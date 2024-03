Napi horoszkóp március 20.: a Bikáknak érdemes okosabban gazdálkodniuk a segítőkészségükkel, a Szüzeknek váratlan helyzetet kell megoldaniuk

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 20.

KOS (március 21-április 20)

Viszonylag hosszú vívódás után végre megfogalmazódik benned az, hogy változtatni szeretnél a jelenlegi élethelyzeteden, hisz nem motivál a munkád, úgy érzed, hogy az általad eltervezett dolgok nem tudnak teljesülni és ez az, ami változtatásra sarkall. Készíts tehát egy olyan listát, amelyen végighaladva elvarrhatsz minden szálat, ne fordíts hátat semminek csak úgy, hisz a jövőben kellemetlen meglepetést okozhat. Az elhatározás megvan, márcsak fizikailag és lelkileg kell elég erősnek lenned ahhoz, hogy ne torpanj meg az első bukkanónál. Akartad a változást, hát most itt a lehetőség, hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

A szűkebb és tágabb környezeted is pontosan tudja rólad, hogy abszolút segítőkész vagy, ha arról van szó, hogy valakinek meg kell ragadni a kezét és akár lelkileg, akár fizikailag mellé kell állni, ilyen esetekben ugyanis te mész és teljes mellszélességgel teszed oda magad. Ezt a nemes tulajdonságot azonban rengetegen kihasználják, te pedig sokszor akkor veszed észre, hogy tulajdonképp egy eszköz vagy a céljaik eléréséhez, amikor már nyakig állsz a dologban. Épp ezért bármennyire is nehéz, igyekezz szelektálni és csak azoknak nyújtani a szolgálataidból, akik valóban rászorulnak és nem csupán lustaságuk okán szeretnének felhasználni valamire. Egyéb esetben inkább önmagadra koncentrálj, nem kell mások helyett taposnod az utat!

IKREK (május 21-június 21)

Nagyon nem fűlik a fogad egy bizonyos feladathoz a hét közepén, épp ezért iszonyúan kapkodva igyekszel megoldani annak érdekében, hogy mihamarabb túllegyél rajta. Így azonban azt veszed észre, hogy egyre több a munkád vele, a nagy rohanással ugyanis hibát hibára halmozol. A feleslegesen futott körök helyett érdemes tehát kidolgoznod egy tervet, amely iránymutató lehet és a segítségével végül sikerrel be tudod fejezni, amit elkezdél. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha az egyenes és rövidebb utat választod ahelyett, hogy mindenféle kerülőkkel próbálkoznál. Ha sikerült mindent befejezni, nyugodtan kapcsolódj ki a barátnőid társaságában, akikről pontosan tudod, hogy minden körülmények között számíthatsz rájuk!

RÁK (június 22-július 22)

