Napi horoszkóp március 31.: a Rákok hasznos tanácsot kaphatnak, a Mérlegek dolgai a vártnál sokkal jobban alakulnak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 31.

KOS (március 21-április 20)

A legnagyobb megdöbbenésedre valaki rajtad köszörüli a nyelvét nagyobb plénum előtt Húsvét vasárnap, méghozzá olyanformán, amelyet rendkívül megalázónak tartasz. Ennek megfelelően az első pillanatban nem is igen tudsz mit kezdeni a szituációval, azt azonban pontosan tudod, hogy nem szeretnéd semmiképp szó nélkül hagyni a dolgot. Épp ezért ne hezitálj sokat, állj ki magadért, tisztázd mindenki előtt, hogy abszolút igazságtalannak tartod az illető megnyilvánulását és nyugodtan mondd ki hangosan, amit ezügyben gondolsz. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád húzzák a vizes lepedőt és azok, akik csupán felületesen ismernek, ez után fognak tévesen megítélni!

BIKA (április 21-május 20)

A húsvéti családi összejövetelen nem értesz egyet egy olyan személlyel, aki kiönti a szívét és megértést várna tőled. Te azonban, noha igyekszel megértően, részvéttel és sajnálattal arcodon bólogatni, valójában minden egyes porcikád tiltakozik az illető mondanivalójával. Ám mivel ez a bizonyos ember nagyon közel áll a szívedhez, épp ezért várd ki a legmegfelelőbb alkalmat arra, hogy nagyon finoman és óvatosan véleményt nyilváníthass ezzel kapcsolatosan, gondosan ügyelve arra, hogy ne ejtsd túl mély sebet a lelkén. Az álláspontodat úgy is elmondhatod, hogy egy bizonyos logikai vonal mentén rávezeted. Ügyelj arra, hogy emiatt ne remegjen meg a közöttetek lévő kapcsolat!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasmi történik veled a Húsvét vasárnap, amire egyáltalán nem számítottál, de nagyon boldoggá tesz majd. Régóta vágytál már rá, nagyon sokat dolgoztál érte, így rendkívülien megérdemelted már, hogy végre te megmártózhass a sikerben. Használd ki minden pillanatát, tudasd mindenkivel, mekkora eredményt is értél el és ne foglalkozz azokkal, akik irigyek rád csak azért, mert nekik nem sikerült. Mindent önerődből, rengeteg fáradtsággal értél el, joggal birtoklod tehát. Ezek tehát most a te pillanataid, ne hagyd, hogy mások befeketítsék!

RÁK (június 22-július 22)

A húsvéti ünnepet beárnyékolja egy olyan gondolat, amely a fejedben ragadt és nem tudsz tőle szanadulni. Nem kell azonban magadban tartanod a dolgot, nyugodtan beszélj róla valakivel, akiben maradéktalanul megbízol, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, mit is kellene kezdened a szituációval. Nem kell lemondanod semmiről, próbálj könnyíteni a helyzeten és vagy megoldani a frusztráló tényezőt vagy fejben teljesen kizárni. Nem lehetetlen, csak ez most lehet, hogy kicsit bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ugyan általában véve szeretsz a komfortzónádon belül maradni, ma mégis olyasfajta lehetőség adódik, amely kimozdít végre a monotonitásból és segít abban, hogy átadd végre magad az élvezeteknek anélkül, hogy a kötelezettségeidre kellene koncentrálnod. Ezúttal kifejezetten nagy lelkesedéssel tölt el az, hogy végre új élmények várnak még annak ellenére is, hogy várhatóan jócskán túl kell lépned a határvonalaidon. Időnként át kell azonban törnöd a burkot, amiben élsz, ahhoz, hogy felejthetetlen, életre szóló kalandokba keveredhess!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan markáns véleménnyel rendekezel egy bizonyos üggyel kapcsolatban, egyelőre azonban mégsem jött el a megfelelő alkalom arra, hogy hangosan, mindenki előtt kinyilváníthasd. Ennek megfelelően próbálj tehát diplomáciát gyakorolni, hiszen nem az a cél, hogy magadra haragíts másokat, csupán az, hogy a mondanivalódat közöld. Ne aggódj, eljön majd a te időd is, amikor egész nyugodtan hallathatod a hangodat, ma azonban mégis próbálj meg uralkodni magadon, mégiscsak Húsvét van!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nap folyamán a vártnál sokkal jobban alakulnak a dolgaid, mindannak ellenére érkeznek ugyanis az eredmények, hogy az elején meglehetősen szkeptikus voltál. Ma azonban elegendő bizonyítékot kaptál arra, hogy érdemes továbbmenned az úton, hisz ez most azért is fontos, hogy végre új élményekkel gazdagodj. Menj tovább, ahogy eddig, ne kapkodj, csak szépen nyugodtan, mindent végiggondolva tedd egyik lábadat a másik után, hisz nem hajt a tatár, te pedig nem szeretnél hasra esni. Ha az eddigi taktikát alkalmazod, akkor bizonyosan nem okozhat gondot a győzelem megszerzése sem!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában az őszinteséget részesíted előnyben, szeretsz kiélezettebb helyzetekbe is beleállni, mely azonban időnként kellemetlen helyzetbe sodor, hisz előfordul, hogy olyasmit is kimondasz, amit nem ildomos, vagy adott helyzetben nem túl bölcs dolog kimondani. Nemes tulajdonság az őszinteség, ám ha átesel a ló túloldalára és mindenkinek gátlástalanul kimondod, ami zavar, azzal bizony rengeteg konfliktust okozhatsz. Igyekezz tehát disztingválni, viselkedj adott szituációnak megfelelően és gondolkodj, mielőtt szóra nyílik a szád. Hidd el, hatalmasat fog ugrani a népszerűségi indexed!

