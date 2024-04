Napi horoszkóp április 8.: az Oroszlánoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasok fontos információk birtokába kerülnek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 8.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján olyan üggyel kapcsolatban veszed a kezedbe az irányítást, amihez normál esetben semmi közöd nem lenne, hisz megvannak a saját feladataid, ám mivel látod, hogy mások nem foglalkoznak vele, úgy gondolod, hogy neked kell megoldanod a helyzetet. Mivel száz számra várnak a megoldandó projektek téged is, épp ezért tehát nem biztos, hogy még újabbakat kell keresned. Hagyd, hogy azok oldják meg ezt a kényelmetlen szituációt, akik messziről elkerülték az egész helyzetet, te pedig csakis a magad dolgaira figyelj. Mindig is lesznek olyan emberek körülötted, akik nem vállalják a felelősséget, sokkal inkább másokra mutogatnak, ez azonban legyen az ő bajuk!

BIKA (április 21-május 20)

Általánosságban véve különösen fontos számodra az, hogy betartsd az ígéreteidet másoknak, hisz így lesz hiteled mások szemében, ezt pedig elvárod fordított esetben is. A hét első napján azonban csalódnod kell valakiben, akiben eddig ugyan vakon megbíztál, ám az illető egy igen sarokba szorított helyzetben egyszerűen cserbenhagyott. Noha magadra maradtál, mégse keseregj, inkább összpontosíts arra, miként lehet ebből a lehető legjobban kijönni. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenének, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól legalább tudod, ki az, akire biztosan nem számíthatsz, ha bajba kerülsz!

IKREK (május 21-június 21)

Az elmúlt időszakban elsiklottál a számodra fontos emberekkel történt események felett, emiatt furdal most a lelkiismeret, hisz alapvetően mindig oda szoktál figyelni arra, hogy kivel, mi történik körülötted. Még nincs azonban minden veszve, mielőtt belefulladnál a saját bűntudtatodba, igyekezz bepótolni ezen hiányosságodat, hívd fel azokat, akiket egy ideje nem láttál, érdeklődj, hagyd, hogy meséljenek, hogy megosszák veled, mi történt, amíg te a saját ügyeidre koncentráltál. Időnként mindenkivel előfordul, hogy elsodorja az ár, az azonban nagyon fontos, hogy mindig visszatalálj oda, ahonnan indultál!t

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján izgalmas lehetőség kínálkozik, melynek nyélbe ütéséért azonban jó eséllyel igen nagy áldozatokat kellene hoznod. Ez az a pillanat tehát, amikor mindenképpen mérlegelned kell, hogy megéri-e a szakadék szélén táncolni, avagy inkább okosabb ötlet a biztonsági játékra törekedni. Ha viszont belevágsz, később nem-igen lesz lehetőséged kiszállni a dologból, egyszóval végig kell csinálni, bármi legyen is az eredmény. Nem hajt a tatár, gondolkodj nyugodtan, s ha túl csúszósnak érzed a talajt, inkább ne indulj útnak, hisz annak nagy hasra esés lehet a vége!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában elég nehezen gyakorolsz diplomáciát, ha bárki valamifajta kritikát fogalmaz meg veled szemben, ilyen esetekben inkább otthagysz csapot-papot, hogy sértődötten továbbállj. Mivel azonban ez a gondolkodásmód számos konfliktust okoz az életedben, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, hogy változtatsz a hozzáállásodon. Légy egy kicsivel nyitottabb és elfogadóbb, hisz nem mindegy, hogy miképp reagálsz bizonyos helyzetekben. Ha nem is értesz egyet azzal a személlyel, aki a kritikát megfogalmazza, attól még elfogadhatod és a zsákod mélyére suvaszthatod. Nem kell semmit megfogadnod, amiről úgy érzed, hogy csupán kötekedés, az építő jellegű kritika azonban még jól jöhet, ezt sose feledd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általánosságban úgy érzed, bármit mondasz bármilyen nyomatékkal, egyszerűen nem tudsz semmiféle hatást kiváltani a környezetedből, mely rendkívüli módon frusztrál. Mielőtt azonban az összes indulatodat gondolkodás nélkül mindenkin kitöltenéd, aki csak szembejön, beszélj inkább a dolog érintettjeivel, és tedd egyértelművé, hogy nálad kezd betelni az a bizonyos pohár. Ha képtelenek elfogadni, hogy te csak jót akarsz, akkor a legjobban teszed, ha nem idegeskedsz tovább, hanem elengeded őket. Emiatt pedig ne legyen egyetlen percig sem lelkiismeret-furdalásod, hiszen mindent megtettél, amire csak lehetőséged adódott!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú ideje dolgozol egy számodra rendkívül fontos ügyön, amellyel kapcsolatban a hét első napján úgy hozza az élet, hogy a közvetlen környezetedben is meg kell győznöd néhány személyt arról, hogy ezért megéri áldozatot hozni, s be kell fektetni valamennyit, hogy a vállalkozás a végén gyümölcsözőnek bizonyuljon. Szedd tehát össze a gondolataidat, megfelelően építsd fel a mondanivalódat és akkor valószínűleg másokat is magad mellé tudsz állítani, akik hasznos szereplői lehetnek a projektnek. Meglátod, menni fog, a végén pedig közösen örülhettek majd a sikernek.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján gyakorlatilag alig léped át a küszöböt, máris felgyorsulni látszanak az események körülötted, te pedig csak kapkodod a fejed, fogalmad sincs ugyanis, hogy vajon lassítanod kellene, avagy hagynod, hogy vigyen az ár magával. Mivel azonban mégsem ülhetsz tétlenül, épp ezért igyekezz rálépni a gázpedálra annak érdekében, hogy ne húzd tovább rétestészta-módjára a megoldásra váró ügyeket. Hidd el, megnyugtató érzés lesz az, hogy végre pont kerül valamennyi nyitott mondat végére!

