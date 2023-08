Napi horoszkóp augusztus 24.: a Rákoknak érdemes a lelki békéjükre koncentrálniuk, a Szüzekre rámosolyog a szerencse

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 24.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos helyzetben mindenki a te segítségedre számít a hét másldik felében, hisz a körülötted élők szerint te vagy az egyetlen személy, aki ki rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy gond nélkül megmenti a szituációt. Ez rendkívül hízelgő számodra, mégis óvatosnak kell lenned, hisz olyasmit nem kell elvállalnod, ami szerinted is nagy veszteséggel, illetve hatalmas áldozatokkal járhat. Amennyiben úgy látod a helyzetet, hogy az még neked is óriási fejtörést okoz, hisz nem vagy biztos a győzelemben, akkor okosabban teszed, ha ezt őszintén megmondod és nem vállalsz semmilyen szerepet. Ám ha eldöntöd, hogy mindenáron segíteni fogsz, akkor tégy meg minden tőled telhetőt, hiszen úgy határoztál, hogy küzdeni fogsz!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki megpróbálha rádhárítani a felelősséget egy olyan ügyben, amelyhez tulajdonképp abszolút semmi közöd, ám az illető így szeretne kihátrálni, te pedig magadra maradsz a nagy katyvasz kellős közepén. Nincs is időd hezitálni, annál egyenesebb ember vagy, minthogy felhúzd a nyúlcipőt, így gyorsan tisztázd magad, mielőtt mindenki megorrol rád egy olyan dolog miatt, amelyben teljesen vétlen vagy. Állj a sarkadra és amennyiben szükségét látod, nevezd meg azt a személyt, akinek a kialakult helyzet köszönhető, ne aggódj, ez nem minősül árulásnak, hisz itt most a becsületed forog kockán!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében bizonyos személyek arcátlanul kontárkodnak bele a dolgaidba, mindenáron pálcát törve feletted, meg akarják mondani, mit és hogyan csinálj az ő elvárásuk szerint. Emiatt teljesen érthető módon abszolút nem érzed magad jól, mely az egész hangulatodra rányomja a bélyegét. Nem kell azonban tűrnöd, hogy mások határozzák meg, miként csináld azt, amit egyébként is tökéletesen tudsz. Épp ezért, mielőtt még a fejedre nőnének, világosan és határozottan hozd értésükre, hogy egymagad is jól elboldogulsz, ők pedig törődjenek a saját dolgukkal!

RÁK (június 22-július 22)

Magad sem tudod megmondani miért, de a hét második felében borzasztóan feszült vagy, apró dolgokon felhúzod fel, amelyek felett más napokon egyszerűen szó nélkül átsiklasz. Mivel ez az egész napodra rányomja a bélyegét, épp ezért eléggé indulatos hangulatban telik az idő, mely sem neked, sem a környezetednek nem jó. Igyekezz tehát megtalálni azt, hogy hol a hézag a rendszeredben, majd próbálj tenni valamit annak érdekében, hogy ebből a mindenkivel szemben ellenséges hangulatból ki tudj keveredni. Ha szükségesnek érzed, akkor menj inkább el néhány nap szabadságra annak érdekében, hogy megtaláld újra a lelki békédet. Menni fog, ne gondold túl a dolgokat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mivel pontosan tudod, hogy a mai nap a határidő egy bizonyos feladat befejezésére, te pedig még a felénél sem tartasz, épp ezért eszeveszett kapkodásba kezdesz, hisz folyamatosan ketyeg az óra a fejedben, s bármikor megszólalhat, jelezve, hogy lejárt az idő. Mielőtt azonban a nagy rohanásban fejjel mennél a falnak, a lehető leggyorsabban ki kell dolgoznod egy tervet, meg kell találnod a megfelelő taktikát ahhoz, hogy a lehető legtökéletesebb eredményt produkálhasd a végén. Meg tudod csinálni, hinned kell csupán abban, hogy megvan benne a kellő tudás, talpraesettség és magabiztosság ahhoz, hogy végül mindenki elégedett lehessen, téged is beleértve. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében rád mosolyog a szerencse, egy régóta húzódó ügyben ugyanis olyan váratlan fordulat következik be, amely lehetővé teszi azt, hogy tökéletes eredményt produkálva, a környezeted elismerését kivívva futhass be elsőként a célba. Rendkívül büszke vagy emiatt magadra, hisz még magad sem merted az elején elhinni, hogy ebből bármi lehet, azt meg pláne nem, hogy ilyesfajta eredmény születhet majd. Méltóképp ünnepeld meg ezt a gyönyörű sikert, hisz nem minden nap sodor eléd az élet ekkora lehetőséget, ami ekkora sikert hozott! Ennek örömére csapjatok a barátaiddal egy ünneplős pizza-partit, érezzétek jól magatokat, lazítsatok, te pedig igyekezz a sikerekből kellőképp feltöltődni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében nagy elégedettséggel nyugtázod, hogy az általad befektetett rengeteg munka és a leadott energia meghozza gyümölcsét, hiszen a saját erődből sikerül elérned azt az eredményt, amire joggal lehetsz büszke, hiszen embertelen mennyiségű munkád is időd fekszik a projektben. A megtett utad során számos élménnyel is gazdagodtál, melyekért egyenként roppant hálás vagy, mindemellett igyekezz feldolgozni valamennyit és az ünneplés után mihamarabb térj vissza a régi kerékvágásba, mert vetni is kell ahhoz, hogy később bármi teremjen neked! Szép munka volt, igazi profi vagy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második fele teljesen alkalmas arra, hogy egy kis előnyre tehess szert a folyamatban lévő ügyeiddel kapcsolatosan, olyan impulzusok érnek ugyanis, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ellépj a többiektől. Ne feledd azonban, nem versenyről vagy teljesítménytúráról van szó, nem kell tehát mindenáron arra törekedned, hogy elsőként érj a célba, a minőség legalább ennyire fontos lehet. Figyelj a részletekre, koncentráltan végezd a dolgodat, hisz előnyre csak akkor tudsz szert tenni, ha valóban hibátlanul dolgozol. Így majd egész nyugodtan adhatod át magad az estének, pontosan tudva, hogy akkor rendben lesznek a dolgok, ha mostantól csak felteszed a lábad és semmit nem csinálsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, a hét második felében kezd kicsúszni a kezedből az irányítás és ez rendkívüli módon felbosszant. Amennyiben azonban félreteszed a pillanatnyi dühödet és végiggondolod azt, hogy mit tudnál másképp csinálni, akkor talán rájöhetsz arra is, hogy miképp változtass irányt. Nem érdemes időt vesztegetned felesleges körökkel, nézd inkább a dolog jó oldalát, amennyiben úgy alakul, hogy nem te irányítasz, abban az esetben nem is a tiéd a felelősség. Nyugodtan dőlj hátra, mert nem neked kell megmondani, hogy ki és merre menjen. Majd megteszik helyetted mások, ami ebben az esetben nem biztos, hogy hátrányt jelent a számodra. Na ugye, hogy a pohár félig tele van?

