Napi horoszkóp október 12.: a Szüzek mások miatt kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, a Bakok ügyei haladnak a saját medrükben

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 12.

KOS (március 21-április 20)

A saját értékrended szerint abszolút elégedett vagy a jelenlegi életeddel, sokat dolgoztál a céljaidért, önmagad nem kímélve rengeteg időt, illetve energiát áldozva rájuk és most szeretnéd egy kicsit élvezni a sikert. Mindannak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzád, mégis akadnak majd olyanok, akik mindenáron megpróbálnak beleszólni abba, hogyan illene élni az életed, hisz az ő értékrendjükön kívül esik az, amit csinálsz. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, ezért a sikerért te dolgoztál meg, nem kevés verítéket hullajtva azért, hogy most élvezhesd kicsit az életet. Csak magadra figyelj!

BIKA (április 21-május 20)



Szerencséd van a mai napon, hisz olyasfajta lehetőséget kapsz az élettől, amely ahhoz fog majd hozzásegíteni, hogy elérj egy számodra kiemelten fontos célt. Mindenképp érdemes megragadnod, mindegy, hogy mennyi időt és energiát is kell erre áldoznod, hisz régóta álmodozol erről a bizonyos dologról, így tehát nincs is min gondolkodnod. Ha szükséges, vonj be másokat a projektbe, de csak olyanokat, akikben megbízol és nem fogják helyetted learatni a babérokat! Ha csapatmunkában dolgoztok, sokkal hatékonyabban és gyorsabban fogtok tudni minden sikert bezsebelni! Ha pedig elértétek a kitűzött célt, méltó módon ünnepeljétek meg a sikert! Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)



A hét első napja sokkal fárasztóbbra sikeredik annál, mint ahogyan azt az elején eltervezted, hisz egyre másra érkeznek a megbízások, te pedig, hogy mindenkit boldoggá tegyél, gondolkodás nélkül igent mondasz. Így azonban saját magadból facsarod ki az utolsó energiacseppet is, amely még a hét további, dolgos részéhez kellene. Legközelebb érdemes a saját határaidon belül annyi feladatot elvállalni a kötelező tennivalókon felül, amennyi még neked is belefér, hisz így a mennyiség nagyon könnyen a minőség rovására mehet! Saját magad ismerve, igyekezz úgy beosztani a mai napot, hogy mindennel végezni tudj és a felmutatható eredmény sem lenne nagy hátrány!

RÁK (június 22-július 22)



Valaminek a végére érsz lassan, ám legnagyobb bosszúságodra úgy tűnik, hiábavaló volt a sok munka és befektetett energia, nem olyannak látszik ugyanis az eredmény, mint ami téged boldoggá tenne. Amennyiben van még rá lehetőséged, finomíts a dolgon, ha viszont már elúszott a hajó, akkor nem érdemes bosszankodnod emiatt, egyszerűen csak próbáld elfogadni az egészet úgy, ahogy van. Időnként előfordul ugyanis, hogy olyan erők befolyásolják az eredményt, amelyeket te sem tudsz semmiféle módon irányítani, így tehát arra kell törekedned, hogy a lehető legjobb tudásod szerint hozd ki a lehető legtöbbet a dologból. Ne akarj az árral szemben úszni, mert a hullámok úgyis visszavetnek a partra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kezd eleged lenni abból, hogy valaki mindig meg akarja mondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnod, mintha te teljesen kívülálló lennél a saját életedben. Nem is kell tűrnöd, hogy mások kényszerítsenek rá egy bizonyos útra, amely csupán számukra járható, állj ki magadért és hallasd a hangod, hogy rájöhessenek, neked is vannak céljaid, olyan álmaid, amelyekért harcolsz és mindenáron szeretnéd elérni őket. Hidd el, hogy sokan nem is gondolják rólad, hogy a jámbor külső milyen kemény egyéniséget takar. Azért, mert nem vagy arrogáns mindenkivel, még benned is ott van a szunnyadó oroszlán, aki nem fogja olyan könnyen hagyni magát! Igyekezz azonban olyan eszközöket választani, amelyek miatt a későbbiekben nem kell mások bocsánatáért esedezned!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mások miatt kellemetlen helyzetbe kerülsz, így némi magyarázatra szorul, mi és hogyan történt. Ne hagyd, hogy a környezeted emiatt elítéljen, igyekezz mihamarabb mindenki számára világossá tenni, hogy semmi közöd az ügyhöz, valaki csupán megpróbál téged besározni. Nem érdemes azonban az illetővel beszélni sem erről, mert később, szorult helyzetében akár még fel is használhatja ellened a kettőtök között elhangzottakat! Meglátod, ha tisztázni tudod a történteket – márpedig miért ne tudnád –, akkor nem származhat semmi hátrányod a dologból! Ne késlekedj azonban, mert fogy az időd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem éppen a legjobb hangulatban indul a heted, olyan terhet kapsz ugyanis a nyakadba, amire nem voltál felkészülve, így nincs is nagyon kedved nekifutni a dolognak. Csakhogy nincs más választásod, így kénytelen vagy mégis megerőltetni magad és tenni valamit a siker érdekében. De ne késlekedj sokáig, hiszen minél tovább húzod az időt, annál később végzel a tennivalókkal. Küzdd le a rossz érzéseidet, mert sokkal messzebbre jutsz, ha megpróbálsz kicsit lelkesedni és kihívásként tekinteni az előtted álló feladatokra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai napon kellemes meglepetésben lehet részed, és ez bearanyozza az egész napot, ráadásul olyan személy áll a háttérben, akitől a legkevésbé sem számítottál semmire. Légy hálás az ilyen a pillanatokért, hiszen ezek átsegíthetnek nem egy nehézségen. Az örömödet igyekezz másokkal is megosztani, hiszen sokkal könnyebben megy a munka, ha mindenki látja, hogy a megoldhatatlannak tűnő feladatokra is lehet megoldás. A lehető legjobban kezdődik a hét, ennek köszönhetően mindenhez sokkal nagyobb kedvvel fogsz hozzá, hisz másképp látod az utadba kerülő akadályokat is. Ugye, milyen szép az élet?

