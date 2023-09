Saját magad ellensége vagy? Innen tudhatod, hogy az önszabotázs gátol a céljaid elérésében

A cikk a JOY 2021/2-es lapszámában jelent meg.

Megcsalás, túlzásba vitt féltékenység, hazudozás, a másik elhanyagolása – mind tökéletesek arra, hogy bármilyen szépen induló kapcsolatot tönkretegyenek. „Egyszerűen csak nem működött” – mondod a barátaid kérdésére, hogy miért szakítottatok. Legbelül viszont jól tudod, hogy te űzted el magad mellől. Pont, mint az előzőeket.

Eddig és nem tovább!

Ha mindig csak egy bizonyos pontig juttok el a párkapcsolataidban, akkor érdemes megvizsgálnod a mintázatot, hogy mikor és miért kezded azt érezni, hogy neked ez már túl sok és fogod menekülőre. „Mi történik szakításkor? Távolságot tartasz? A másik ragaszkodása kezd fojtogató lenni?”– teszi fel a kérdéseket S. Tóth Márta, life&business coach, NLP-tréner, aki több mint tíz éve foglalkozik párokkal is. Egy kapcsolat sosem ér véget figyelmeztető jelek nélkül, mindig van olyasmi, ami beindítja a képzeletbeli vészcsengőt.

Sokszor falakat vonunk magunk és a partnerünk közé, kezdünk érzelmileg is eltávolodni tőle. Hogy ezt megerősítsük, gyakran túlzottan kritikussá válunk vele, kötözködünk, próbálunk veszekedést szítani, vagy ellenkezőleg: folyamatosan megerősítést várunk tőle, hogy szeret bennünket és ok nélkül féltékenykedünk.

– véli a szakértő. Természetesen minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, de ha a fenti viselkedések elszaporodtak mostanában, akkor lehet, hogy beindult az önszabotázs.

Mindennek van határa

Hallottál már az Oscar-átokról? Arról van szó, hogy rengeteg színésznek áll földbe a karrierje, miután megnyerte a kis aranyszobrot. Elég logikátlanul hangzik, ugye? Hiszen pont akkor kellene a legjobban szárnyalniuk, amikor végre díjjal is jutalmazzák a teljesítményüket. Hogy ez mégsincs így, arra számtalan példa akadt az elmúlt években. De vajon miért? Gay Hendricks bestseller író A nagy ugrás (The Big Leap) című könyvében azt írja, hogy az önszabotázs akkor a leggyakoribb (nem csak a párkapcsolatokban), amikor minden a legnagyobb rendben, sőt, tökéletesen alakulnak a dolgok. Ezt a jelenséget Hendricks „felső határ problémának” nevezte el (upper-limit problem). Szerinte csak bizonyos ideig vagyunk képesek elviselni, ha valami jól alakul. Amikor elérjük a boldogságküszöbünket, akkor megszólal bennünk egy vészjósló hang, ami azt kezdi el szajkózni: „nem érdemled meg, hogy ilyen boldog legyél”, és elkezdünk keresztbe tenni magunknak. „Amikor jól mennek a dolgok, mindig csinálunk – akár öntudatlanul – olyasmit, ami lehűti a boldogságunkat és megálljt parancsol az utunkon” – írja. A legtöbben nem tudatosan szúrjuk el a kapcsolatunkat, csak éppen nem tudjuk, hogyan tudnánk élvezni a boldogságot.

Egy 2019-es felmérés szerint az önszabotázs okai legtöbbször ezek: Alacsony önbecsülés

A sérüléstől való félelem

Bizonytalan kötődési stílusok elsajátítása

Egészségtelen párkapcsolati hiedelmek és elvárások

A párkapcsolati problémák nem megfelelő kezelése

Tartózkodás az elköteleződéstől

Minek neked ellenség?

A keretes írásban foglalt okok gyökerei a gyerekkorban keresendőek.

Az önszabotázs gyakran gyerekkori negatív élményeink hatása. Ha kiskorunkban nem kaptuk meg azt a figyelmet a szüleinktől, akkor az elültetheti bennünk azt az érzést, hogy nem vagyunk méltók a szeretetre, nekünk az nem jár. Ráadásul a magyarokra amúgy is jellemző egy negatív szemléletmód: mindenben a rosszat látjuk, bizalmatlanak vagyunk, nem csak másokkal, hanem magunkkal is. Ezért nem tudjuk elhinni, hogy jár nekünk a boldogság, hogy megérdemeljük azt.

