Napi horoszkóp október 22.: az Ikrek rejtélyes titokról rántanák le a leplet, a Skorpiók nagy bejelentésre készülnek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 22.

KOS (március 21-április 20)

Váratlan helyzet adódik a mai napon, amit mihamarabb meg kell oldanod, ám ahelyett, hogy kidolgoznád a megfelelő taktikát, kétségbeesetten fűhöz-fához szaladgálsz, hátha akad valaki, aki megmutatja a helyes utat. Nem biztos azonban, hogy ez a legokosabb, amit tehetsz, sokkal inkább arra kellene törekedned, hogy saját magad találd meg a megoldást. Ne akarj mindig másokra támaszkodni, hiszen vagy te olyan erős, s rendelkezel annyi tudással és tapasztalattal, hogy ne jelenthessen gondot ennek a szituációnak a megoldása sem. Nyisd ki a szemedet és próbálj az orrodnál kicsit tovább látni!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapján szükséged lesz a problémamegoldó képességedre, hiszen olyan szituáció adódik, amelyben minden tudásodat és tapasztalatodat be kell vetni. Mivel a többiek is bíznak benned, így pontosan tudod, hogy oda kell tenned magad annak érdekében, hogy sikerüljön megmenteni a helyzetet. A legfontosabb, hogy ne ijedj meg semmitől, amennyiben hiszel a képességeidben, menni fog minden, mint a karikacsapás! Emlékezz rá, hogy voltál már ilyen helyzetben és se perc alatt megoldottad azt is!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, akivel kapcsolatban úgy érzed, eltitkol előled valamit, ez pedig annál kíváncsibbá tesz, ezért azt gondolod, mihamarabb ki kellene ugrasztanod a nyulat a bokorból. Korántsem biztos azonban, hogy ez lenne a legbölcsebb megoldás, sokkalinkább célravezető lehet, ha nem rajtaütésszerűen kényszeríted ki belőle azt, amiről amúgy sem szívesen beszél -és azért valld, be, nem lenne korrekt lépés részedről-, ehelyett egyszerűen megpróbálsz rákérdezni. Érzékeltesd óvatosan az illetővel, hogy sejted a titkát, s benned megbízhat, bármiről legyen szó, hozzád egész nyugodtan fordulhat. Amennyiben így történik, értékeld az őszinteséget!

RÁK (június 22-július 22)

Maximalista ember vagy, ezért a végsőkig küzdesz azért, hogy elérd a céljaidat és sikeres ember lehess, a környezetedtől pedig pontosan ugyanezt a hozzáállást várod el. Mindazonáltal el kell fogadnod azt is, hogy mások esetleg nem így gondolkodnak. Így mérlegelned kell, hogy milyen konfliktushelyzeteket érdemes vállalni. Hidd el, sokkal kevesebb energiádba kerül, ha a saját utadat járod, s arra koncentrálsz, hogy megvalósítsd a saját álmaidat. Ha ebben társaid is akadnak, azt értékeld, de ne gyakorolj nyomást másokra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A közvetlen környezetedben van valaki, aki őrangyalként áll a hátad mögött, s arra figyel, hogy mikor szorulsz segítségre és mikor állhat ki érted. Te azonban, ahelyett, hogy értékelnéd a dolgot, teherként éled meg azt, hogy folyamatosan beleszólnak az életedbe olyasmivel kapcsolatban is, ami kizárólag a te dolgod. Mielőtt azonban meggondolatlanul megbántanál bárkit, tekints úgy a helyzetre, hogy az illető csupán jót akar neked, s nem ártó szellemként legyeskedik körülötted. Nem akar azonban ő semmi rosszat neked! Különösen szerencsésnek mondhatod magad, hiszen nem mindenkinek van ilyen őrangyala, aki minden lépését vigyázza!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaminek a végéhez közeledsz, amin régóta dolgozol. Épp ideje már, mert az energiáid fogytán vannak, jó lenne egy kicsit kiereszteni a fáradt gőzt, de tudod, most nem lassíthatsz, nem állhatsz meg, mert ha egyszer megállsz pihenni, biztosan nem vágsz neki újra. Közel a célszalag, szedd össze magad és vegyél egy nagy levegőt az utolsó pár méterre, hogy aztán elégedetten és nyugodt lelkiismerettel pihenhess meg. Szóval egész nyugodtan visszavehetsz majd a tempóból!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan fába vágtad a fejszéd, amit az eddigieknél jóval nehezebb lesz kivágnod, rengeteg kitartásra és erőfeszítésre lesz hozzá szükséged. Attól azonban, mert jönnek az első akadályok, még nem szabad feladnod, higgy abban, hogy minden szükséges feltétel megvan benned ahhoz, hogy végül elérd a célod, csak az lebegjen a szemed előtt, hogy nem véletlenül döntöttél és indultál el azon az úton, amelynek végén learathatod a babérokat. Képzeld, mi lenne, ha nem lennének kihívások és nem ütköznénk akadályokba! Minden túl egyszerű és unalmas lenne!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen idáig titkoltad mindenki előtt a nagy bejelentést, ám most, hogy biztossá vált a dolog, bátran és nagyon büszkén vállalod fel a környezet előtt, amit nem kis elismeréssel nyugtáznak. Valóban büszke lehetsz magadra, nem hiába hullajtottál sok-sok verítéket, nem hiába került oly sok energiádba. Most semmi és senki nem szegheti a kedved! Ünnepelj!

NYILAS (november 23-december 21)

Kellemetlen szituáció adódik, amiben te is nyakig benne vagy. Próbáld tisztázni a helyzetet, mielőtt még nagyobb galiba lesz belőle, és akkor még nehezebb lesz kimásznod a kalamajkából! A helyzet nem reménytelen, s azért vállald csupán a felelősséget, amit te követtél el, és tegyél meg mindent, hogy kijavíthasd a hibát! Minden jó valamire, most megtanultad, hogy mit ne kövess el legközelebb!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon intenzíven dolgozol, semmi nem hagy kizökkenteni a hét utolsó napján, hisz minél előbb végezni szeretnél és átadni magad a hétvégének. A nagy kapkodásban és oda nem figyelésben azonban egyre nagyobb az esélyed, hogy hibázz, s ha ez tényleg megtörténik, az le fogja lassítani a munkafolyamatot, és annál lassabban jön majd az eredmény is. Érdemesebb tehát koncentrálni, a részletekbe is ügyelve dolgozni, mert így lehet ugyan, hogy tovább tart majd munka, de annál nagyobb elismerést vívhatsz ki a feletteseidtől.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rendkívüli módon zavar egy bizonyos ügy, de bizonytalan vagy, hogy beszélj-e róla valakinek, vagy inkább magad old meg a helyzetet. Amennyiben nem találsz a környezetedben olyan személyt, akivel szívesen megosztod és aki használható tanácsot ad, inkább vonulj el egy kis időre a világ elől, gondold végig aprólékos részletességgel az egészet A-tól Z-ig, és keress olyan megoldást, hogy ne gyere ki később veszteséggel a dologból.

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felére annyira túlvállaltad magad, hogy kezdesz beleveszni a munkába, emiatt nem nagyon látod a fényt az alagút végén. A legnagyobb bosszúságodra nem jut időd semmire és senkire, ám ezt megértik körülötted, hisz tudják, hogy fontos neked, amit csinálsz és ők támogatnak is ebben. Ha sikerül hétvégére kicsit lejjebb adnod az önmagadtól elvárt szintből, mindenképp érdemes idő szakítanod azokra, akik fontosak neked és megértően melletted álltak akkor is, amikor te agyonhajtottad magad!