NYILAS (november 23-december 21)

Vitába keveredsz valakivel, akit akárhogyan is próbálsz meggyőzni az igazadról, egyszerűen nem hajlandó megérteni. Fogadd el, hogy különbözik a véleményetek, ne frusztráld magad amiatt, hogy valaki nem hozzád hasonlóan gondolkodik, nyiss az ő álláspontja felé és ha abszolút ellenkezik az elveiddel és az értékrendeddel, csak engedd el a dolgot és lépj tovább. Időnként felesleges vitába bocsátkozni azért, hogy másokkal megértesd, mi a te mondanivalód. Végül is nem gondolkodhat mindenki egyformán, milyen unalmas is lenne a világ, ha egy álláspontot képviselne minden ember!

BAK (december 22-január 20)



Végre eljött az az idő, amikor nem kell az összes idegszáladdal arra koncentrálnod, hogy úgy sikerüljön minden, általad elkezdett feladat, ahogy azt eltervezted, pontosan így haladnak a dolgok a maguk útján, és ez lehetőséget ad neked is arra, hogy kicsit hátradőlj és lazíts. Nézz körül a világban, nyiss új dolgok felé, de ne vállalj egyelőre újabb kihívást, mert ha túlvállalod magad, később minden a fejedre omolhat! Csak olyasmibe kezdj bele, ami a folyamatban lévő ügyekről nem vonja el teljes mértékben minden figyelmed és energiád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Rendkívül súlyos teherként nehezedett rád egy, a múltadban történt kellemetlen esemény, amelyből akkor kétségbeesésedben kimenekültél, le sem sikerült zárnod. Ezúttal azonban az élet kényszerített rá, hogy ismét elővedd és foglalkozz vele, hisz olyan szituáció adódott, ami e múltbeli esemény következménye. Ebben az esetben ne ess kétségbe, nem kell világgá kürtölnöd a dolgot, csupán tegyél meg mindent azért, hogy mihamarabb pont kerülhessen az ügy végére, és az ne lehessen hatással sem e jelenlegi, sem a jövőbeli életedre! Jobb, ha a saját lelkiismereted miatt is lezárod az ügyet!

HALAK (február 20-március 20)

Egy elég fajsúlyos helyzetben hibát követtél el, olyasmit mondtál ki, amit azonnal meg is bántál. Senki nem tökéletes azonban, mindenkinek vannak rosszabb napjai, ez most így alakult. Ne morfondírozz rajta sokat, próbáld kijavítani ezen botlásod, amennyire csak lehet, szépíts rajta. Ismerd el és merd hangosan kimondani, hogy hibáztál, hisz az sokat javíthat a helyzeten. Igyekezz legközelebb elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt a sötétség közepén talalálod magad, ahonnan sokkal nehezebb megtalálni a kijáratot!