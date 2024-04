Napi horoszkóp április 6.: a Bikáknak hirtelen kell döntést hozniuk, a Rákok kiállnak magukért

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 6.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, valaki folyamatosan egyre és egyre magasabbra teszi a lécet veled szemben, azt gondolja ugyanis, hogy amíg te azzal vagy elfoglalva, hogy sorra átugráld azokat, addig ő eljut a kitűzött célig és végül learathatja majd a babérokat. Mivel azonban te tökéletesen tisztában vagy az illető szándékaival, így eszed ágában sincs egyfajta bakkecskeként ugrabugrálni, csak azért, mert ő azt várja el tőled. Ne habozz, hozd a tudtára, hogy abszolút feltűnően próbálja manipulálni a folyamatot, te viszont sokkal rafináltabb vagy annál, mint amit ő kinéz belőled. Azt is tedd világossá számára, hogy egyetlen percig nem vagy hajlandó engedelmeskedni neki, úgyhogy jobban teszi, ha mostantól a saját pecsenyéjét sütögeti és a tiédet békén hagyja!

BIKA (április 21-május 20)

Egyáltalán nem szereted azokat a helyzeteket, ahol nem tudod végiggondolni a döntéseidet, ilyenkor rendkívül frusztrálttá válsz és elkezdesz kapkodni. A hétvége első napján ismét egy ilyen szituációval kell farkasszemet nézned, ráadásul úgy, hogy mindenki rád testálja a felelősséget. Épp ezért óriási teher van most rajtad, ám mivel mindenki tudja, hogy képes vagy megoldani a helyzetet, ebből próbálsz erőt meríteni és a legjobb formádat hozni. Ha nem engeded, hogy megingasson a válladra nehezedő nyomás, akkor jó eséllyel mindenki legnagyobb elismerésére meg fogod tudni ugrani az akadályt. Ne aggódj, nem minden nap ilyen!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a hétvége első napján abszolút bomba formában vagy, egyszerűen nincs az az akadály, amelyet ne győznél le, hisz bármilyen váratlan helyzettel képes lennél megküzdeni. Igyekszel mindenben a pozitívumot látni, ez a hozzáállás pedig oly sokat hozzátesz a személyiségedhez. Céltudatosságodat a környezeted is észreveszi, mely igen nagy tiszteletet kölcsönöz neked. Jó lenne, ha általában is ez lenne az alapállásod, és akkor biztosan nagy dolgokat vihetnél végbe, a képességeid megvannak hozzá, csak akarnod kell a sikert!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a környezetedben azt gondolja rólad, hogy te vagy a lehető legmanipulálhatóbb ember a Világban, hiszen valahogy mindig mások kedvére próbálsz tenni, ennek következtében egyfajta kép alakult ki az illetőben veled kapcsolatosan, méghozzá az, hogy egyszerűen úgy befolyásol a környezeted, ahogy szeretne. Épp ezért próbálkozik be ő, maga is a hétvége első napján egy lehetetlen kéréssel, melyről, nem is igazán tudod, hogy jutott eszébe. Nem kell beadnod a derekadat, mert bár mindenkit igyekszel valóban boldoggá tenni, azért nem vagy te valamiféle irgalmas szamaritánus, aki a Világot szeretné megmenteni, erre pedig mindenképp hívd fel az illető figyelmét is annak érdekében, hogy tudja, hányas a kabát!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ugyan folyamatosan igyekeztél elodázni, mégsem halogathatod tovább, hogy meghozz egy fontos döntést a hétvége első napján. Hosszabb ideje próbálsz sakkozni, nem tudod, milyen irányba indulj, nem mertél kockázatot vállalni, ám ma mégis megkapod az egyértelmű jelzést arra, hogy végre kimondd azt, amit eddig lenyelni próbáltál. Mielőtt tehát útnak indulsz, előtte gondoskodj róla, hogy ne maradjanak elvarratlan szálak, befejezetlen ügyek, majd dolgozz ki egy megfelelő taktikát annak érdekében, hogy ne csak bizonytalanul bolyongj a bozótosban. Már csak némi bátorságra van szükséged ahhoz, hogy belevágj és meglátod, kivételes sikereket érhetsz el!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvégr első napján végre sikerül döntésre jutnod egy olyasfajta dologban, amelyet ugyan hosszú ideje tervezgetsz, ám egészen eddig nem volt benned annyi önbizalom, hogy meglépd. Amennyiben azonban összeszeded minden akaraterőd és odakoncentrálsz, akkor ma biztosan nem hibázhatsz. Hosszú ideje tervezgeted, pontosan tudod tehát, mit kell majd tenned, így semmiféle porszem nem kerülhet a gépezetbe. Legyél felkészülve a váratlan helyzetekre annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudj adott esetben cselekedni. Profi vagy, most sem lehet gond!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétvége első napján megérett benned az elhatározás arra, hogy lezárj egy olyan helyzetet, amely nem tartogat már semmi pozitívat számodra, úgy érzed, mindent komihoztál már belőle. A környezeted nem feltétlenül érti majd meg azonnal a döntésedet, ám ha elmagyarázod nekik türelemmel, hogyan is jutottál erre a döntésre, biztosan támogatni fognak és teljes mellszélességgel kiállnak melletted, amely még nagyobb bátorságot és lendületet adhat az induláshoz. Arra ügyelj, hogy számon kérni ne hagyd magad, hisz te senkinek nem tartozol önmagadon és a közvetlenül érintett személyeken kívül elszámolnivalóval!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az eddigiekhez képest másféle kalandokra vágysz, arra, hogy a komfortzónádból kilépve végre valami extrémebb dologban próbáld ki magad. Jobb azonban elrendezni a folyamatban lévő, lezáratlan ügyeket, mielőtt szabadságolod magad, hisz a kollégáid nem fognak kiugrani a bőrükből, ha nekik kell a saját feladataik mellett, távolléted alatt a tieidet is megoldani. Minél több folyamatban lévő ügynek teszel pontot a végére, annál nyugodtabb lelkiismerettel adhatod át magad az új élményeknek!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége első napján valaki kellemetlen helyzetbe hoz azzal, hogy választás elé állít egy bizonyos témában, emiatt tehát érthető módon rendkívül frusztrált vagy. A legkevésbé sem vagy ugyanis a kényszerhelyzetek híve, épp ezért egész nyugodtan hangot adhatsz a nemtetszésednek. Mutasd meg, hogy neked is van saját véleményed, képes vagy tehát eldönteni azt, hogy merre is kell menned. Ne hagyd, hogy olyasmire kényszerítsenek, amelyet egyáltalán nem szeretnél megtenni, nem kell ugyanis vállalnod olyasmiért a kockázatot, ami veszélyhelyzetbe sodorhat. Legyél határozott!