NYILAS (november 23-december 21)

Fontos információkat szerzel egy elég fajsúlyos ügyben a hét első napján, amelyek befolyással lehetnek annak végkimenetelére is, épp ezért érdemes most félretenned minden mást. Ugyan számos megoldatlan feladat vár még, ám mivel ebben a bizonyos ügyben mégsem ülhetsz karba tett kézzel, így mindenképp cselekedned kell. Mivel azonnal rendbe kell tenni, ezért szedd hát össze magad, veselkedj neki addig, amíg nem késő. A képességeid megvannak hozzá, csak önbizalom kérdése, hogy végigérsz-e az akadálypályán. Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Egy, a szívedhez különösen közelálló barátod eléggé kényelmetlen természetű ügyben kéri ki a tanácsodat a hét első napján, neked pedig úgy kellene állást foglalnod, hogy mindeközben nem veszel tonnányi felelősséget a nyakadba. Mivel azonban nem szeretnél ekkora terheket magadra vállalni, épp ezért semmiképp ne hallgasd el, hogy mit gondolsz a dologról, de nyomatékosan hívd fel a barátod figyelmét arra, hogy a döntés joga kizárólag az övé, így annak minden következményével neki kell számolnia! Ne keresd feleslegesen a bajt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan mértékű tempót diktáltál az elmúlt napokban, hogy nagyon nehezen veszed rá magad a munkára a hét első napján. Mivel nagyjából minden sínen van körülötted, épp ezért lassíthatsz egy kicsit, hisz nem az a cél, hogy végül teljesen kimerülj és esetleg ágynak dőlj. Amivel kapcsolatban érzed, hogy cél közeli állapotba hoztad, azt igyekezd lezárni, ne akarj azonban mindent egyetlen nap alatt megoldani. Hidd el, annál semmi sem lehet fontosabb, hogy vigyázz a mentális és fizikai épségedre. Épp ezért ma minden szabad pillanatot használj a kikapcsolódásra!

HALAK (február 20-március 20)

Tanácstalanul állsz egy bizonyos helyzet közepén a hét első napján, amellyel kapcsolatban nagyon úgy tűnik, hogy önmagadtól nem fogsz tudni továbblépni, keresned kell tehát valakit, aki kisegíthet ebben a helyzetben. Bátran fordulj a barátaidhoz, meséld el, mi a problémád, s kérd ki a véleményüket, biztosan kapsz majd valamilyen használható tanácsot. Még az is lehet, hogy olyan szempontokra vagy új lehetőségekre hívják fel a figyelmedet, amelyeket te eddig számításba sem vettél. Szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogatóid vannak!

