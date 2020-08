Napi horoszkóp augusztus 4.: a Vízöntők váratlan helyzethez alkalmazkodnak, a Halakra rendkívüli boldogság vár

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 4.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a közvetlen környezetedben igyekszik mindenáron rád erőltetni az akaratát, teljes meggyőződéssel hiszi ugyanis, hogy az a helyes útirány, amerre ő tart. Neked azonban nem kell engedelmes kis bárányként követned az illetőt, amennyiben úgy gondolod, hogy másféle út vezet a sikerhez, egy percig sem kell vele tartanod. Állj a sarkadra és határozottan, ám cseppet sem arrogánsan hozd a tudtára, hogy nincs szükséged segítő tanácsokra, pontosan tudod ugyanis, hogy merre kell menned. Dönts önállóan, hisz te tudod, hogy mi a legjobb neked!

BIKA (április 21-május 20)

Cseppet sem vagy elégedett azzal, amit eredményként fel tudsz mutatni, sőt kifejezett bosszúsággal tölt el az, hogy nem is tudsz már kozmetikázni a dolgon. Amennyiben azonban minden tőled telhetőt megtettél, a tudásod legjavát adtad és minden tapasztalatodat felhasználtad, ne legyen emiatt lelkiismeretfurdalásod, hisz sokszor hiába teszel meg mindent, amit lehet, ha a körülmények máshogy alakítják a helyzetet. Ne bosszankodj, igyekezz mihamarabb lezárni a dolgot és továbblépni, hisz rengeteg új kihívás vár rád!

IKREK (május 21-június 21)

Olyannyira zsúfolt életet élsz, hogy abszolút nem jut sem időd, sem energiád azokra az emberekre, akik igazán fontosak számodra. Mivel emiatt szinte állandó jelleggel bűntudat gyötör, szinte menekülsz az érzés elől, újabb és újabb elfoglaltságokat találva magadnak. Ne akarj futni a kényelmetlenebb helyzetek elől, hisz minél inkább görgeted magad előtt azt, hogy a barátaidtól elnézést kérve szakíts időt rájuk is, annál inkább furdal majd a lelkiismeret. Tedd őket a prioritási sorrend tetejére és ne, mintegy elvégzendő feladatra tekints rájuk. Találj minőségi időt az életedben azok számára, akik fontosak neked!

RÁK (június 22-július 22)

Igen kényes kérdésben kell ma állást foglalnod, nem is igen voltál felkészülve arra, hogy egy ilyen ügyben perdöntő lehet a véleményed. Mivel azonban abszolút adnak a szavadra a környezetedben, így tehát jól gondold meg, mit mondasz és hogyan, hisz sokat számít, a felelősség terhe ugyanis innentől kezdve a te válladat nyomja. Amennyiben biztos vagy a dolgodban, nem jelenthet gondot az, hogy állást foglalj, ha azonban bármilyen szinten hezitálsz, érdemes mégegyszer végig gondolnod, milyen következményekkel járhat rád és a társaságra nézve az, amit mondasz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasmi válik világossá számodra, amelyre még te sem számítottál, igy teljesen más megvilágításba helyeződnek az ügyeid. Ugyan nem szereted a hirtelen jött változásokat, mégis igyekezz mihamarabb alkalmazkodni az új helyzethez, hisz ezúttal nincs más választásod. Időnként szükség van az ilyesfajta kihívásokra is, amelyek kimozdítanak a komfortzónádból, ezáltal leszel tapasztaltabb. Ne es kétségbe, Csak felfelé nézz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bizonytalan helyzetbe kerültél, mely olyannyira frusztrál, hogy egyszerűen nem férsz a bőrödben. Türelmetlen, ingerlékeny, helyenként arrogáns vagy másokkal, mely miatt olykor-olykor kellemetlen helyzetbe kerülsz. Mielőtt azonban végleg magadra haragítaniád a környezetedet, érdemes egy pillanatra belegondolnod, vajon ők tehetnek-e a kialakult helyzetről. A bizonytalanságot senki sem szereti, igyekezz tehát tenni róla, hogy megszűnjön ez az állapot. Ne a környezeted legyen az áldozata a benne dúló háborúnak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nap vége alkalmas lehet arra, hogy egy viszonylag hosszú felkészülés után megmérettesd magad, ezáltal mindenki számára bebizonyosodjon, miféle tehetséggel vagy megáldva. Most csak és kizárólag erre koncentrálj, ne engedd közel a negatív impulzusokat, hisz neked most az a fontos, hogy sikerrel mutathasd meg, mit is tudsz. Amennyiben lenyűgözted a környezetedet, ünnepeld méltóképp az eredményt, hisz nem volt hiábavaló a feláldozott, sok-sok idő és energia!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy vétetlen botlás miatt kerülhetsz kellemetlen helyzetbe, ráadásul a társad is szíve szerint rád húzná a vizes lepedőt, hogy te vidd el az egész balhét. Mielőtt azonban olyasmi miatt is magyarázkodnod kellene, amihez közöd sincs, határozottan tedd világossá az illető számára, hogy csak és kizárólag azért vállalod a felelősséget, ami a te hibád. Szerencsére nem helyrehozhatatlan problémáról van szó, igyekezz tehát minél hamarabb kiköszörülni a csorbát, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid emiatt!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasvalaki élt vissza a bizalmaddal, akit szívedhez közelinek éreztél, ez pedig Rendkívül mellbevágóan hat rád. Hirtelen nem is nagyon tudsz mit kezdeni a csalódottságoddal, legszívesebben bezárkóznál és senkivel nem beszélnél. Bizonyos kötelességeidnek ennek ellenére is eleget kell tenned, bezárkózás helyett azonban igyekezz találni valakit, akiben maximálisan megbízol és beszéld ki neki, ami bánt. Neked most arra van szükséged, hogy valaki megértsen, nem arra, hogy emészd magad egyes egyedül! Vigasztaljon a tudat, hogy nem mindenki ilyen a világban, mint aki neked csalódást okozott!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje gyalogolsz már a célvonal felé, fogalmad sincs, hol a vége, emiatt pedig kezded minden motivációdat elveszíteni. Mivel rengeted időd, energiád fekszik a dologban, ne most add fel, ne most fordíts hátat, mert kitartás nélkül felesleges pazarlás volt az egész. Rázd tehát meg magad és végy egy nagy lendületet, nem fog ugyanis anélkül sikerülni. Tarts ki, nincs már sok hátra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy általad fontosnak tartott ügyben váratlan fordulat következik be, mely az első pillanatban eléggé megrémít, fogalmad sincs, hol kellene változtatnod ahhoz, hogy megállíthasd a folyamatot és a megfelelő mederbe visszatereld. Ne hagyd azonban, hogy a félelem lehessen úrrá rajtad, igyekezz összeszedni magad és a megfelelő koncentrációval megoldani a helyzetet. Mivel elég tapasztalatod van már ezekben a dolgokban, így nem fog gondot okozni az, hogy megments a helyzetet, ehhez azonban higgadtnak kellene maradnod. Menni fog, csak hinned kell magadban!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül pozitív időszak kezdődik az életedben, mely hihetetlen boldogsággal tölt el. Nem nagyon hittél benne, hogy annyi megpróbáltatás után, amin keresztül kellett menned, lesz még esélyed arra, hogy te is boldog lehess. Most azonban minden esélyed megvan erre, ezt pedig legszívesebben világgá kürtölnéd. Minden okod megvan az ünneplésre, add meg a módját, de arra ügyelj, el ne szállj teljesen, hisz annál nehezebb lesz majd újra talajt fognod!