BAK (december 22-január 20)

Apait-anyait beleadsz egy nagy volumenű projektbe, valaki azonban folyamatosan azon dolgozik, hogy akadályozza minden egyes lépésedet. Ez az első pillanatban rendkívülien felbosszant, amennyiben azonban lehiggadsz és tudsz hideg fejjel gondolkodni, rájöhetsz, hogy mi a célja ezzel. Könnyen lehet, hogy csupán félt az ismeretlentől és attól, hogy nem lesz sikerélményed. Épp ezért, mielőtt felháborodottan nekirontanál, előtte érdemes leülnöd az illetővel és megbeszélni azt, ami mindkettőtök részéről kényelmetlen, így neked is lehetőséged adódik arra, hogy tisztázd a viszonyokat és azt, hogy nincs mitől félteni. Értékeld a törődést!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napján nagyobb jelentőséget tulajdonítasz egy bizonyos helyzetnek annál, mint amekkora volumenű az egész, számodra azonban valami oknál fogva rendkívül sokat jelent. Amennyiben azonban lehűtöd magad és megpróbálsz racionálisan tekinteni a helyzetre, rájöhetsz, hogy nem akkora a probléma, amit ne lehetne megoldani könnyűszerrel. Minden attól függ, hogyan tekintesz a megoldandó nyitott mondatra, amennyiben megoldás centrikusan állsz hozzá és odateszed magad a siker érdekében, abban az esetben bizonyosan nem lesz legyőzhetetlen az akadály! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Borzasztóan zsúfolt életet élsz, ennek okán nem igazán jut időd a szeretteidre, melynek az utóbbi időben jó néhányan hangot is adnak körülötted. Mivel a megjegyzésekkel jócskán a tyúkszemedre lépnek, épp ezért rossz néven veszed a reakciókat és helyenként arrogánsan reagálsz. Amennyiben azonban ennyien teszik szóvá azt, hogy érdemes lenne jobban odafigyelned rájuk, azt talán veheted egyfajta jelnek is. Érdemes tehát ezután kevesebb időt a karriered építésére fordítanod és minőségi időt tölteni azokkal az emberekkel, akik számára fontos vagy és bizony ők sem közömbösek számodra. Mit ér a siker, ha nincs kivel megünnepelned, nem igaz?