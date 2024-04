Napi horoszkóp április 9.: a Skorpiók az őszinteség hívei, a Bakok könnyen elveszíthetik a türelmüket

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 9.

KOS (március 21-április 20)

Olyan projekten dolgozol, amely mások számára kockázatos lehet, olyasfajta veszélyek vannak ugyanis a dologban, hogy időnként még a te lábad is megremeg. Érdemes azonban arra figyelned, hogy semmiképpen ne vállald túl magad, tudd belátni, ha valami egyeszerűen meghaladja a képessegeidet vagy az ingerküszöbödet. Elsősorban önmagadért dolgozz, arra törekedj, hogy megfelelj a saját elvárásaidnak, amellett, hogy biztonságos talajon jutsz el a kitűzött célodig. Büszke lehetsz a bátorságodra, ne akarj azonban mindenáron mártírként a szakadékba zuhanni!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan feladatot kell a hét második napján teljesítened, amelyhez hozzá nem értésed okán abszolút nem fűlik a fogad, mégsincs más választásod, mint nekiveselkedni. Az első pillanatban érthető módon ugyan csak a fejedet vakarod tanácsotalanul, hisz fogalmad sincs, mit kellene csinálnod, ám ha kicsit belemerülsz a helyzetbe, rájöhetsz a megoldásra. Csak akaraterő kérdése az egész, nem kell világmegváltásra gondolnod, lehet, hogy jóval egyszerűbb lesz az utad a sikerig. Bízz magadban!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második napja rendkívül izgalmasnak ígérkezik, hiszen olyan meglepetéseket tartogat a számodra, amelyekre egyáltalán nem számítottál. Ne is akard megérteni, hogy mi történik, egyszerűen add át magad az élménynek, hagyd, hogy sodorjanak az események és élvezz ki minden percet, mert az unalmas, szürke hétköznapok után most végre történik valami, ami felráz, ami új színt hoz az életedbe. Időnként szüksége van az embernek ilyesmire is, nem igaz?

RÁK (június 22-július 22)

Általában véve ha kigondolsz valamit, akkor bizony nehezen engedsz a huszonegyből, keményfejűséged okán egyszerűen nem vagy hajlandó engedni azbelveidből még akkor sem, ha már egyértelműen be kellene látnod, hogy másféle úton kell elindulnod. Ez az, ami sokszor akadályoz az általad fontosnak tartott feladatok teljesítésében, melynek nyomán viszonylag gyakran bosszankodsz a tehetetlenség miatt. Felfoghatod ezt egy leckéneknek is, mely szerint nem biztos, hogy mindig érdemes kötni az ebet a karóhoz, ha valamiben nem látsz perspektívát, akkor inkább engedd el, ne szorongasd a veszett fejsze nyelét. Ha pedig bizonytalan vagy valamiben, akkor mérlegeld, hogy mekkora áldozatot érdemes hozni a saját sikereid érdekében!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A sok, kudarcba fulladt próbálkozás után ma úgy tűnik, hogy sikerül megtalálnod azt az utat, amely kivezet a sűrű rengetegből, s melynek végén büszkén teljesedhetsz ki végre. Ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, csakis arra menj, amerre te gondolod és érdemesnek tartod, hisz a következményeket is neked kell viselned, nem a kéretlen tanácsadóknak. Legyen benned kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén igencsak elégedetté tesz majd az eredmény, amelyet látni fogsz magad előtt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenképp szeretnél valakit megóvni a bajtól, talán egy kissé túl is félted, az illető azonban elég fojtónak érzi a törődésedet. Ne akarj mindenáron rátelepedni, hisz nyilván te sem örülnél, ha valaki minden pillanatban a sarkadban lihegve tudni akarna mindenről, ami veled kapcsolatos. Tartsd tiszteletben, hogy még a hozzád legközelebb álló személynek is van privát szférája, melybe csak az nyerhet betekintést, akinek ő lehetővé teszi. Igyekezz önmagadra koncentrálni, ne a más életútját egyengesd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nap a határidő arra, hogy egy bizonyos projekt kapcsán olyan eredményt mutass fel, amely lenyűgözi és elismerésre sarkallja a feletteseidet, éppen ezért eszeveszett kapkodásba kezdesz. Mielőtt azonban összeakadnának a lábaid a nagy sietségben, előtte igyekezz lehiggadni valamelyest, összpontosíts a feladatra, ne foglalkozz mással, próbálj csak erre az egyetlen feladatra összpontosítani. Lehetséges, hogy már nem leszel képes az általad megálmodott eredményt elérni, de legalább senki nem vetheti a szemedre, hogy nem próbáltál meg mindent. A tanulság, hogy legközelebb jobban be kell osztanod az idődet annak érdekében, hogy minden feladattal végezni tudj. Ne okold magad, hisz nem a lábadat lógattad eddig sem, olyasféle feladatok vonták el a figyelmed, amelyek szintén a prioritási sorrend tetején küzdöttek a legelőkelőbb helyért. Van ilyen, az életet nem igazán lehet matekpéldákra alapozva élni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában véve minden élethelyzetben az őszinteséget preferálod, nem szereted a mismásolást, a kertelést, a sunyiságot, ezt a hozzáállást pedig joggal várod el a környezetedtől is. Az általad előnyben részesített gondolkodás ellenére mégis vannak olyan személyek a környezetedben, akik másként gondolkodnak, nem az egyenes kommunikációjukról és a korrektségükről híresek, te pedig mivel nem tudsz velük azonosulni, épp ezért igyekszel távoltartani magadtól őket. Igazad van, ha szeretnéd a felesleges konfliktusokat elkerülni, akkor kerüld el a szóban forgó személyeket, ellenkező esetben álságos taktikákkal teli játszmák sorozata lesz az egész életed. Nem kell neked mindenáron mindenkivel tartani a kapcsolatot!

