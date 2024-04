Napi horoszkóp április 3.: az Ikreknek érdemes lenne lassítaniuk, a Szüzek ügyei végre sínre kerülnek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 3.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepén igen nagy szükséged lehet a problémamegoldó képességedre, hisz valaki hozzád fordul egy igen kényes kérdésben, amiről nem szívesen beszél, de mégis mentőövre van szüksége. A helyzetnek megfelelően kezeld azonban diszkréten az ügyet és gondolkodj megoldáscentrikusan. Még azelőtt kell ugyanis orvosolnotok a problémát, mielőtt mindenki számára világossá válik a valódi helyzet. Az illető roppant hálás lesz neked ezért, te pedig rendkívül büszke leszel magadra, hisz ma sem telik el úgy a nap, hogy ne tetted volna hasznossá magad!

BIKA (április 21-május 20)

Abszolút nem ismersz lehetetlent, folyton az jár az eszedben, hogyan lehetnél még jobb, miként emelkedhetnél ki a tömegből, ennek érdekében gyakorlatilag bármire képes vagy. Ez bizonyos mértékig rendkívül dícséretes és nemes tulajdonság, tudnod kell azonban mindenképp megtalálni a határaidat és lehetőség szerint azokon belül maradni. Nem kell mindenáron, mindent feláldozva hajtanod a célod elérése érdekében, időnként lazíts és add át magad az események sodrásának. Mielőtt végleg kimerülnél, igyekezz olyan programokon részt venni, amelyek kicsit kikapcsolnak, hiszen a töltődés legalább olyan fontos, mint az, hogy körülötted minden sínen legyen!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén egy fenékkel szeretnél több lovat megülni, melynek jó eséllyel azonban gyorsan meg is lesz a negatív előjelű következménye, hiszen a figyelmedet nem tudod mindenre egyforma hatékonysággal összpontosítani. Mielőtt tehát belefutsz egy nagyobb buktatóba, előtte mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy mi az, ami fontos és elsőbbséget élvez az életedben, amit a lehető leghamarabb szeretnél lezárni, s vállalható eredményt elérni. Tudomásul kell venned, hogy te is emberből vagy, így tehát neked is végesek a határaid. Ne tarts több vasat egyszerre a tűzbe, hagyj a pihenésre is időt, nem muszáj mindig a csúcsra járatnod magad!

RÁK (június 22-július 22)

