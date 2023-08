Napi horoszkóp augusztus 31.: a Kosoknak nehéz döntést kell meghozniuk, a Szüzeknek érdemes kockáztatniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 31.

KOS (március 21-április 20)

Bár a környezeted régóta presszionál arra, hogy egy bizonyos kérdésben nehéz döntést hozz, te mégsem érzed magad késznek arra, hogy elvágj bizonyos szálakat. Neked ugyanis rengeteg negatív tapasztalatod van már, érthető módon tehát nem szeretnéd mégegyszer megégetni magad. Csak azért azonban, mert mások unják a tétlenségnek tűnő hezitálást, semmiképp nem kell meggondolatlan döntést hoznod. Várd ki az alkalmas pillanatot, amikor nyugodt szívvel mondasz fehéret vagy feketét, de ne azért hozz meg egy döntést, hogy a környezeted leszálljon rólad!

BIKA (április 21-május 20)

Páratlan siker az, amit elérhetsz a hét második felében, melyet az első pillanatban el sem hiszel, olyannyira, hogy nem is mered nagy dobra verni a környezetedben. Bármilyen hihetetlen azonban, hidd el, ezért a győzelemért te dolgoztál meg, csakis a te érdemed, így kizárólag téged illet az elismerés. Egész nyugodtan kürtöld világgá a sikert, ne szégyelld bevallani azt, hogy néha le-lecsíptél egy-egy kanyart, ez ugyanis ott, akkor elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy ma ünnepelhess. Hívd át a legjobb barátnőidet, bontsatok egy üveg pezsgőt, töltsetek el egy kellemes estét, te pedig holnap új kalandra indulhatsz!

IKREK (május 21-június 21)

Nagyszabású terveid vannak a jövőre nézve, jelen pillanatban azonban elég nagy visszatartó erő számodra az, hogy igen vaskos áldozatokat kell hoznod annak érdekében, hogy a végén sikereket érhess el. Mivel azzal is tisztában vagy, hogy a jelenlegi életed teljesen a feje tetejére állna, épp ezért mindenképp alaposan végig kell gondolnod és mérlegelned kell minden kockázatot, mielőtt bármibe is fejest ugranál. Amennyiben elakadnál és nagyon tanácstalan lennél, keress egy számodra pozitív értékekkel bíró, megbízható személyt, aki nálad több élettapasztalattal rendelkezik, mondj el neki minden kételyt, amely jelen pillanatban benned van és hagyd, hogy utat mutasson neked. Csak akkor vágj bele, ha teljesen biztos vagy a dolgodban!

RÁK (június 22-július 22)

A szokásosnál nagyobb áldozatot kell hoznod egy bizonyos ügyben a hét utolsó napján, mely eléggé kétségbe ejt. Azt gondolod ugyanis, ha mindent egy lapra teszel fel, benne van a pakliban, hogy elveszítheted mindazt, amit eddig sikerült megszerezned. Be kell látnod azonban, hogy időnként szükség van arra, hogy kockáztass, hisz nem játszhatsz mindig biztonsági játékot. Néha tizenkilencre is lapot kell húzni, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy fejjel rohansz a falnak és minden, eddig megszerzett győzelmed rögtön odavész. Légy optimistább és higgy abban, hogy a sok küzdés után neked is jár majd a siker íze!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívül felelősségteljes feladattal bíznak meg a hét második felében a feletteseid, ráadásul olyan határidőt szabnak, amelyről az első pillanatban tudod, hogy képtelenség tartani, ám választási lehetőséget nem-igen hagynak, így tehát nincs más lehetőséged, mint a sorsodba beletörődve fejest ugrani a kihívásba. Ne hagyd azonban, hogy a kétségbeesés uralkodjon el rajtad, a legjobb tudásodnak megfelelően igyekezz mindent megtenni azért, hogy a végén ne kelljen lesütött szemmel szégyenkezned. Legyél magabiztos és úgy tedd a dolgodat, hogy később ne legyen lelkiismeret furdalásod. A jelenre koncentrálj, ne arra, hogy mit szólnak majd, ha kicsúszol a határidőből!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy általad kitűzött cél eléréséért küzdesz

