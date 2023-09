Sosem lenne szabad délután cappuccinót innod - egy olasz nő elárulta, miért

Ha esetleg tudnád, eláruljuk, hogy az olaszoknak nagyon szigorú kulturális szabályaik vannak.

Például nem hagyhatod el a házat vizes hajjal, mert azt tartják, ha így teszel, megbetegszel, sőt akár meg is halhatsz. De a tészta is szent dolog számukra, és ha kettétöröd, akkor véged van. Nem beszélve a legnyilvánvalóbbról, hogy a pizzán SOHA nem lehet ananász.





De van még egy szabály, amit szinte minden olasz betart, és amit ha megszegsz, furcsa pillantásokat kapsz majd Olaszországban: ebéd után nem ihatsz cappuccinót.

Ha Olaszországban délután rendelsz cappuccinót, úgy néznek rád, mint egy bűnözőre.

Én személy szerint mindig is kíváncsi voltam rá, hogy mért van ez így, és most az egyik kedvenc Insta-séfem, a Pasta Queen végre el is magyarázta a világnak.

Posztolt egy videót, amiben elmagyarázza, miért nem helyénvaló, ha valaki cappuccinót iszik 12 óra után

A legegyszerűbb magyarázat az, hogy egészen egyszerűen a cappucino egy reggeli ital.





"Ez kávé, ez habosított tej. Tökéletes arra, hogy 10 óra előtt felébressze az érzékeidet és éberen tartson 11 óráig. De semmire sem jó 12 óra után." - mondja az olasz séf

A második oka véleménye szerint az, hogy ebéd után nincs szükséged arra, hogy az elfogyasztott étel a gyomrodban tejjel keveredjen. A cappuccino nagy mennyiségű tejjel készül, ami önmagában is laktató, és az olaszok szerint a délben fogyasztott sós ételekhez egyáltalán nem illik a cukros-tejes ital.

"Étkezés során van elég dolga az emésztésednek. Meg kell birkóznia a sok kalóriával, sajtokkal. Éppen ezért ebéd után már nem nehéz tejre van szükséged, csak egy gyors eszpresszóra. Ez olyan, mintha egy amerikai hot dogot reggelizne". - tette hozzá.