Egy roppant felelősségteljes szituációban kell a hét közepén állást foglalnod, mely kissé kényszerhelyzetbe hoz, mely miatt érthető módon roppant frusztrált. Mivel azonban tudod, hogy valamiféle módon nyilatkoznod kell, épp ezért igyekezz diplomatikusan fogalmazni annak érdekében, hogy a későbbiekben emiatt ne vonhassanak felelősségre. Ugyanakkor jelezd azt is, hogy ez a te véleményed, amennyiben egyfajta iránymutatásként kívánják felhasználni, azt csakis a saját felelősségükre érdemes tenniük. Mindenképp hallgass az eszedre annak érdekében, hogy megkíméld magad a kellemetlen helyzetektől. Tarts távolságot és ha nem muszáj, ne sodord bajba magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában véve igyekszel a környezetednek megfelelni, emiatt gyakran szorulnak háttérbe a céljaid, hisz egyszerűen nem tudsz teret engedni a saját kreativitásodnak. Így azonban a végeredmény sem a te egyéniségedet tükrözi, ami születik, az nem te vagy, hanem az, akit mások látni szeretnének. Mivel megvan benned az alkotás képessége, mely kreativitással és mérhetetlen fantáziával párosul, épp ezért nem szorulsz arra, hogy mások mondják meg, mit és hogyan kellene csinálnod ahhoz, hogy letedd a névjegyed. A sarkadra kell állnod és önálló döntéseket kell tudnod hozni, így fogsz emlékezeteset alkotni. Nem a környezeted elégedettsége az első, ezt sose feledd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén fellélegezhetsz végre, hiszen úgy tűnik, hogy sínre kerülnek azok az ügyek, amelyek némi izgalmat okoztak az elmúlt időszakban. Így most lehetőséged nyílik egy kis pihenésre, mely ismét 100%-ra tölt fel, egy kicsit elvonatkoztathatsz az általában véve aggasztó dolgoktól és olyan programokon vehetsz részt, amelyekre máskor képtelen vagy időt szakítani. Találkozz azokkal az emberekkel, akikkel más, jóval zsúfoltabb napokon nincs lehetőséged mélyebb beszélgetést folytatni, érdeklődj, tölts minőségi időt a szeretteiddel. Hidd el, a te lelkednek is jót tesz majd, ha a kötelező körök helyett olyasmivel tudsz foglalkozni, ami pihentet és feltölt. Szóljon ez a nap a pozitív impulzusokról!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepén új terveket oszthatsz meg a környezeteddel, a pozitív végkimenetelt illetően abszolút magabiztosan előadva a mondanivalódat, ők azonban első hallásra abszolút szkeptikusan fogadják. Nem érted a fenntartást a részükről, hisz úgy érzed, mindent megfelelően előkészítettél, így azt gondolod, semmiféle váratlan helyzet nem szólhat közbe. Hidd el azonban, bármennyire is mennek most az agyadra, kizárólag a te javadat akarják, a legkevésbé sincs bennük bántó szándék vagy ártani akarás. Épp ezért ne fogadd ellenségesen, amennyiben meg vagy győződve róla, hogy igazad van és biztos alapokra építesz, abban az esetben próbáld észérvekkel meggyőzni őket és ezzel eloszlatni a kételyeiket. Törekedj a kompromisszumra, hisz nem mindig okos dolog a saját fejed után menni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén határozod el, hogy végre utoléred magad az eddig előtted tolt tennivalók tekintetében, mivel azonban ez nem csettintésre megy, épp ezért viszonylag gyorsan yorsan bele is törhet a bicskád a dologba, mely nagy bosszúságot is okozhat. Nem látod ugyanis az alagút végét, amikor végre a nagy káosznak pontot tehetsz a végére és hátradőlve élvezhetsz más programokat. Mivel ez a bosszankodás sehova nem vezet, épp ezért ha már elhatároztad magad, akkor szedd össze minden kitartásodat, illetve próbálj a hatékonyságra és a gyorsaságra törekedni annak érdekében, hogy mihamarabb pontot tehess a lezáratlan tennivalók végére és átadhasd magad végre más impulzusoknak. Alaposan gondold át, mit és miért teszel, nehogy hasra ess a nagy sietségben!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában mindent megteszel a siker érdekében, igyekszel mindig top formában lenni, ám ez nem mindig megy csettintésre. Mivel előfordul, hogy elsőre beletörik a bicskád valamibe, ezért inkább bosszúsan fordulsz vissza, akár közvetlenül a cél előtt is. Mivel ezek a kudarcok sokszor csalódást okoznak, így elgondolkodsz azon, vajon mi értelme lenne új dolgokba kezdeni, hiszen az esetek többségében úgysem érsz el semmit. Eljött azonban az idő, amikor úrrá kell lenned a kishitűségeden és végre több önbizalmat magadra erőltetned, te is alkalmas vagy ugyanis arra, hogy sikereket érj el, s ezáltal végre boldogabb és teljesebb életet élj. Egy próbát megér, s nézd meg, mi történik akkor, ha megszabadulsz a görcseidtől. Szedd össze minden erődet, hagyd hátra a negatív gondolatokat, s így indulj el egy új úton!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút tisztában vagy a képességeiddel, nem is akarsz többet kihozni magadból, mint ami benned van és bár elég sok akadály van még előtted, mégis nagy lelkesedéssel tölt el a tudat, hogy milyen nagyszerű eredményt érhetsz el egy számodra kiemelt projekt tekintetében. Ennek érdekében minden tőled telhetőt megteszel, s legyen bármi is a végeredmény, te mindenképpen büszkén mondhatod majd el magadról, hogy mindent megtettél a siker érdekében. A kitartásod és az akaraterőd valószínűleg meghozza a maga gyümölcsét és elégedetten állhatsz majd a dobogó legfelső fokán, addig azonban nincs megállás, határozottan menned kell előre, hiszen te pontosan tudod, hogy mi a siker receptje! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén ugyan nem számítottál rá, mégis nagy volumenű kaland kínálja magát tálcán, amelyet ha elfogadsz, akkor végre lehetőséged adódhat kitűnni a szürke tömegből. Bár alapvetően nem vagy az kalandvágyó típus, most valahogy mégis azt érzed, hogy meg kell ragadnod az alkalmat, hisz nem tudhatod, mikor adódik akárcsak hasonló lehetőség is. Használd tehát ki és igyekezz minden pillanatát élvezni annak érdekében, hogy maradandó élményeket szerezhess! Jobban nem is alakulhatna a nap, nem igaz?

HALAK (február 20-március 20)

Szereted pontosan kiszámítani a dolgokat, nem tudod elviselni, ha hiba csúszik a számításodba, s emiatt bármiféle kudarc ér, ez a rugalmatlanság pedig gyakran okoz fejfájást. Beláthatod azonban, hogy Élet nem ennyire egyszerű, nem lehet mindig a valószínűség számításból megélni, fel kell tehát készülnöd azokra a helyzetekre, hogy váratlan események bizony bármikor befolyásolhatják az útirányt. Ne akarj mindenáron, görcsösen ragaszkodni az elveidhez, időnként engedj abból a feszített értékrendszerből, amely meghatározza az életedet. Amennyiben kellő lazasággal kezelsz bizonyos helyzeteket, akkor neked is sokkal több élményt fog majd okozni. Jó dolog a kiszámíthatóság, mégsem mindig megvalósítható!