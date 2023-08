A július igencsak erős hónap volt filmtörténeti szempontból, ugyanis nem csak a hosszú ideje várt és promózott Barbie-t mutatták be, hanem Christopher Nolan új filmjét az Oppenheimert is.

Az alkotás nemcsak az első atombomba létrehozásáról szóló történetet mutatja be, hanem a mögötte álló embert is. Az „atombomba atyja”-ként emlegetett elméleti fizikus, J. Robert Oppenheimer bár tudósként próbált jó hazafi lenni, miközben magánemberként számos kétség és félelem gyötörte. A film témáját tekintve nem egy könnyű mű, és a rendező is úgy nyilatkozott róla, hogy eddigi munkássága során ez a projekt volt számára a legnagyobb kihívás, a kritikákat elnézve pedig olyan jól tudta az elképzeléseit a filmkockákra álmodni, hogy a díjátadó szezonban az Oppenheimer is nagy esélyekkel indul majd.

Azt már tudjuk, hogy mely színészek keltették életre ezen kulcsfontosságú történelmi sztori karaktereit, de azt nem, hogy az Oppenheimer tényleg létező, történelmi szereplői hogyan néztek ki a való életben! Kattints tovább és a teljesség igénye nélkül mutatjuk is őket!

Az InStyle magazin írása.