Fogyatékkal élőket segítő terapeuta nyerte a Padthai és az activé FiberShake közös ösztöndíját

2023 nyarán egy különleges ösztöndíj programot hirdetett meg a Padthai és az activé FiberShake csapata. A két millió forint összértékű pályázatra több százan jelentkeztek annak reményében, hogy közelebb kerülnek álmuk megvalósításához.

– mondta Kanóczky Máté, a Padthai Wokbar ügyvezető tulajdonosa. A Padthai és az activé FiberShake közös ösztöndíját Andics Bernadett, a Holdnővér Műhely alapítója kapta.

Mivel magam is mozgássérült vagyok és elég régóta tanítok fogyatékkal élőket a lovas terápián keresztül, mindig is az volt az álmom, hogy egy saját műhelyt hozzak létre, a magam ura legyek, ne függjek senkitől, hanem tényleg azzal foglalkozzak, amit nagyon szeretek, és amivel segíthetek a sorstársaimnak. Mindig is szerettem volna egy olyan környezetet teremteni, ahova szívesen jönnek az emberek, és ahol az állatok is jól érzik magukat, de egy terápiás központot, egy fejlesztő műhelyt felépíteni nagyon-nagyon sok pénz. Ezért is jelentkeztem a pályázatra szinte az esélytelenek nyugalmával, hátha az álmom megvalósításához segítség érkezik.