nagyon a hét második felében, a sikerhez azonban a meglévőnél jóval több önbizalommal és vakmerőséggel kell rendelkezned. Azt az élet már számos alkalommal bizonyította, hogy nem elég csupán álmodni valamiről, tettek nélkül az embernek semmi nem hull az ölébe. Merj nagyobb kockázatokat hozni, ne félj hangosan megfogalmazni bizonyos téziseket, ne hagyatkozz a hetedik érzékedre. Küzdj és tégy meg mindent azért, hogy elérd azt a bizonyos célt, hiszen nincs lehetetlen, csupán csak tehetetlen!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Állást kell foglalnod egy vitás helyzetben a hét második felében, hisz mindenki előtt kikérik a véleményedet bizonyos személyek. Mivel azonban te általában véve ügyesen és gyorsan kislisszansz az ilyesfajta szituácuókból, épp ezért ma sem nagyon szeretnél nagyobb plénum előtt állást foglalni. Mivel azonban akadnak olyan helyzetek, ahol elkerülhetetlen az, hogy hallasd a hangodat, ennek okán merd bátran felvállalni azt, amit képviselsz, hisz így nem csak, hogy nagyobb respekted lesz a többiek szemében, de a lelkiismereted is sokkal nyugodtabb lesz! Ne félj a saját hangodtól!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasmit vár el tőled, amit képtelen vagy teljesíteni, mi több, nem is nagyon érted a helyzet miértjét. Semmi baj, nem kell önmagadat meghazudtolva igent mondanod mindenre, csakis olyasmikbe engedd magad belerángatni, amelyek még számodra is a teljesíthető küldetések közé tartoznak, hisz ha a határaidon kilométerekkel túlmutató feladatokra mondasz igent, te magad sem fogsz sikerélményt elérni és a környezetednek is csalódást okozhatsz. Épp ezért határozottan mondd el annak, aki a lehetetlent is elvárja tőled, hogy nagyon sajnálod, de nem tudsz és nem is akarsz ilyesfajta nyomásnak engedni. Miért okoznál saját magadnak álmatlan éjszakákat?

NYILAS (november 23-december 21)

Borzasztóan nehezedre esik elfogadni a tényt, hogy vannak helyezetek, amelyeket egyszerűen nem tudsz befolyásolni. Fogadd el, hogy a természetnek nálad sokkal nagyobb ereje és befolyása van mindenre. Bármennyire is futsz tehát a széllel szemben, egyszerűen nem tudsz semmit tenni, igyekezz tehát felfogni, hogy időnként sokkal jobb, ha hagyod magad sodródni az eseményekkel ahelyett, hogy görcsösen próbálsz elérni valamit, amire nagyon kevés a reális esélyed. Add át magad a sorsodnak és majd az eldönti helyetted, hogy merre is kell menned.

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében olyasmi lát napvilágof, amiről utólag visszagondolva nem is igazán szerettél volna tudni, hiszen attól tartasz, hogy mostantól ez fogja majd befolyásolni a lépéseidet. Bármennyire is okoz azonban nehéz pillanatokat a dolog, mégis talán jobb, hogy most derült ki, hisz ma még van lehetőséged változtatni és egy másik taktikát választani. Ne arra koncentrálj, hogy ez milyen negatív hatással lehet az egész folyamatra, sokkal inkább arra, hogy mit tanulhatsz belőle, amelyet a jövőben, egy hasonló szituációban fel tudsz majd használni. Gondolj bele, ezek a tapasztalatok is kellenek ahhoz, hogy sikeressé válhass az Élet minden területén!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében nem úgy sikerült valami, ahogy eltervezted, emiatt borzasztóan feszült vagy, nem-igen tudod ugyanis feldolgozni a kudarcot, hisz rendkívül fontos volt számodra ez a bizonyos dolog. Mielőtt azonban az épp forrásban lévő indulatok felszínre törnének belőled és akaratlanul megbántanál olyan embereket, akiket a legkevésbé sem akarnál, előtte tisztázd magadban az egészet az elejétől a végéig. Igyekezz megtalálni az ok-okozati összefüggéseket, vond le a megfelelő konzekvenciát, amelyek a jövőbeni sikerhez kellenek. Ne a kudarcot lásd az egészben, inkább arra koncentrálj, hogy legközelebb biztosan sikerülni fog!

HALAK (február 20-március 20)

Egyedül kell megbirkóznod egy elég nehéz helyzettel, úgy érzed azonban, hogy jelen pillanatban semmiféle eszköz nem áll a rendelkezésedre ahhoz, hogy kézzel fogható eredményt érj el. Ne húzd az időt azzal, hogy egymagad próbálsz megküzdeni a lehetetlennel, keress inkább segítséget hisz nincsenek olyan tartalékaid, amelyek lehetővé tennék azt, hogy eszköz híján a puszta kezeddel birkózz meg a szituációval. Hidd el, együtt könnyebb minden!