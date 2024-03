Napi horoszkóp március 3.: a Mérlegek a tehetségüket bizonyíthatják, a Halaknak érdemes kiállniuk magukért

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 3.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napja komoly kihívást tartogat számodra, aminek meggondolatlanul nem tudsz csak úgy nekifutni. Mielőtt tehát ajtóstól rontanál a házba, előtte érdemes felállítanod egy prioritási sorrendet és úgy megszervezned a folyamatot, hogy egy percet se vesztegess el hiába! Fontos, hogy hatékony legyél, mert ezekkel a feladatokkal határidőre kell végezned, így fejben nagyon oda kell tenned magad, hogy semmilyen külső körülmény ne zökkenthessen ki. A bemelegítés után tehát irány a pálya, mutasd meg mindenkinek, hogy mire vagy képes!

BIKA (április 21-május 20)

Szokatlan szituációban kell megállnod a helyedet a hét utolsó napján, melyhez hasonlóban még nem-igen volt részed, épp ezért nem is nagyon tudod, miképp kezeld a legdiplomatikusan a helyzetet. Amennyiben tanácstalan vagy és van időd arra, hogy körüljárd az ügyet, abban az esetben keress valakit, akiben a végsőkig megbízol, akire számíthatsz jóban-rosszban. Vázold fel neki, hogy mi is pontosan a megoldandó feladat és hallgass az ő tapasztalataira. Együtt egészen kivételes eredményt érhettek el, a babérok learatása után pedig ne feledkezz meg az illetőről sem, hisz hálás lehetsz neki az általa dobott mentőövért!

IKREK (május 21-június 21)

Igyekszel mihamarabb túl esni egy számodra igen kellemetlen és nem túlt testhezálló feladaton a hét utolsó napján, amely feladat prognózisa nem épp kecsegtető. Mivel azonban mindent meg kell tenned azért, hogy a lehető legjobbat hozd ki belőle, épp ezért szedj össze minden kitartást, ami benned van és minden igyekezeteddel koncentrálj. Ne hagyd magad semmiféle inger által kizökkenteni és csak akkor dőlj hátra, ha végleg pontot tettél az utolsó mondat végére is. Ha egyszer ugyanis abbahagyod, másodjára biztosan nem állsz neki újra!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan feladat maradt befejezetlenül a hét utoló napjára, amelynek sikeres abszolválása ebben a pillanatban igen nagy kihívásnak tűnik. Amennyiben nem sikerül elkapnod a logikai fonalat, abban az esetben nyugodtan kérj segítséget, hátha valaki el tudja magyarázni, mi a pontos menete a küldetés teljesítésének. Hidd el, minél gyorsabban belátod, hogy mankóra van szükséged, annál hamarabb tudsz nekifutni. Legyen motiváló erő a sikerélmény, amit az által szerezhetsz, hogy logikusan kevezetve a dolgot, pontot teszel a feladat végére!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szeretnéd a nap 24 óráját egy kicsit kijjebb tolni, hiszen annyi, elvégezetlen teendőd maradt, hogy azt sem tudod, melyikkel kezdd és miképp fogsz a végére jutni valamennyinek. Mivel azonban egyelőre még nem rendelkezel olyan szuperképességgel, hogy az Idő felett hatalmat gyakorolj, épp ezért igyekezz kevesebb terhet magadra vállalni és olyasfajta rendszerben működtetni a gépezetet, amely lehetővé teszi az olajozott munkát. Hidd el, a kevesebb sokkal több, a mondás is így tartja, ne akarj egyetlen nap alatt világraszóló magasságokig elérni, érdd be kevesebbel. Nagyravágyással még senki nem vitte túl sokra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasfajta meglepetésben lehet részed a hét utolsó napján, amely hatalmas lendületet adhat a következő napokra is. El sem hiszed, hogy ekkora löketet kaptál egy olyan személy közbenjárásának köszönhetően, aki általában csak a saját pecsenyéjét sütögeti, ma azonban rád is kiemelt figyelmet fordított. Légy hálás neki, hogy megtolta a kissé sárban ragadt szekeredet, ennek köszönhetően tehát végre érdemben is haladhatsz előre a folyamatban lévő ügyeiddel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján elérkezik a pillanat, amikor végre nagyobb plénum előtt is megmutathatod azt, hogy milyen tudásra tettél szert az utóbbi időben. Bátran állj tehát ki, magabiztosan nézz szembe a tömeggel és bizonyítsd be a kételkedőknek, hogy nem hiába fektettél a tanulásba és tapasztalatszerzésbe annyi energiát. Benned is ott van kellő a tehetség és kreativitás, s hibátlanul meg tudod csinálni azt, amit kitűztél magad elé, csupán csak hinned kell a sikerben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján úgy tűnik, túl sok mindennek szeretnél egyszerre pontot tenni a végére, úgy pattansz ugyanis vissza, ahogy azt abszolút nem tervezted. Mielőtt azonban újra nekifutsz a megoldandó ügyeknek, előtte igyekezz megtervezni mindent lépésről lépésre, hisz érthető módon nem szeretnél újra fejjel rohanni a falnak. Hidd el, minél átgondoltabban teszed egyik lábadat a másik után, annál nagyobb eséllyel am várt eredmény ezúttal elmaradt. Mielőtt tehát ész nélkül nekirugaszkodsz valaminek, érdemes belegondolnod, hogy a gravitáció nagy úr és nem enged az égig emelkedni. A józan ész a barátod!

