Egy intő jel, amit ha veled is csinál a barátod, akkor igazából nem a barátod

A rajongók bár lélegzetvisszafojtva várták a Szex és New York folytatásaként beharangozott And Just Like That című sorozatot, ám sajnos egy csipetnyi csalódás azért szorult a történetbe, aminek friss szálaiban immáron Carrie Bradshaw és Samantha Jones kapcsolata, pontosabban barátsága egy egészen új szinte került.

Az And Just Like That sztorija szerint ugyanis, amikor Carrie a hanyatló könyvpiaci helyzet miatt megvált a menedzserétől, azaz Samanthától, az annyira megharagudott rá, hogy Londonig meg sem állt, és fokozva a sértődöttsége tényét, még Mirandával és Charlotte-tal is megszakította a kapcsolatot. A rajongókat a mai napig is erősen foglalkoztatja azt, hogy mégis hogyan tudták ennyire könnyen feladni azt az őszinte barátságot, ami már a Szex és New York előtti időkben is összekötötte őket - a Carrie naplójában ugyanis már benne van Samantha is.

A dolog pedig nem hagyta nyugodni az egyik külföldi oldal munkatársait sem, akik gondoltak egyet és fel is tették olvasóiknak a nagy kérdést, miszerint mi volt az az ok, ami miatt úgy döntöttek, hogy eljött az ideje annak, hogy búcsút intsenek egy régi barátságnak. Nos, a válaszok nagyon is egybeesnek azokkal az indokokkal, amik a szakértők szerint is kellenek ahhoz, hogy valaki végleg beverje az utolsó szöget egy egykoron féltve őrzött barátság koporsójába. Mi azt gondoljuk, hogy ezen emberi kapcsolat bár tényleg az egyik legfelemelőbb dolog lehet az életünkben, amit érdemes óvni és védeni minden nehézség ellenére is, de ha egy ponton már nem fejlődünk benne és nem tudunk a másikkal sorsközösséget vállalni sokadik nekifutásra sem, akkor érdemes elengedni. A könnyek és a gyászidőszak egy ponton majd véget ér, és egy szép napon benned is majd csak azok a szép emlékek élnek majd, amik valaha egy adott korszakban összekötöttek titeket.

Na de, hogy pontosan milyen kapcsolatromboló okok lehetnek egy barátságban, ami lehet, hogy Carrie és Samantha kötelékére is erős hatást gyakorolt? Galériánkban mesélünk egy kicsit róla!

Most pedig íme 6 híres barátságok, amelyeknek kellemetlen vége lett!