- magyarázza Márta. Bár gyakran nem vagyunk tudatában a korábbi traumáinknak, az érzelmi emlékezetünk miatt viszont gyakran másként reagálunk bizonyos dolgokra egy romantikus kapcsolatban, mint az indokolt lenne. Lehet, hogy ezeket most lerázod magadról azzal, hogy te nem is emlékszel semmilyen gyerekkori traumára, és alapvetően optimista vagy, viszont akkor érdemes elgondolkodnod azon, hogy mégis honnan ered benned az a bizonytalanság, ami az önszabotázshoz vezet? Miért teszel keresztbe magadnak, ha tisztában vagy azzal, megérdemled a boldogságod? Nem egyszerűek a kérdések, és nem könnyű válaszolni sem rájuk, viszont elengedhetetlen, ha szeretnél javítani az életeden. A szakértők szerint ugyanis az önszabotázs a legtöbbször az életednek nemcsak egyetlen színterén van jelen: ha gyakran szúrod el a kapcsolataidat, akkor nagy valószínűséggel máshol is hajlamos vagy erre, mint mondjuk a karrieredben. Ha pedig nem tudatosítod magadban azt, hogy a legnagyobb ellenséged te magad vagy, akkor az nemcsak a (magánéleti és szakmai) sikertelenségben fog látszani, hanem fizikai tüneteket is okozhat. Gyakori ugyanis, hogy valaki mondjuk az alkoholhoz, drogokhoz vagy akár a túlevéshez nyúl, ha túl jól mennek a dolgai, és ez belső konfliktust okoz nála, vagy éppen ellenkezőleg: széthajtja magát. Mindkét véglet roppant káros.

Ezek a viselkedési formák csak a lényegről vonják el a fókuszt, azaz arról, hogy szembenézzünk a problémáinkkal. - S. Tóth Márta

Legyőzni önmagad

Szerencsére, mint a legtöbb esetben, most is van választásod. Folytathatod a fájdalmakkal terhelt múltad újrakreálást nap mint nap, és dagonyázhatsz az ismert sikertelenség érzésében. Mondhatod, hogy már megint nem sikerült, és sajnáltathatod magad. Ez az egyszerűbb, mert nem kell semmin sem változtatnod, bár hosszabb távon ez az út lesz a fájdalmasabb. Vagy felfoghatod ezt egy esélynek, amikor lehetőséged van szembenézni a múlt démonaival, tanulni belőlük, és mint egy földre esett királynő – koronát megigazít, ruhát leporol, fejet felszeg – haladni tovább, immár a boldog és sikeres jövő felé. Ha utóbbit választod, akkor először is meg kell vizsgálnod a kapcsolódási stílusodat. A családi minta alapvetően meghatározza, hogyan állunk a másikhoz egy kapcsolatban. Ha sokszor hagytak magadra, akkor bizalmi problémáid lehetnek, de ha túl sokat kritizálnak, akkor állandóan arra van szükséged, hogy a másik bizonygassa a szerelmét. Ezeket felismerve és tudatosítva magadon tudsz dolgozni a problémákon, akár egy szakember segítségével. A másik, hogy fel kell ismerned, hogy mi az, ami triggerel, azaz előhozza belőled az önszabotálót. Az összeköltözés gondolata, találkozni a szerelmed szüleivel vagy más? Kérdezd meg magadtól, hogy mitől félsz ilyenkor valójában? Lehet, hogy attól, hogy nem fogadnak el, vagy ha jobban megismer, akkor el fog hagyni? Ha tisztában vagy a gyengeségeiddel, akkor jobban fel tudsz készülni ezekre a helyzetekre. Fontos az is, hogy megpróbáld kívülről látni a cselekedeteidet, tanácsolja a szakértő.

Legyen egy megfigyelő-egód, aki tudatában van annak, hogy egy bizonyos viselkedést miért csinálsz. Mivel mindkét fél hibás egy-egy konflisért, legyél tisztában azzal, hogy neked mi a szereped benne.

Ha valamitől gyakran kiborulsz, akkor annak oka valószínűleg a múltban keresendő: kérdezd meg magadtól, hogy mennyire játszódik újra egy múltbeli sérelem, és mennyire a jelen? A lényeg, hogy változtatni lehetséges, és sosincs túl késő hozzá. Mindenképpen egy szeretetteljes kapcsolat lesz a vége: elsősorban magaddal.