NYILAS (november 23-december 21)

Kezdesz kissé összekavarodni, nem nagyon vagy tisztában vele, hogy épp hol tartasz, csak azt tudod, hogy honnan indultál és hova szeretnél elérni. Annak érdekében azonban, hogy ne a Semmi közepén bolyongj elveszve, le kell ülnöd és végig kell gondolnod, hogy mi az, amit már elértél és körülbelül milyen messze lehetsz még a célodtól. Amennyiben tudsz változtatni a dolgokon, akár a sebességen, akár az útirányon, akkor bizony ne tétovázz. Ha pedig nem látod a kiutat, akkor ne habozz segítséget kérni, hiszen nem szégyen az és nem von le semmit az értékeidből sem. Ne feledd, néha tenni kell valamit, mert a dolgok nem mindig alakulnak maguktól!

BAK (december 22-január 20)

Alapvetően magányos típus vagy, csak az általad kiválasztott személyeket fogadod a bizalmadba, néhányszor ugyanis megégetted már magad, így általában véve óvatosabb vagy az emberekkel. Mivel azonban így elvész annak a lehetősége, hogy új kapcsolatokra szert tegyél, így érdemes kicsivel nyitottabbnak lenned és ugyan nem mindenkit, de néhány új barátot a közeledbe engedni. Ne akard az életedet magányos farkasként leélni, hiszen alapvetően te, magad is társas lény vagy legbelül!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Képtelen vagy lezárni egy régóta húzódó ügyet, ami kezd mentálisan felemészteni. Borzasztóan feszült vagy, minden egyes kérdésre vagy megjegyzésre ingerülten reagálsz, ami bizony hamarosan roppant kellemetlen helyzetbe fog sodorni, amennyiben nem teszel pontot a dolog végére. Épp ezért, ha képes vagy változtatni bármin, s lehet ráhatásod a dologra, akkor tegyél meg minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy végre te is fellélegezhess és végig tudd aludni az éjszakát, rémálmok nélkül. Ezen kívül az sem lenne utolsó szempont, hogy ne fordíts mindenkit magad ellen, ha nem muszáj. Törekedj a békességre és a megoldásra!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy gondolod, hogy szert tettél már elegendő tudásra és tapasztalatra ahhoz, hogy nehezebb feladatokkal is önállóan megbirkózz, a környezeted azonban nincs erről teljes mértékben meggyőződve. Azt látják, hogy hebrencs módon végzed a rád bízott feladatokat, ész és logika nélkül futsz neki mindennek, a körülményeket teljesen figyelmen kívül hagyva. Mivel neked ebből rendkívüli módon eleged van, épp ezért szeretnéd egyszer, s mindenkorra bebizonyítani, hogy igenis érett gondolkodással bírsz és bár sokszor úgy tűnik, nem állsz a helyzet magaslatán, mégis pontosan tudod, mit csinálsz. Ne hagyd magad elbizonytalanítani!