoldást jelenthetnek, valójában számtalan járulékos élettani hatással is rendelkeznek. Idegrendszer-harmonizáló, ellazító hatásuk mellett érdemes kiemelni az immunrendszert megerősítő képességüket, emellett pedig fontos támogatást nyújthatnak a várandósság alatt és csecsemőkorban is.