Valami, amit mindenképp el szerettél volna érni, mégsem az elképzeléseid szerint történik, ez pedig rendkívüli módon frusztrál, amit az első szembejövőn akaratlanul ki is töltesz. Mivel alapvetően nem ez volt a célod, így kérj elnézést, magyarázd el, hogy a pillanatnyi idegállapotod nem az illetőnek szól. Ügyelj arra, hogy a jövőben ne kerülj ilyen helyzetekbe, az ugyanis, ha valami nem sikerül, nyilván valamiféle okkal magyarázható, igyekezz tehát megtalálni azt, hogy miért nem sikerül egy-egy tervet gond nélkül végrehajtanod és ne a környezeteden vezesd le a feszültséget!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén kissé kiélezett helyzetben másokkal ellentétes álláspontot képviselsz, amely nem feltétlenül nyeri majd el mindenki tetszését, mitöbb konfliktushelyzetbe is kerülhetsz emiatt. Kissé értetlenül figyeled az eseményeket, hisz úgy gondolod, hogy a vélemény, amelyet megfogalmaztál, abszolút nem megy szembe semmiféle társadalmi normával, persze, nem feltétlenül átlagos és fekete-fehér, ám ettől még ugyanúgy tiszteletben kell tartaniuk azoknak is, akik nem értenek egyet vele. Ne hagyd tehát elnyomni magad, igenis állj ki amellett, amit képviselsz, hisz te is ugyanolyan pozitív értékekkel bíró ember vagy, mint azok, aki, egyöntetűen ugyanazt az álláspontot képviselik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan helyzet adódik a hét közepén, amely azonnali beavatkozást igényel, mellyel egyidejűleg azt is látod, hogy nem fogod tudni egyedül abszolválni a hirtelen jött akadályt. Éppen a dolog sürgőssége miatt érdemes tehát mihamarabb keresned egy olyan személyt, akinek számíthatsz a segítségére és mindeközben nem használja ki a pillanatnyi kiszolgáltatottságodat sem. Vázold fel neki őszintén a helyzetet, kérj tőle tanácsot, hisz ez most nem az a pillanat, amikor el lehet lavírozni az akadályok között. Ne ess kétségbe, hallgass azokra, akik jártak már ezen az akadálypályán és akkor nem eshet nagyobb bajod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepe a határidő arra, hogy egy fontos projektet befejezz és a tőled elvárt, felmutatható eredményt produkáld. Épp ezért ma semmi mással ne foglalkozz, kerüljön ez a bizonyos dolog a prioritási listád tetejére. Mivel minden erődre, tudásodra és tapasztalatodra szükséged van, zárd ki a külvilágot is és addig dolgozz az ügyön, addig tökéletesítsd a dolgokat, amíg kifogástalanná nem válnak. Hidd el, hogy meg tudod csinálni, ne engedj mások csábításának és ne úgy gondolj az ügyre, mintha az egy szükséges rossz lenne! Fogd fel úgy, hogy ez is egy erőpróba, s ha teljesíted, akkor magasabb szintre léphetsz. Menni fog!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az utóbbi időben gyakorlatilag belekerültél egy olyan útvesztőbe, amelyből elég nehezen tudsz kikerülni és azt is pontosan tudod, hogy minél beljebb mész, annál kevesebb eséllyel fog pozitív véget érni. Eddig nem is szívesen avattál be másokat, a hét közepén azonban eljön a pont, amikor be kell látnod, hogy te sem vagy tévedhetetlen és bizony jól jön egy segítő kéz. Igen, neked is vannak bizonyára olyan titkaid, amelyekről nem szívesen beszélsz, s egyáltalán nem örülnél neki, ha ezek napvilágra kerülnének, de most nincs más választásod, mint beavatni valakit, akiben többé-kevésbé megbízol. Hidd el, mihamarabb teszed meg ezt a lépést, annál hamarabb fogsz tudni fellélegezve tovább lépni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén valaki a közvetlen környezetedben a fejébe veszi, hogy meggyőz valamiről, amiben te kezdettől fogva nem hiszel. Mivel te megingathatatlannak látszol, ezáltal gyakorlatilag abszolút két irányba haladtok, épp ezért már rögtön az elején hozd a tudtára, hogy ez bizony nem az a helyzet, ahol te beadod a derekadat. Amennyiben az illető nem ért a szép szóból, abban az esetben határozottan hozd a tudtára, hogy bármit tesz vagy mond, te bizony nem vagy hajlandó kötélnek állni. Foglalkozz sokkal hasznosabb dolgokkal, ne fecséreld az energiádat olyasmire, ami hosszú távon nem kifizetődő. Ha megérti, megérti, ha pedig nem, az az ő gondja!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút megnyugtat a tudat, hogy minden folyamatban lévő ügyed végre sínen van, nem gondolod, hogy bármikor beüthetne a krach, hisz az apró részletekre odafigyelve helyezted le az alapkövet minden esetben. Most már tényleg kereshetsz más természetű elfoglaltságot magadnak, kicsit élhetsz a hobbidnak, kikapcsolódhatsz, hisz minden halad a maga medrében. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy ezekért a sikerekért mind-mind te dolgoztál meg, egytől egyig a te kezed munkáját dícsérik. Ne hagyd azonban, hogy a siker megrészegítsen, hisz nagy feladatok várnak még rád, neked pedig résen kell lenned, nehogy egy váratlan fordulat keresztülhúzza a számításaidat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szokatlanul nagy volumenű sikert tartogat számodra a hét közepe, hisz olyan ügyben vesznek váratlan fordulatot az események, amely különösen nagy jelentőséggel bír számodra. Örömödben azonnal világgá kürtölnéd a sikert, arra azonban ügyelned kell, hogy szerényen kezeld a helyzetet, hisz nem mindenki fog veled örülni felhőtlenül. Vannak ugyanis olyan személyek, akik finoman szólva sem igazán támogatják a sikerre történő törekvéseidet. Ezeket az embereket hagyd azonban hátra és azokkal ünnepelj, akik őszintén tudnak veled örülni!

HALAK (február 20-március 20)

Általánosságban elmondhatod magadról, hogy a környezetedben igen népszerű vagy, gyakorlatilag pillanatok alatt találod meg bárkivel a közös hangot, humorérzéked páratlan, ennek okán általában gyorsan a társaság középpontjába kerülsz. Amennyiben azonban kettesben maradsz önmagaddal, rájöhetsz, hogy tulajdonképp valamit kompenzálsz azzal az állandó bohóc-szereppel, amelyben gyakorlatilag belekényszerülten szórakoztatod a környezetedet, emellett mégis iszonyúan magányosnak érzed magad. Sokszor nem tudod eldönteni, hogy a hangzavart vagy a csendet preferálod magad körül, hisz ha nagyobb társasággal veszed körbe magad, akkor nem kell a nyomasztó problémákkal foglalkoznod, ám ha a csendet és a magányt választod, akkor nem kell színészkedned, de szembe kell nézned a gondokkal. Mivel így hosszútávon nem-igen lehet őszinte mosollyal élni, igyekezz inkább megoldani a felmerülő problémákat annak érdekében, hogy ne kelljen semmiféle álarcot viselned a jövőben!