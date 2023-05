Nyakunkon a nyár: mutatjuk a legmenőbb cipőtrendeket, ha te is lapos talpú darabokra szavazol

Ha te is azok közé tartozol, akik a praktikus darabokat részesítik előnyben, akkor valószínűleg a lapos talpú cipőkre szavazol, amikben akár a maratont is le tudnád futni. Mármint csak képletesen értve, hiszen ezek nem feltétlenül sportolásra lettek tervezve, de pont az a lényegük, hogy nagyon kényelmesek legyenek és egész nap bírd bennük a gyűrődést. Ha nyáron, a legnagyobb melegben neked is a legkényelmesebb, lapos talpú darabokban esik a legjobban jönni-menni a városban vagy épp nyaralni és kirándulni, akkor a legjobb helyen jársz. Összeszedtük ugyanis azokat a trendeket, amikre biztosan felkapod a fejed. Lehet, hogy egy részük már így is a szekrényedben sorakozik, de újdonságot is biztos találsz köztük.

Balerina cipő

Idén újra felfedeztük a balerina cipőt, megint felkerült a trendtérképre és az a legjobb benne, hogy rengeteg variációban, színben és fazonban létezik, így te is biztosan megtalálod a kedvencedet közülük.

Espadrilles

Katalin hercegné nagy kedvence az espadrilles szandál, ami idén megint nagy népszerűségnek örvend. Azért is olyan közkedvelt ez a fajta cipő, mert könnyű és légáteresztő anyagból készül, ami hagyja a lábat szellőzni. Ráadásul szoknyával igazán jól mutat ez a darab.

Fehér sneaker

Már évek óta menőnek számít és úgy tűnik, sosem megy ki a divatból. Legalábbis idén biztosan nem! Jolly joker választás nyaraláskor is, de a hétköznapokban is tökéletes, hiszen minden szetthez szuperül passzol.

Papucs

A nyár elengedhetetlen „kelléke” a papucs, amit nem csak vízparton viselünk, hanem a nagyvárosban is. Az egyik legkényelmesebb választás, hiszen tökéletes szellőzést biztosít, és ha megtalálod a lábfejedre legjobban passzolót, akkor valószínűleg egész nyáron nem akarsz majd kibújni belőle. Idén új és merész színekkel, illetve formákkal is találkozhatsz papucs fronton.

Ők aztán tényleg bolondulnak a divatért!

Galéria / 10 kép 10 sztár, aki divattervezőként is sikeres lett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ezeket a sztorikat ismered?

Galéria / 7 kép 7 botrányos pillanat a divathetek történetéből Megnézem a galériát