NYILAS (november 23-december 21)

Mások miatt kerülsz kellemetlen helyzetbe a hét második napján, ami rendkívüli módon bosszant, hisz semmi közöd az egészhez, mégis tőled várja mindenki a magyarázatot. Mivel azonban köszönőviszonyban sem vagy a szituációval, épp ezért semmiképp ne hagyd, hogy bárki rád húzza a vizes lepedőt, igyekezz tehát mihamarabb mindenki számára világossá tenni, hogy téged csak megpróbál valaki belerángatni a kátyúba. Ugyan nem így tervezted a mai napodat, ez azonban most mindennél fontosabb, hisz a becsületed forog kockán, állj tehát ki magadért és ha kell, bátran piríts oda a saját érdekedben!

BAK (december 22-január 20)

A hét második napján egy bizonyos személy a környezetedben addig provokál, amíg ki nem jössz a béketűrésből annak ellenére, hogy alapvetően viszonylag nehéz felbosszantani. Az illetőnek azonban sikerül, abszolút lehetetlen módon viselkedik ugyanis, amit egyszerűen nem tudsz szó nélkül hagyni, hisz olyannyira ellenkezik az értékrendeddel, hogy ezt mindenképpen a tudomására akarod hozni. Mindennek ellenére próbáld a tőled telhető legnagyobb higgadtsággal kezelni a helyzetet, igyekezz diplomatikus módon kommunikálni annak érdekében, hogy később ne neked kelljen bocsánatot kérned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második napján hatalmas izgalommal vágsz bele egy új projektbe, a céltudatosságod azonban jóval túlmutat a tapasztalatodnál. Épp ezért igyekezz minden lépést megfontolni, majd ha beletanulsz, akkor biztosan nem tűnik már olyan sokismeretlenes egyenletnek az egész, mint amilyennek most látszik. Csak légy elszánt és határozott, hisz ha ezt a lehetőséget nem ragadod meg, akkor ki tudja, hogy később mikor kínálkozik egy újabb hasonló alkalom!

HALAK (február 20-március 20)

Ma sem kevesebb az előtted álló akadály, amelyet ahhoz kell megugranod, hogy elérd a kitűzött célodat, te azonban minden nehézség ellenére mész, mint a meszes, gyakorlatilag körül sem nézve. Kitartásod és akaraterőd a nap végére kamatos kamatokkal fog majd megtérülni, hiisz ropoant büszke leszel az általad elért eredményre. Addig azonban nincs megállás, menj előre, hisz ha pontosan ismered a siker receptjét, akkor könnyűszerrel használhatod! Hajrá!