BAK (december 22-január 20)

A hét második felére annyi tennivaló szakadt a nyakadba, hogy szinte már kezdesz összeroppanni alattuk. Természetesen mindenkinek most van segítségre szüksége, mely helyzeteket nyilvánvalóan kizárólag te tudod megoldani, senki nem boldogul nélküled. Mivel nem szeretnél senkinek csalódást okozni, inkább igyekszel teljesíteni amit elvárnak tőled, emiatt azonban a saját tennivalóid igencsak háttérbe szorulnak. Annak érdekében azonban, hogy megtaláld az arany középutat, meg kell húznod egy határvonalat és úgy állnod mások rendelkezésére, hogy jusson idő a folyamatban lévő dolgaid elvégzésére is. Nem kell mindent elvállalnod csak azért, hogy másokat boldoggá tehess!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában véve te vagy a béke nagykövete, bárki bármit tesz, nem tud kihozni a sodrodból, mások pedig nem is értik körülötted, hogy bírod ezt a helyénként kissé nehezen kezelhető világot ilyen békésen élni. Roppant hízelgő számodra, hogy ilyeténképpen tekintenek rád, kissé azonban félreismernek, vannak ugyanis pillanatok a te életedben is, amikor bizony könnyen elszakadhat a cérna, amennyiben nem erőltetsz magadra némi önuralmat. Az egész tehát csak annak a kérdése, hogy megtanultad kordában tartani az indulataidat, illetve tudsz megfelelőképp diplomáciát gyakorolni. Amennyiben ugyanis olyan viselkedést tanúsítasz, ami nem vall rád, abban az esetben valahogy önmagadnak is csalódást okoznál, ettől függetlenül azonban te sem vagy halvérű, neked is van véleményed, helyenként pedig indulataid. A mások számára követendő példa abban rejlik, hogy megtanultál bánni az érzelmeiddel!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében szinte egyáltalán nem tudsz megfelelően koncentrálni arra, amit csinálsz, a figyelmed össze-vissza csapong, azt sem tudod, valójában merre tartasz, csak lépkedsz annak érdekében, hogy úgy tűnjön, mégsem ülsz tétlenül, arra várva, hogy megszólaljon a munka végét jelző gong. Mielőtt azonban feltűnik másnak is, hogy ellógod a kötelezően elvégzendő feladatokat, érdemes azért mégis valamit csinálnod, ami aztán fogyasztható eredményt mutat, így elkerülheted a felelősségrevonást is. Hidd el, ha kicsit elvonatkoztatsz a látványos szenvedéstől, akkor sokkal hatékonyabban tudsz majd működni és sokkal tisztább lelkiismerettel adhatod majd át magad nap végén a pihenésnek!