NYILAS (november 23-december 21)

Szokatlan kihívással találod szemben magad a hét utolsó napján, mely az első pillanatban annyira megijeszt, hogy azonnal kihátrálnál a helyzetből. Érdemes azonban mérlegelned, hogy mit nyerhetsz azzal, ha mégis adsz egy esélyt a dolognak és mit veszítesz azzal, ha hátat fordítva elmenekülsz. Amennyiben az előbbi erősebb benned, abban az esetben szedd össze magad, légy a jelenleginél sokkal bátrabb és higgy abban, hogy igenis meg tudod csinálni. Ne menekülj, hisz ugyan az a legegyszerűbb út, utána mégis te fogsz lelkiismeret-furdalással küzdeni, míg mások büszkék lesznek magukra!

BAK (december 22-január 20)

Valakivel konfliktusban kerülsz éppen Húsvét vasárnap, mely teljesen beárnyékolja a hangulatodat. Emiatt eléggé frusztrált vagy, hisz alapvetően jó kedvvel ébredtél, az illető azonban teljesen kizökkentett a harmóniából. Ne hagyd azonban, hogy teljesen rátelepedjen a közérzetedre ez a kis mellékzönge, igyekezz elvonatkoztatni és a számodra fontos dolgokra és emberekre koncentrálni. Az illető pedig főzze meg, amit evett, nem kell neked beleállnod semmiféle negatív energiáktól hemzsegő helyzetbe!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Húsvét vasárnapra annyi mindent vállaltál magadra, hogy teljesen háttérbe szorulnak a saját tennivalóid, megállás nélkül azon dolgozol ugyanis, hogy mindenki boldog legyen körülötted, észre sem véve, hogy mindeközben kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok. Nagyon nemes emberi jellemre vall az önzetlen segítőkészség, mégse feledd, hogy elsősorban a saját tennivalóidra és feladataidra érdemes koncentrálnod és ha úgy érzed, hogy ezzel párhuzamosan nem okoz gondot az, hogy a környezetednek is a segítségére legyél, az csúcs szuper. Ám ha úgy érzed, a kettő együtt teljesen felemészti minden energiáidat, ez esetben érdemes egyszerre csupán egyetlen dologra koncentrálnod, az pedig a prioritási sorrendben a te feladatsorod legyen!

HALAK (február 20-március 20)

Folyamatosan szeretnéd a rátermettségedet bizonyítani bizonyos személyeknek, ők azonban nem értékelik az igyekezetedet úgy, ahogy az neked is jól esne. Egyszerűen nem érted, hogy miért nem ismeri el senki azt, amit eredményként fel tudsz mutatni, fogalmad sincs, hogy mit kellene még tenned ahhoz, hogy elismerően bólintsanak végre. Mielőtt azonban túl lépnél a határaidon, előtte érdemes végiggondolnod, hogy vajon valóban szükséged van-e arra, hogy bárki kezet rázzon veled, ehelyett inkább talán érdemes arra koncentrálnod, hogy önmagad lehess minden körülmények között, ne azzal foglalkozz, hogy mások mit mondanak vagy gondolnak rólad. Ilyen egyszerű az élet!